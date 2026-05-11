VIDÉO : Des supporters de West Ham, furieux, ont expulsé des supposés fans d’Arsenal du London Stadium après que ces derniers aient célébré dans le secteur réservé aux partisans locaux

L'ambiance au London Stadium a tourné au vinaigre dimanche après-midi, comme le montrent plusieurs vidéos filmées par des supporters : une violente altercation a éclaté en tribune entre des fans de West Ham United. Des images amateurs montrent un petit groupe d’individus poussés, frappés et insultés par des fans locaux qui les entraînent vers les sorties, selon The Sun. Le face-à-face a éclaté après l’ouverture du score de Leandro Trossard pour les visiteurs, but qui a apparemment démasqué ces supporters adverses installés dans la mauvaise tribune.

Plusieurs fans d’Arsenal auraient en effet réussi à se procurer des places dans les tribunes réservées aux supporteurs de West Ham. Restés discrets durant toute la première période, ils ont été démasqués par l’intensité de la rencontre. Le personnel de sécurité et les stewards ont alors dû intervenir pour rétablir l’ordre, tandis que la foule locale, en colère, détournait son attention du terrain pour s’en prendre à ces intrus présumés.