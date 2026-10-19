Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Vidéo : « échec et mat » et le masque de Salah, Trabzonspor accable Beşiktaş avec des messages incendiaires

Trabzonspor vs Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
M. Salah
Turquie
Égypte

La partie est terminée

Le club de Trabzonspor n'a pas laissé passer la précieuse victoire qu'il a décrochée aux dépens de Besiktas ce lundi, sous l'impulsion de la star égyptienne Mohamed Salah, sans allumer la mèche du suspense footballistique avec des messages de haut calibre.

Trabzonspor s'est imposé 2-0 face à Besiktas grâce aux buts d'Ozan Tufan et de Mohamed Salah, le club poursuivant son embellie sous la direction de l'entraîneur allemand Thomas Reis.

Le club de Besiktas était entré en négociations officielles avec Mohamed Salah l'été dernier avant Trabzonspor, mais les deux parties ne s'étaient pas entendues. Le président du club avait ensuite tenu des propos polémiques, affirmant qu'ils ne voulaient pas de Salah dès le départ et soulignant que l'entraîneur Vincenzo Italiano ne souhaitait pas conclure le transfert.

  • Le masque de Salah

    Après le match entre les deux équipes aujourd'hui, et la performance solide de son équipe menée par Salah, Trabzonspor a adressé deux messages à Besiktas.

    Le premier message est arrivé via une vidéo dans laquelle une personne porte une valise et se présente à un agent d'accueil debout devant le logo de Trabzonspor. Ce dernier lui dit que « ton argent n'a aucune valeur », avant qu'une autre personne ne remplace la valise de l'homme, qui semble représenter Besiktas, en référence au refus du transfert vers lui durant l'été.

    Après son départ et une fois monté dans sa voiture, il ouvre la valise et y trouve le maillot de Trabzonspor accompagné d'un message indiquant le résultat du match (2-0) avec la phrase « les trois points resteront ici », avant que la caméra ne revienne vers l'agent d'accueil, qui retire un masque pour révéler qu'il s'agit de Mohamed Salah !

    À la fin apparaît la phrase « le jeu a commencé » avant qu'elle ne soit barrée et remplacée par « le jeu est terminé ».

    À lire aussi : « Il s'est emparé de mon île sans contrepartie » : une star du Brésil appelle la police à l'aide contre un candidat à la présidence

  • Échec et mat

    Dans un autre tweet, Trabzonspor a publié une photo de Salah coiffé d'une couronne royale, debout sur un échiquier, sous un message disant « échec et mat ».

    Avec ce résultat, Trabzonspor grimpe à la quatrième place du classement du championnat turc avec 16 points, tandis que Besiktas recule à la cinquième place, son total s'arrêtant à 15 points.

    Il convient de noter que le but inscrit par Mohamed Salah lors de ce match lui permet de prendre seul la tête des buteurs du championnat turc pour la saison en cours avec 8 buts.

    À lire aussi : le roi des grands rendez-vous, la tempête Salah arrache les rêves de Besiktas

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
TRS

TRS

Ligue Conférence

22 oct. 2026

HEA

HEA

BJK

BJK

Ligue Europa

22 oct. 2026

CRY

CRY