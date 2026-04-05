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VIDÉO : Dominik Szoboszlai est escorté hors du stade par Federico Chiesa, sous les huées des supporters de Liverpool, après avoir haussé les épaules et lancé un appel à l'aide suite à la débâcle en FA Cup contre Manchester City
La frustration atteint son paroxysme
À la suite d'une défaite écrasante 4-0 face à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup, le 4 avril, des images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant Szoboszlai en train de se heurter aux supporters visiteurs. Le milieu de terrain hongrois a été filmé alors qu'il s'approchait du secteur réservé aux supporters visiteurs, levant les bras en signe de frustration face à la réaction négative de la foule. Alors que les tensions menaçaient de s'intensifier davantage, Chiesa est intervenu pour désamorcer la situation, éloignant doucement son coéquipier des tribunes.
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Une star de premier plan met en garde contre une saison « catastrophique »
La confrontation sur le terrain reflète la frustration qui couve au sein de l'équipe, en particulier chez son joueur vedette. Szoboszlai est sans doute la principale star de Liverpool cette saison, avec 12 buts et 8 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues, pour un total de 3 938 minutes jouées. S'exprimant après cette lourde défaite, il n'a pas mâché ses mots. « Nous vivons une saison catastrophique. Si nous ne nous réveillons pas immédiatement, nous serons également éliminés de la Ligue des champions. Nous devons nous regarder dans le miroir et nous demander si nous donnons tout pour ce maillot. Ce que nous avons montré aujourd'hui est inacceptable pour un club comme Liverpool », a-t-il déclaré avec force.
Une saison au bord du gouffre
Liverpool a connu une saison marquée par une grande irrégularité, et cet énième effondrement à l'Etihad n'a fait qu'accentuer la pression. Le club peine à maintenir le niveau élevé établi ces dernières années, et la patience des supporters est clairement à bout. La réaction de Szoboszlai envers les supporters met en évidence l'immense pression sous laquelle évoluent les joueurs, même pour quelqu'un qui a porté l'équipe sur le plan créatif. Avec des espoirs de coupe nationale anéantis et une position précaire en Premier League, l'ensemble de l'équipe doit désormais trouver le moyen de se ressaisir. Ne pas réussir à glaner des points essentiels dans les semaines à venir pourrait voir une saison nationale déjà désastreuse dégénérer complètement.
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Quelle sera la prochaine étape pour Liverpool ?
Les Reds n'ont guère le temps de s'attarder sur leur élimination de la FA Cup, car un calendrier éprouvant les attend. Ils disputeront un match aller de quart de finale de la Ligue des champions de l'UEFA à l'extérieur contre le Paris Saint-Germain le 8 avril, avant d'accueillir Fulham en Premier League le 11 avril. Le match retour contre le PSG aura lieu le 14 avril à Anfield. Leur fin de saison nationale se poursuivra avec un derby crucial du Merseyside à Everton le 19 avril, suivi de rencontres contre Crystal Palace, Manchester United, Chelsea et Aston Villa, pour conclure la saison à domicile contre Brentford le 24 mai.