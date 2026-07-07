Getty/GOAL
Traduit par
VIDÉO : Des larmes de joie ! Lionel Messi emboîte le pas à Neymar et Cristiano Ronaldo en laissant libre cours à son émotion après la victoire de l’Argentine sur l’Égypte lors d’un match mémorable de la Coupe du monde, ponctué de cinq buts
Messi entre dans l'histoire au cœur d'un rebondissement
L'Albiceleste semblait se diriger vers une élimination surprise, dominée par les géants africains pendant la majeure partie de la rencontre. Cependant, Messi a déclenché la remontée en trouvant le chemin des filets, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA à marquer lors de six matches consécutifs en phase à élimination directe. Sa finition imparable à la 83e minute a permis d'égaliser à 2-2 et a ouvert la voie à une fin de match haletante.
Alors que le chronomètre entrait dans le temps additionnel, Enzo Fernández s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de Lautaro Martínez, scellant ainsi un renversement de situation qui a laissé l’équipe égyptienne anéantie.
Messi, qui avait passé les dernières minutes à tracter son équipe vers l’avant, s’est effondré sur la pelouse au coup de sifflet final, en larmes, conscient du poids de ce sauvetage in extremis. Pour le légendaire numéro 10, ces larmes étaient bien différentes de celles versées par Ronaldo à peine 24 heures plus tôt, après l’élimination du Portugal.
Visionnez l’extrait
Polémique et chaos sur la ligne de touche
La rencontre n’a pas manqué d’incidents : en fin de match, une violente altercation a éclaté entre les deux bancs. L’Égypte a protesté avec véhémence après le refus de l’arbitre d’accorder un penalty à Mohamed Salah, juste avant le but victorieux de l’Argentine. L’attaquant semblait avoir été fauché par Lisandro Martínez, mais l’équipe arbitrale a laissé l’action se poursuivre, déclenchant un vif affrontement sur la ligne de touche qui a valu des sanctions à plusieurs membres du staff et joueurs.
Marwan Attia a reçu un carton jaune alors que les protestations égyptiennes s'intensifiaient, et le sélectionneur a lui aussi écopé d'un avertissement pour sa réaction. Un membre du staff technique égyptien a finalement été expulsé alors que les esprits s'échauffaient.
Les Pharaons estimaient que l’action aurait dû être vérifiée par la VAR, mais le but a été validé, laissant l’équipe d’Ibrahim regretter ce qui aurait pu advenir après une prestation aussi héroïque.
- AFP
Salah quitte la pelouse, le cœur brisé malgré un effort courageux.
Malgré cette fin amère, l’Égypte s’est attiré de nombreux admirateurs grâce à une prestation qui a poussé les champions du monde dans leurs retranchements. Mohamed Salah et Omar Marmoush semblaient abattus au coup de sifflet final, alors qu’ils étaient à moins de douze minutes de réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire de la compétition. Leur organisation défensive rigoureuse et leurs contre-attaques chirurgicales ont mis l’Argentine en difficulté pendant la majeure partie du match.
L’Argentine se hisse en quarts de finale et entend bien capitaliser sur cette « grande échappée ». Pour Messi, les images de sa célébration émouvante resteront un moment marquant de cette Coupe du monde, illustrant que, malgré tous ses succès, sa soif de victoire avec son pays reste intacte. Les champions en titre ont survécu à leur plus grande frayeur jusqu’ici, mais ils poursuivent leur chemin.
Keane salue l'esprit de champion
L'ancien capitaine de Manchester United et de la République d'Irlande, Roy Keane, a été ému par ce spectacle et a salué la résilience des champions du monde. S'exprimant sur ITV, Keane a résumé les montagnes russes émotionnelles de ces huitièmes de finale : « J'ai perdu ma voix. J'ai adoré ça. Hier, nous avons vu les larmes de tristesse de Ronaldo. Aujourd'hui, nous voyons les larmes de joie de Messi. Ils n'abandonneront pas. La qualité de leurs buts était incroyable. Waouh. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Absolument incroyable. »
Cette victoire illustre la détermination argentine, même après l’ouverture du score égyptienne (2-0, grâce à Ibrahim et Zico). La ténacité des hommes de Lionel Scaloni dans les quinze dernières minutes rappelle pourquoi ils demeurent l’équipe à battre. Pour Messi, le rêve de conserver son titre reste bien vivant après une soirée de pur spectacle.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles