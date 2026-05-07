L'entraîneur fougueux de l'Atlético Madrid s'est retrouvé au cœur d'une tempête sur les réseaux sociaux après l'élimination de son équipe en demi-finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Après le but de Bukayo Saka qui a scellé la victoire 1-0 ce soir-là, et la qualification 2-1 des Gunners sur l’ensemble des deux matchs, Simeone, abattu, a été filmé alors qu’il regagnait le tunnel de l’Emirates Stadium. Plutôt que de contourner le grand écusson d’Arsenal posé entre la pelouse et les vestiaires, l’entraîneur de 56 ans a baissé les yeux et marché directement dessus.

Une séquence qui a immédiatement provoqué l’ire des supporters d’Arsenal, d’autant plus que, lors du match aller au Metropolitano, la plupart des joueurs madrilènes avaient pris soin de contourner l’emblème adverse. Seuls Simeone et le défenseur José María Giménez avaient alors marché dessus, s’attirant les foudres des fans locaux postés dans les tribunes surplombant le tunnel.