Vidéo : Deuxième en 40 jours… Al-Taawoun offre la victoire à Al-Nasr et fait trébucher Al-Hilal avec un nouveau match nul

L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur du Al-Hilal, a dû faire appel à plusieurs remplaçants dans son onze de départ afin de pallier les absences qui ont affecté « El-Zaeem » face à Al-Taawoun.

Le milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić était absent pour cause de suspension, tout comme les Français Simon Bouabri et Karim Benzema, blessés, ainsi que le défenseur turc Yusuf Akçıkçık.

De plus, plusieurs joueurs locaux importants étaient absents pour cause de blessure, à l’instar des ailiers Salem Al-Dossari et Sultan Mandash, du milieu de terrain Nasser Al-Dossari, ainsi que de l’arrière droit Hamad Al-Yami.

L'entraîneur italien s'est appuyé sur le Brésilien Marcos Leonardo et l'Ivoirien Mohamed Kader Miti en attaque, épaulés par l'ailier brésilien Malcom, pour pallier les absences de Benzema et de Salem Al-Dossari.

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Inzaghi a également aligné son joueur Murad Hawsawi au milieu de terrain, aux côtés de Mohammed Kano et du Portugais Ruben Neves, pour pallier l'absence de Safetch et de Nasser Al-Dossari.

En revanche, Inzaghi a dû compter sur plusieurs joueurs de l'équipe des moins de 21 ans du Hilal dans son banc de touche, à l'instar d'Abdulaziz Al-Jarmouch, Meshaal Al-Daoud, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid et Saad Al-Mutairi.

La composition de l'Al-Hilal était la suivante :

Gardien de but : Yassine Bounou

Défense : Mutaib Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez

Milieu de terrain : Mourad Hossawi - Ruben Neves - Mohammed Kano

Attaque : Malcom - Marcos Leonardo - Mohammed Qadir Miti