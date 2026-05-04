Dominik Szoboszlai a adressé un geste provocateur aux supporters de Manchester United après la défaite 3-2 de Liverpool à Old Trafford, alors que les joueurs regagnaient le tunnel à la fin du match. Le milieu de terrain hongrois, hué par le public local, a répondu en pointant du doigt l’écusson doré de champion de Premier League brodé sur sa manche. Après avoir effacé un retard de deux buts, Liverpool a finalement cédé sur une réalisation tardive de Kobbie Mainoo. Cette séquence impliquant Szoboszlai est immédiatement devenue l’un des sujets les plus commentés après le coup de sifflet final.
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VIDÉO : Dominik Szoboszlai répond aux moqueries des supporters de Manchester United par un geste cinglant après la défaite de Liverpool à Old Trafford
Le geste de Szoboszlai après la défaite à Old Trafford
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Liverpool échoue dans sa remontée malgré l'apport de Szoboszlai
Le match a été très disputé, avec plusieurs rebondissements avant que les Red Devils ne s'imposent et remportent les trois points. Les buts de Matheus Cunha et Benjamin Sesko avaient pourtant offert aux locaux un départ fulgurant. Liverpool a réagi avec force après la pause : Szoboszlai a réduit l’écart avant que Cody Gakpo n’égalise, concluant une impressionnante remontée orchestrée par l’équipe de Slot. Mais Mainoo, en frappant à la 77^e minute, a finalement scellé la victoire des Red Devils. Outre l’avantage sur leurs rivaux, ce succès leur assure mathématiquement une place en Ligue des champions la saison prochaine, avec trois journées d’avance.
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La course au top 5 reste l’objectif principal de Liverpool.
Liverpool doit désormais se ressaisir rapidement pour poursuivre sa course à la qualification en Ligue des champions. Malgré cette défaite, son destin reste largement entre ses mains, avec encore trois matchs à disputer. Les Reds totalisent désormais 58 points en 35 rencontres, à égalité avec Aston Villa, cinquième au classement. Ils disputeront prochainement un match difficile contre Chelsea, avant d'affronter Aston Villa et Brentford pour clôturer la saison.