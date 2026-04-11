VIDÉO : Écoutez les sifflets ! Les supporters du Real Madrid expriment leur colère après un nouveau match décevant, conclu par un match nul lamentable contre Gérone

Ce match nul n’apporte guère de bénéfice au Real Madrid, le Barça comptant désormais six points d’avance et une rencontre en moins. Pire, alors qu’il devait servir de répétition générale avant le déplacement crucial à Munich en Ligue des champions, la prestation a suscité plus de doutes que d’espoirs quant aux chances européennes des Merengues. Arbeloa a certes répété qu’il se concentrait uniquement sur Gérone et non sur le Bayern, mais son onze de départ en disait long : Eder Militao comme unique défenseur probable pour l’Allemagne, et un trio Valverde-Bellingham-Camavinga au milieu, schéma presque identique à celui attendu en Ligue des champions. Au final, ce galop d’essai n’a jamais vraiment décollé.