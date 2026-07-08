La présence du musicien originaire du Suffolk au sein de l’équipe nationale s’est renforcée lors des trois derniers grands tournois, au point d’en faire un habitué du cercle restreint des Three Lions. Cette tradition a commencé en 2021 grâce à son amitié avec le capitaine Harry Kane.

Interrogé lors du dernier épisode d’Extra Time, l’artiste a raconté : « En 2021, Harry m’a invité au stage et j’ai alors rencontré tout le monde ; depuis, je n’ai manqué aucun stage. C’est génial, c’est devenu une petite tradition sympa. Depuis la première fois où j’ai joué pour les gars en 2021, nous avons tissé des liens, donc ce n’est jamais un public difficile. »

Si sa présence vise avant tout à divertir le groupe, il s’est aussi prêté au jeu des pronostics pour la Coupe du monde 2026. Avec plusieurs cadors encore en course, il est convaincu que les Three Lions possèdent les arguments pour franchir les derniers obstacles et atteindre la finale. Il a confié : « Je pense que ce sera une finale Angleterre-France. Une fois en finale, n’importe qui peut gagner, et je pense que ce sera nous. »