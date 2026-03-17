VIDÉO : Eberechi Eze fait des merveilles en marquant un but magnifique en Ligue des champions, permettant ainsi à Arsenal de prendre l'avantage face au Bayer Leverkusen

Eze a choisi le moment idéal pour inscrire son tout premier but en Ligue des champions, avec une frappe qui a laissé le public de l'Emirates Stadium bouche bée. Après une première demi-heure dominée par les Gunners, qui n'ont toutefois pas su concrétiser plusieurs occasions nettes, l'ancien joueur de Crystal Palace a pris les choses en main en faisant preuve d'une perfection technique.

Le mouvement était d'une simplicité trompeuse, mais exécuté avec une précision redoutable. Leandro Trossard a adressé une passe puissante dans les pieds d'Eze, bien placé au centre, à environ 20 mètres du but. D'une seule touche pour se mettre en position de tir, le meneur de jeu a décoché une volée imparable qui a survolé le gardien de Leverkusen, Janis Blaswich.