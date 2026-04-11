L'ambiance s'est dégradée bien avant le coup de sifflet final. Après la 70e minute, la frustration a gagné les tribunes. Malgré l’ouverture du score de Fede Valverde en faveur des Blancos, l’équipe n’a pas su conserver son élan. La frustration s’est alors traduite par un concert de sifflets réclamant plus de combativité et de passion. Lorsque Gérone a manqué une occasion en or de prendre l’avantage, la déception des supporters s’est transformée en un déluge incessant de sifflets dirigés contre leurs propres stars, et cette manifestation de frustration s’est poursuivie après le coup de sifflet final.
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VIDÉO : Écoutez les sifflets ! Les supporters du Real Madrid expriment leur colère après un nouveau match décevant, conclu par un match nul lamentable contre Gérone
Le Bernabéu perd patience
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À six points de Barcelone
Ce match nul n’apporte guère de bénéfice au Real Madrid, le Barça comptant désormais six points d’avance et une rencontre en moins. Pire, alors qu’il devait servir de répétition générale avant le déplacement crucial à Munich en Ligue des champions, la prestation a suscité plus de doutes que d’espoirs quant aux chances européennes des Merengues. Arbeloa a certes répété qu’il se concentrait uniquement sur Gérone et non sur le Bayern, mais son onze de départ en disait long : Eder Militao comme unique défenseur probable pour l’Allemagne, et un trio Valverde-Bellingham-Camavinga au milieu, schéma presque identique à celui attendu en Ligue des champions. Au final, ce galop d’essai n’a jamais vraiment décollé.
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Quelle sera la prochaine étape pour le Real Madrid ?
La défaite concédée face à Gérone prolonge la série de contre-performances du Real Madrid, déjà battu par Majorque. Alors que des rencontres décisives se profilent, le décalage entre les prestations des Merengues et les attentes de leurs supporters alimente les commentaires. Les Madrilènes devront ensuite inverser la tendance pour conserver leurs chances de qualification en Ligue des champions, lors de leur déplacement à Munich au milieu de la semaine prochaine.