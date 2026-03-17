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Eze - HIC - 1:1Getty/GOAL
Mohamed Saeed

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VIDÉO : Eberechi Eze fait des merveilles en marquant un but magnifique en Ligue des champions, permettant ainsi à Arsenal de prendre l'avantage face au Bayer Leverkusen

Arsenal a fait un pas décisif vers les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à un moment de pure inspiration d'Eberechi Eze. L'international anglais a ouvert le score à l'Emirates Stadium avec un but qui pourrait bien figurer parmi les plus beaux de la saison, laissant le Bayer Leverkusen sous le choc.

  • Eze illumine les Émirats

    Eze a choisi le moment idéal pour inscrire son tout premier but en Ligue des champions, avec une frappe qui a laissé le public de l'Emirates Stadium bouche bée. Après une première demi-heure dominée par les Gunners, qui n'ont toutefois pas su concrétiser plusieurs occasions nettes, l'ancien joueur de Crystal Palace a pris les choses en main en faisant preuve d'une perfection technique.

    Le mouvement était d'une simplicité trompeuse, mais exécuté avec une précision redoutable. Leandro Trossard a adressé une passe puissante dans les pieds d'Eze, bien placé au centre, à environ 20 mètres du but. D'une seule touche pour se mettre en position de tir, le meneur de jeu a décoché une volée imparable qui a survolé le gardien de Leverkusen, Janis Blaswich.

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  • Les Gunners, en pleine forme, montrent de quoi ils sont capables

    L'équipe de Mikel Arteta s'est montrée implacable dès le coup d'envoi, étouffant les visiteurs allemands grâce à un pressing haut et à des rotations offensives fluides. Malgré un score serré de 1-0 à la mi-temps, les statistiques témoignaient d'une supériorité totale d'Arsenal. Les locaux ont cadré 12 tirs rien qu'en première mi-temps, Gabriel, Ben White et Trossard ayant tous failli aggraver le score.

    Arsenal a réussi à creuser l'écart en seconde période, plus précisément à la 63e minute, lorsque Declan Rice a inscrit un autre superbe but. Cette frappe a souligné la domination continue et la volonté offensive des Gunners, leur permettant de prendre fermement le contrôle du match.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Le Sporting CP attend en quarts de finale

    Alors qu'Arsenal mène 3-1 au score cumulé à la mi-temps, l'issue de la rencontre est déjà scellée. Le Sporting CP s'est qualifié pour les quarts de finale de manière spectaculaire plus tôt dans la soirée. L'équipe portugaise a réussi un retour historique, renversant un déficit de 3-0 concédé lors du match aller contre Bodo/Glimt pour s'imposer 5-3 au score cumulé après prolongation.

    Pour Arsenal, l'objectif reste de finir le travail face à l'équipe de Bundesliga. 

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