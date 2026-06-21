VIDÉO : Des jongles de ballon sur la plage ! Alisha Lehmann et son compagnon Montel McKenzie exhibent leurs talents de jongleurs durant des vacances romantiques dans un paradis jamaïcain

Son avenir au King Power Stadium semblant assuré en vue de la prochaine lutte pour la montée, Lehmann profite de son séjour en Jamaïque pour recharger ses batteries, tant mentalement que physiquement, après une saison difficile. En raison de blessures à répétition, l’attaquante n’a disputé que neuf matches avec l’équipe première de Leicester City.

« Cette saison a été l’une des plus éprouvantes de ma carrière », a-t-elle récemment reconnu. « J’ai dû relever beaucoup de défis, encaisser des revers, gérer des blessures et affronter des situations difficiles, sur le terrain et en dehors. »

« Il est temps de me reposer, de récupérer et de partager des moments avec mes proches », ajoute Lehmann. « Mais c’est aussi l’occasion de travailler, de rester concentrée, de m’entraîner dur et de faire tout ce que je peux pour revenir plus forte que jamais. »