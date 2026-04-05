La confrontation sur le terrain reflète la frustration qui couve au sein de l'équipe, en particulier chez son joueur vedette. Szoboszlai est sans doute la principale star de Liverpool cette saison, avec 12 buts et 8 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues, pour un total de 3 938 minutes jouées. S'exprimant après cette lourde défaite, il n'a pas mâché ses mots. « Nous vivons une saison catastrophique. Si nous ne nous réveillons pas immédiatement, nous serons également éliminés de la Ligue des champions. Nous devons nous regarder dans le miroir et nous demander si nous donnons tout pour ce maillot. Ce que nous avons montré aujourd'hui est inacceptable pour un club comme Liverpool », a-t-il déclaré avec force.