Le club de Trabzonspor n'a pas laissé passer la précieuse victoire qu'il a décrochée aux dépens de Besiktas ce lundi, sous l'impulsion de la star égyptienne Mohamed Salah, sans allumer la mèche du suspense footballistique avec des messages de haut calibre.

Trabzonspor s'est imposé 2-0 face à Besiktas grâce aux buts d'Ozan Tufan et de Mohamed Salah, le club poursuivant son embellie sous la direction de l'entraîneur allemand Thomas Reis.

Le club de Besiktas était entré en négociations officielles avec Mohamed Salah l'été dernier avant Trabzonspor, mais les deux parties ne s'étaient pas entendues. Le président du club avait ensuite tenu des propos polémiques, affirmant qu'ils ne voulaient pas de Salah dès le départ et soulignant que l'entraîneur Vincenzo Italiano ne souhaitait pas conclure le transfert.