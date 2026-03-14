Dans une vidéo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, la réaction d’Eze en voyant le vainqueur de la Coupe du monde 1994 s’est avérée tout simplement géniale. L'ancien joueur de Crystal Palace a fait une révérence humble, presque comme une prière, devant le grand joueur brésilien avant d'esquisser un immense sourire incrédule alors qu'il échangeait quelques mots avec l'un des buteurs les plus prolifiques de l'histoire du football. Cette interaction a conquis le cœur des supporters, illustrant le profond respect que la génération actuelle voue aux pionniers de l'ère du « Joga Bonito ».
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VIDÉO : Eberechi Eze, tout excité, semble émerveillé lors de la rencontre entre la star d'Arsenal et la légende brésilienne Romario
Un moment de pure magie
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La mission spéciale de Romario
La légende brésilienne, aujourd’hui âgée de 60 ans et sénateur senior de Rio de Janeiro, ne s’était toutefois pas rendu à London Colney uniquement pour profiter de l’ambiance. Au cours de son séjour dans la capitale, on l'a vu participer à une interview avec l'attaquant des Gunners Gabriel Jesus, qui s'efforce actuellement de retrouver sa pleine forme avant la dernière ligne droite de la saison. La présence de Romario a considérablement dynamisé l'ambiance au centre d'entraînement alors que l'équipe se prépare à affronter la pression de la fin de saison. Pour Jesus en particulier, passer du temps avec un compatriote d'une telle envergure pourrait constituer une source de motivation pour les matchs restants.
- AFP
Se préparer pour la dernière ligne droite
Même si Arsenal occupe actuellement la tête du classement de la Premier League avec sept points d'avance, les Gunners savent qu'ils ne peuvent se permettre le moindre faux pas qui permettrait à Manchester City de revenir dans la course. Ils visent leur premier titre de champion depuis plus de vingt ans et affronteront Everton samedi dans l'espoir d'accroître leur avance avant que City ne se mesure à West Ham.