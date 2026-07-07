VIDÉO : Des larmes de joie ! Lionel Messi emboîte le pas à Neymar et Cristiano Ronaldo en laissant libre cours à son émotion après la victoire de l’Argentine sur l’Égypte lors d’un match mémorable de la Coupe du monde, ponctué de cinq buts

L'Albiceleste semblait se diriger vers une élimination surprise, dominée par les géants africains pendant la majeure partie de la rencontre. Cependant, Messi a déclenché la remontée en trouvant le chemin des filets, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA à marquer lors de six matches consécutifs en phase à élimination directe. Sa finition imparable à la 83e minute a permis d'égaliser à 2-2 et a ouvert la voie à une fin de match haletante.

Alors que le chronomètre entrait dans le temps additionnel, Enzo Fernández s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de Lautaro Martínez, scellant ainsi un renversement de situation qui a laissé l’équipe égyptienne anéantie.

Messi, qui avait passé les dernières minutes à tracter son équipe vers l’avant, s’est effondré sur la pelouse au coup de sifflet final, en larmes, conscient du poids de ce sauvetage in extremis. Pour le légendaire numéro 10, ces larmes étaient bien différentes de celles versées par Ronaldo à peine 24 heures plus tôt, après l’élimination du Portugal.