Interrogé sur l’importance du retour du club en première division après une seule saison d’absence, l’entraîneur McKenna a salué la ténacité de son groupe malgré la forte pression. Il a déclaré : « C’est difficile d’en profiter, pour être honnête. On le fait pour ceux qui n’ont jamais connu ça, pour les supporters et pour nos familles ; ça compte énormément. J’ai savouré la victoire 3-0, et je suis très fier de ma famille, de mon staff et du groupe.

« Ce groupe a souffert, mais il s'est accroché. Peu comprennent à quel point il est difficile d'atteindre la Premier League ; c'est une immense réussite. Ce que nous avons accompli auparavant ne se reproduira jamais : monter deux fois d'affilée depuis la League One avec presque le même effectif était exceptionnel. Cette fois, c'était plus ardu.

« Ce défi était d’une toute autre dimension, et je sais à quel point nous avons dû travailler dur ; les événements auraient pu prendre une autre tournure. Je suis donc fier que le groupe soit resté soudé et ait franchi la ligne d’arrivée. »