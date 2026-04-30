VIDÉO : Diego Simeone rattrape Ben White, le joueur d’Arsenal, et lui assène plusieurs claques dans le dos, tandis qu’une théorie étrange sur le fait de « marcher sur l’écusson » fait surface

Les tensions ont atteint leur paroxysme dans le tunnel après le match aller de la demi-finale. La vive altercation entre Simeone et White a été déclenchée par ce qui a été perçu comme un manque de respect envers les traditions de l’Atlético. Alors que les joueurs quittaient la pelouse du Metropolitano, White a semblé marcher directement sur le grand écusson du club incrusté dans le gazon devant l’accès aux vestiaires, un geste souvent considéré comme une grave insulte dans la culture du football espagnol.

Si un joueur de l’Atlético a d’abord interpellé l’arrière droit d’Arsenal, c’est Simeone qui a pris les choses en main. L’entraîneur argentin a suivi White dans le tunnel et a été filmé en train de donner plusieurs claques dans le dos du défenseur. Ce dernier, visiblement agacé par ce contact physique, s’est retourné pour engager un échange verbal houleux avant d’être repoussé à deux reprises par le manager de l’Atlético.