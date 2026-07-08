Traduit par
VIDÉO : Ed Sheeran a offert un concert privé aux joueurs de l’équipe d’Angleterre et a livré son pronostic pour la finale de la Coupe du monde
La tradition musicale se perpétue
La sélection anglaise a reçu un bol d’air avant les phases à élimination directe avec la visite de Sheeran à l’hôtel de Meadowbrook, où elle est concentrée. L’auteur-compositeur-interprète, désormais familier des grands rendez-vous des Three Lions, a offert un set acoustique au bord de la piscine. Dans le cadre de ce concert privé, l’artiste de 35 ans a offert aux joueurs une version épurée de son tube « Castle on the Hill ». Ce cadre intimiste vise à renforcer l’esprit d’équipe qui caractérise le camp anglais depuis quelques années.
Visionnez l’extrait
Sheeran s’attend à une finale explosive
La présence du musicien originaire du Suffolk au sein de l’équipe nationale s’est renforcée lors des trois derniers grands tournois, au point d’en faire un habitué du cercle restreint des Three Lions. Cette tradition a commencé en 2021 grâce à son amitié avec le capitaine Harry Kane.
Interrogé lors du dernier épisode d’Extra Time, l’artiste a raconté : « En 2021, Harry m’a invité au stage et j’ai alors rencontré tout le monde ; depuis, je n’ai manqué aucun stage. C’est génial, c’est devenu une petite tradition sympa. Depuis la première fois où j’ai joué pour les gars en 2021, nous avons tissé des liens, donc ce n’est jamais un public difficile. »
Si sa présence vise avant tout à divertir le groupe, il s’est aussi prêté au jeu des pronostics pour la Coupe du monde 2026. Avec plusieurs cadors encore en course, il est convaincu que les Three Lions possèdent les arguments pour franchir les derniers obstacles et atteindre la finale. Il a confié : « Je pense que ce sera une finale Angleterre-France. Une fois en finale, n’importe qui peut gagner, et je pense que ce sera nous. »
- AFP
Le choc de Miami se profile
Malgré l’ambiance au beau fixe au camp de Kansas City, l’attention doit désormais se concentrer entièrement sur le quart de finale à venir contre la Norvège, ce samedi à Miami. Le sens tactique de Tuchel sera mis à l’épreuve face à une équipe norvégienne qui s’est révélée être un adversaire coriace tout au long du tournoi. L’Angleterre est actuellement confrontée à des problèmes de rotation de son effectif suite au carton rouge reçu par Jarell Quansah contre le Mexique et à une étrange blessure au poignet subie par Jordan Henderson lors des célébrations d’après-match.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles