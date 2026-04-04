Goal.com
En direct
Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : Deuxième en 40 jours… Al-Taawoun offre la victoire à Al-Nasr et fait trébucher Al-Hilal avec un nouveau match nul

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Saudi Pro League
Arabie saoudite

« Le Leader » continue sa descente aux enfers dans le championnat Roshen

L'équipe de Al-Taawoun a continué à faire jeu d'égalité face à son homologue Al-Hilal dans le championnat saoudien Roshen, après l'avoir contrainte au match nul pour la deuxième fois en 40 jours.

Al-Hilal et Al-Taawoun ont fait match nul 2-2 lors de leur rencontre de samedi, au stade Kingdom Arena, dans le cadre de la 27e journée de la Roshen League.

Al-Hilal a ouvert le score par l'intermédiaire de Mohammed Qadir Miti à la 44e minute, mais le défenseur brésilien André Gerotto a renversé la situation en inscrivant deux buts pour Al-Taawoun aux 55e et 67e minutes, avant que Marcos Leonardo ne marque le but égalisateur à la 77e minute.

  • Le nœud de la coopération

    Al-Taawoun a ainsi réussi à faire match nul contre Al-Hilal à l'aller comme au retour lors de la saison actuelle de la Roshen League. Le premier match nul s'était soldé par un score de 1-1, il y a environ 40 jours, plus précisément le 24 février dernier, lors d'un match reporté de la dixième journée.

    Al-Hilal totalise ainsi 65 points, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place du classement du championnat saoudien, à 5 points du leader Al-Nassr et devant Al-Ahli, troisième, à la différence de buts.

    De son côté, Al-Taawoun porte son total à 46 points, ce qui lui permet d'occuper la cinquième place du classement de la Roshen League.

    • Publicité

  • Absences en masse

    L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur du Al-Hilal, a dû faire appel à plusieurs remplaçants dans son onze de départ afin de pallier les absences qui ont affecté « El-Zaeem » face à Al-Taawoun.

    Le milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić était absent pour cause de suspension, tout comme les Français Simon Bouabri et Karim Benzema, blessés, ainsi que le défenseur turc Yusuf Akçıkçık.

    De plus, plusieurs joueurs locaux importants étaient absents pour cause de blessure, à l’instar des ailiers Salem Al-Dossari et Sultan Mandash, du milieu de terrain Nasser Al-Dossari, ainsi que de l’arrière droit Hamad Al-Yami.

    L'entraîneur italien s'est appuyé sur le Brésilien Marcos Leonardo et l'Ivoirien Mohamed Kader Miti en attaque, épaulés par l'ailier brésilien Malcom, pour pallier les absences de Benzema et de Salem Al-Dossari.

    Lire aussi... L'ancien président du Hilal disculpe Salem Al-Dossari de l'accusation de fuite

    Inzaghi a également aligné son joueur Murad Hawsawi au milieu de terrain, aux côtés de Mohammed Kano et du Portugais Ruben Neves, pour pallier l'absence de Safetch et de Nasser Al-Dossari.

    En revanche, Inzaghi a dû compter sur plusieurs joueurs de l'équipe des moins de 21 ans du Hilal dans son banc de touche, à l'instar d'Abdulaziz Al-Jarmouch, Meshaal Al-Daoud, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid et Saad Al-Mutairi.

    La composition de l'Al-Hilal était la suivante :

    Gardien de but : Yassine Bounou

    Défense : Mutaib Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez

    Milieu de terrain : Mourad Hossawi - Ruben Neves - Mohammed Kano

    Attaque : Malcom - Marcos Leonardo - Mohammed Qadir Miti

  • Les tirs de Neves

    Al-Hilal s'est montré dangereux dès la 5e minute, lorsque Ruben Neves a décoché un tir puissant depuis l'extérieur de la surface de réparation, mais le ballon est passé tout près du poteau gauche du but d'Al-Taawoun.

    Neves a tenté de réitérer l'expérience à la 14e minute, en tirant à nouveau depuis l'extérieur de la surface de réparation, mais son tir est passé bien loin du but de Al-Taawoun.

