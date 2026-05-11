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Muhammad Zaki

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VIDÉO : Des supporters de West Ham, furieux, ont expulsé des supposés fans d’Arsenal du London Stadium après que ces derniers aient célébré dans le secteur réservé aux partisans locaux

Arsenal
West Ham
West Ham vs Arsenal
Premier League

Les tensions ont atteint leur paroxysme dimanche au London Stadium, après la diffusion d'images montrant des supporters de West Ham expulsant de force des personnes soupçonnées d'être des supporters d'Arsenal des tribunes réservées aux locaux. L'incident s'est produit lors d'un match crucial de Premier League qui a vu les Gunners consolider leur emprise sur la course au titre grâce à une victoire 1-0, tandis que les Hammers s'enfonçaient davantage dans la zone de relégation.

  • Le chaos éclate dans le secteur réservé aux supporters locaux

    L'ambiance au London Stadium a tourné au vinaigre dimanche après-midi, comme le montrent plusieurs vidéos filmées par des supporters : une violente altercation a éclaté en tribune entre des fans de West Ham United. Des images amateurs montrent un petit groupe d’individus poussés, frappés et insultés par des fans locaux qui les entraînent vers les sorties, selon The Sun. Le face-à-face a éclaté après l’ouverture du score de Leandro Trossard pour les visiteurs, but qui a apparemment démasqué ces supporters adverses installés dans la mauvaise tribune.

    Plusieurs fans d’Arsenal auraient en effet réussi à se procurer des places dans les tribunes réservées aux supporteurs de West Ham. Restés discrets durant toute la première période, ils ont été démasqués par l’intensité de la rencontre. Le personnel de sécurité et les stewards ont alors dû intervenir pour rétablir l’ordre, tandis que la foule locale, en colère, détournait son attention du terrain pour s’en prendre à ces intrus présumés.

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  • L’impasse est enfin rompue, alors que les esprits s’échauffent

    Le match s'est déroulé sur un rythme prudent jusqu'aux dix dernières minutes, lorsque Trossard a su trouver le chemin des filets au bon moment pour débloquer la situation à la 83e minute. Le but du Belge a déclenché l'euphorie dans le secteur réservé aux supporters visiteurs, mais il semble également avoir déclenché les célébrations dans la tribune des supporters locaux qui ont donné lieu à de violentes expulsions.

    Ce succès place Arsenal à deux victoires seulement de son premier titre en Premier League depuis plus de vingt ans. La victoire a toutefois un prix : les Gunners, déjà privés de Ben White, sorti sur blessure au genou en première période, ont dû faire preuve de solidité défensive pour préserver leur place de leader.



  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    La polémique autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) attise davantage la controverse.

    Si le but de Trossard a mis le feu aux poudres, c’est une décision de l’assistance vidéo (VAR) intervenue dans les arrêts de jeu qui a fait exploser le stade. Callum Wilson pensait avoir arraché un point inestimable pour les Hammers à la 95^e minute, mais l’arbitre Chris Kavanagh a annulé la réalisation après une longue consultation. L’explication officielle a indiqué qu’une faute avait été commise sur David Raya avant que le ballon ne franchisse la ligne, une décision qui a laissé le banc et les joueurs locaux complètement abasourdis.

    Le capitaine des Hammers, Jarrod Bowen, a vivement dénoncé le niveau d’arbitrage après ce délai d’environ cinq minutes, estimant que l’absence de cohérence dans les décisions subjectives mine l’intégrité de la compétition, surtout en cette fin de saison où chaque point est crucial pour les équipes en lutte contre la relégation.

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