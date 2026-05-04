Le match a été très disputé, avec plusieurs rebondissements avant que les Red Devils ne s'imposent et remportent les trois points. Les buts de Matheus Cunha et Benjamin Sesko avaient pourtant offert aux locaux un départ fulgurant. Liverpool a réagi avec force après la pause : Szoboszlai a réduit l’écart avant que Cody Gakpo n’égalise, concluant une impressionnante remontée orchestrée par l’équipe de Slot. Mais Mainoo, en frappant à la 77^e minute, a finalement scellé la victoire des Red Devils. Outre l’avantage sur leurs rivaux, ce succès leur assure mathématiquement une place en Ligue des champions la saison prochaine, avec trois journées d’avance.