    La réponse de Al-Taawoun ne s'est pas fait attendre : Mohammed Al-Kwaikbi a manqué une occasion de donner l'avantage à son équipe à la même minute, alors que le ballon lui parvenait juste devant le but d'Al-Hilal, mais il a tiré trop loin.

    Al-Hilal a repris ses tentatives de tir depuis l'extérieur de la surface de réparation, mais cette fois-ci par l'intermédiaire de Malcom, qui a décoché un tir puissant à ras de terre à la 17e minute, mais le gardien Mailsom a réussi à le repousser.

    À la 21e minute, Theo Hernández a lui aussi tenté sa chance depuis l'extérieur de la surface, mais son tir est passé loin du but de Al-Taawoun.

    À la 30e minute, Neves a tenté de surprendre Al-Taawoun en récupérant le ballon à la limite de la surface de réparation et en pénétrant dans la surface, mais son tir, trop faible, est passé à côté du poteau droit d'Al-Taawoun.

    À la 33e minute, le milieu de terrain portugais a tiré une nouvelle fois au but de Al-Taawoun, mais cette fois sur un coup franc, qui est toutefois passé au-dessus de la barre transversale du gardien Mailsom.

  • L'objectif de Miti

    Le premier but du Hilal est survenu à la 43e minute, grâce à son attaquant ivoirien Mohamed Kader Miti, qui a dépassé Mohamed Mahzri sur le flanc gauche avant de décocher un tir puissant vers le but du Taawoun, que le gardien Mailsom n'a pas réussi à arrêter.

    Marcos Leonardo a manqué l'occasion de doubler la mise à la deuxième minute du temps additionnel, après s'être retrouvé seul face au but suite à une passe magistrale de Mohamed Kader Miti, mais Mailsom a réussi à repousser son tir.

    Le ballon est revenu vers Al-Hilal, où il est arrivé à Mohammed Kano à l'entrée de la surface de réparation, qui a tiré avec puissance, mais le ballon a fini dans les bras du gardien Mailsom.

  • Un début prometteur, mais…

    Malcolm a lancé les offensives du Hilal en deuxième mi-temps, lorsqu'il a reçu le ballon à la limite de la surface de réparation à la 49e minute et a tenté une frappe puissante, mais son tir est passé à côté du poteau.

    Marcos Leonardo a continué à gâcher des occasions à la 51e minute, lorsque le ballon lui est parvenu sur le côté du but de Al-Taawoun. Il a tiré avec puissance, mais le gardien Mailsom a réussi à repousser le ballon.

  • La remontée de Al-Taawoun

    À la 55e minute, le défenseur brésilien André Gerotto a inscrit le but égalisateur pour Al-Taawoun, en reprenant de la tête un centre issu d'un corner pour battre Yassine Bounou.

    Hassan Tambakti a manqué une nouvelle occasion de donner l'avantage à son équipe à la 58e minute, lorsqu'un centre lui est parvenu devant le but vide de l'Al-Taawoun, suite à une sortie hasardeuse du gardien Mailsom, mais il n'a pas réussi à convertir le ballon en but.

    Miti a failli marquer son deuxième but pour Al-Hilal à la 63e minute, lorsqu'il s'est imposé physiquement à la limite de la surface de réparation pour envoyer un tir à ras de terre qui est passé juste à côté du poteau droit du but d'Al-Taawoun.

    Gerotto a continué à briller en inscrivant son deuxième but et celui de son équipe à la 67e minute, lorsqu'il a repris de la tête un autre centre pour envoyer le ballon au fond des filets d'Al-Hilal, le gardien marocain Yassine Bounou n'ayant pas réussi à l'arrêter.

  • Le retour du Croissant

    Marcos Leonardo a rattrapé ses occasions manquées en inscrivant le but égalisateur pour Al-Hilal à la 77e minute, après que Malcom eut décoché un tir puissant qui, après avoir rebondi, lui est parvenu devant le but, et qu'il a converti en but.

    Malcom a failli marquer le but de la victoire à la 89e minute, lorsqu'il a reçu un centre de Ruben Neves et a repris le ballon de la tête vers le but, mais celui-ci est passé à côté du poteau.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK