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Ben White Diego Simeone Arsenal Atletico Madrid 2025-26Getty/GOAL
Donny Afroni

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VIDÉO : Diego Simeone rattrape Ben White, le joueur d’Arsenal, et lui assène plusieurs claques dans le dos, tandis qu’une théorie étrange sur le fait de « marcher sur l’écusson » fait surface

Arsenal
B. White
Atletico Madrid vs Arsenal
Ligue des Champions
D. Simeone
Atletico Madrid

Le match entre l’Atlético Madrid et Arsenal s’est déroulé dans une ambiance prudente sur le terrain, mais c’est après le coup de sifflet final que les esprits se sont échauffés. Diego Simeone s’est livré à une altercation spectaculaire avec le défenseur des Gunners Ben White à l’issue d’un match nul tendu (1-1) en Ligue des champions. L’entraîneur des Rojiblancos a semblé prendre en chasse l’international anglais, s’offusquant de son comportement alors qu’il quittait la pelouse du Metropolitano.

  • Simeone voit rouge face au manque de respect envers l'écusson

    Les tensions ont atteint leur paroxysme dans le tunnel après le match aller de la demi-finale. La vive altercation entre Simeone et White a été déclenchée par ce qui a été perçu comme un manque de respect envers les traditions de l’Atlético. Alors que les joueurs quittaient la pelouse du Metropolitano, White a semblé marcher directement sur le grand écusson du club incrusté dans le gazon devant l’accès aux vestiaires, un geste souvent considéré comme une grave insulte dans la culture du football espagnol.

    Si un joueur de l’Atlético a d’abord interpellé l’arrière droit d’Arsenal, c’est Simeone qui a pris les choses en main. L’entraîneur argentin a suivi White dans le tunnel et a été filmé en train de donner plusieurs claques dans le dos du défenseur. Ce dernier, visiblement agacé par ce contact physique, s’est retourné pour engager un échange verbal houleux avant d’être repoussé à deux reprises par le manager de l’Atlético.

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  • Les arts occultes passés au crible

    Les pitreries de Simeone et de son staff technique ont suscité de vives critiques de la part des observateurs, l’ancienne star du Real Madrid Steve McManaman soulignant l’atmosphère hostile créée par l’équipe locale. Les « sales coups » depuis longtemps associés à l’Atlético ont été pleinement mis en évidence tout au long de la soirée, tant sur la ligne de touche que dans le tunnel.

    Sur TNT Sports, l’ancien Madrilène a confié au Mirror : « On voyait bien, même si les caméras espagnoles ne le montraient pas toujours, ce qui se passait. Son attitude, ainsi que celle de ses adjoints avec les arbitres, était déplorable. Tout simplement horrible. Il gesticulait sans cesse, sa prestation était lamentable ; c’est pour ça que les gens détestent les “arts obscurs” de l’Atlético Madrid. »

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Des réactions contrastées à l’annonce du départ de Heinze

    Il est intéressant de noter que l’agressivité de Simeone à l’égard de White a contrasté avec le traitement réservé aux autres membres du staff d’Arsenal. Avant la rencontre, l’entraîneur de l’Atlético a ainsi échangé une chaleureuse accolade avec son compatriote Gabriel Heinze, révélant une facette plus cordiale que sa personnalité habituellement combative. Quoi qu’il en soit, le match retour à Londres s’annonce tout aussi explosif, Arsenal cherchant à surmonter les manœuvres psychologiques orchestrées par le géant espagnol.

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