Ipswich a validé son retour en Premier League grâce à une victoire écrasante 3-0 contre QPR, samedi 2 mai. Dès le coup de sifflet final, la fête a gagné les vestiaires, où l’on a pu voir Ed Sheeran, actionnaire minoritaire, une pinte de Guinness à la main, célébrer aux côtés des joueurs et du staff. L’interprète de « Shape of You » s’est alors mis au piano pour entonner son premier tube, « The A-Team », tandis que les Tractor Boys célébraient leur promotion automatique.
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VIDÉO : Ed Sheeran chante à plein poumons « The A-Team » avec les joueurs d’Ipswich et savoure une Guinness pour célébrer la promotion en Premier League
Célébrations à Portman Road
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Un exploit historique
Interrogé sur l’importance du retour du club en première division après une seule saison d’absence, l’entraîneur McKenna a salué la ténacité de son groupe malgré la forte pression. Il a déclaré : « C’est difficile d’en profiter, pour être honnête. On le fait pour ceux qui n’ont jamais connu ça, pour les supporters et pour nos familles ; ça compte énormément. J’ai savouré la victoire 3-0, et je suis très fier de ma famille, de mon staff et du groupe.
« Ce groupe a souffert, mais il s'est accroché. Peu comprennent à quel point il est difficile d'atteindre la Premier League ; c'est une immense réussite. Ce que nous avons accompli auparavant ne se reproduira jamais : monter deux fois d'affilée depuis la League One avec presque le même effectif était exceptionnel. Cette fois, c'était plus ardu.
« Ce défi était d’une toute autre dimension, et je sais à quel point nous avons dû travailler dur ; les événements auraient pu prendre une autre tournure. Je suis donc fier que le groupe soit resté soudé et ait franchi la ligne d’arrivée. »
- Getty Images Sport
Se préparer pour l’élite
À Portman Road, tous les regards se tournent vers un mercato estival majeur : Ipswich entend réduire l’écart qui le sépare de l’élite de la Premier League. Après avoir mené le club en première division en 2024 puis subi une relégation immédiate, McKenna a réussi, dès sa première tentative, à ramener les Tractor Boys au plus haut niveau. À l’aube du mercato estival et fort du soutien de Sheeran, le club doit désormais bâtir un effectif homogène capable de maintenir son style de jeu à haute intensité face aux équipes les plus onéreuses de la planète.