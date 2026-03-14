La légende brésilienne, aujourd’hui âgée de 60 ans et sénateur senior de Rio de Janeiro, ne s’était toutefois pas rendu à London Colney uniquement pour profiter de l’ambiance. Au cours de son séjour dans la capitale, on l'a vu participer à une interview avec l'attaquant des Gunners Gabriel Jesus, qui s'efforce actuellement de retrouver sa pleine forme avant la dernière ligne droite de la saison. La présence de Romario a considérablement dynamisé l'ambiance au centre d'entraînement alors que l'équipe se prépare à affronter la pression de la fin de saison. Pour Jesus en particulier, passer du temps avec un compatriote d'une telle envergure pourrait constituer une source de motivation pour les matchs restants.