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Muhammad Zaki

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VIDÉO : Diego Simeone marche sur l’écusson d’Arsenal, quelques jours seulement après sa altercation avec Ben White, qui avait réalisé le même geste

D. Simeone
Arsenal
B. White
Atletico Madrid
Arsenal vs Atletico Madrid
Ligue des Champions

Diego Simeone a été pris en flagrant délit d'hypocrisie après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de marcher sur l'écusson d'Arsenal. Cet incident survient quelques jours seulement après que l'Argentin se soit lancé dans une poursuite acharnée contre Ben White pour un geste similaire, perçu comme un manque de respect, lors du match aller en Espagne.

  • Simeone au cœur d’une polémique sur l’écusson

    L'entraîneur fougueux de l'Atlético Madrid s'est retrouvé au cœur d'une tempête sur les réseaux sociaux après l'élimination de son équipe en demi-finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Après le but de Bukayo Saka qui a scellé la victoire 1-0 ce soir-là, et la qualification 2-1 des Gunners sur l’ensemble des deux matchs, Simeone, abattu, a été filmé alors qu’il regagnait le tunnel de l’Emirates Stadium. Plutôt que de contourner le grand écusson d’Arsenal posé entre la pelouse et les vestiaires, l’entraîneur de 56 ans a baissé les yeux et marché directement dessus.

    Une séquence qui a immédiatement provoqué l’ire des supporters d’Arsenal, d’autant plus que, lors du match aller au Metropolitano, la plupart des joueurs madrilènes avaient pris soin de contourner l’emblème adverse. Seuls Simeone et le défenseur José María Giménez avaient alors marché dessus, s’attirant les foudres des fans locaux postés dans les tribunes surplombant le tunnel.

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  • Le contentieux impliquant Ben White

    Le comportement de Diego Simeone est pointé du doigt après la violente altercation qu’il a provoquée avec Craig White il y a une semaine. À l’issue du match nul 1-1 à Madrid, l’entraîneur de l’Atlético a été filmé en train de frapper plusieurs fois le défenseur dans le tunnel, lui reprochant d’avoir marché sur l’écusson du club. Vexé par ce contact physique, White avait alors répliqué verbalement avant d’être repoussé par le technicien madrilène. En reproduisant aujourd’hui le même geste qu’il avait précédemment condamné, Simeone s’expose logiquement aux accusations d’hypocrisie des supporters sur les réseaux sociaux, jetant une ombre sur son comportement d’après-match à Londres.

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    Arteta salue l'ambiance de l'Emirates

    Pendant que Simeone géra le drame dans le tunnel, Mikel Arteta célébrait une soirée historique pour le club londonien. L’Espagnol rendit aussitôt hommage aux supporters locaux, dont le soutien avait propulsé son équipe jusqu’à la finale de Budapest. « C’est fantastique, on ressent un changement d’énergie, de conviction, partout », déclara Arteta. « Utilisons cela à bon escient, en prenant conscience des marges et de la difficulté de ce que nous essayons d’accomplir. C’est énorme, mais nous avons la capacité et la conviction d’y parvenir, c’est certain. »

    Arsenal aborde désormais une série de matches décisifs pour la saison, alors qu’il vise un doublé Premier League-Ligue des champions. Les Gunners ont encore quatre rencontres pour inscrire leur nom dans les annales, à commencer par un derby londonien crucial contre West Ham dimanche. Ils devront également venir à bout de Burnley et de Crystal Palace avant de s’envoler pour la Hongrie et la finale européenne contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre.

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