Lehmann fait à nouveau parler d’elle sur les réseaux sociaux. La joueuse suisse a publié une vidéo sur son compte Instagram qui a immédiatement fait le tour de la planète foot. On la voit, à 27 ans, effectuer des jongles sur une plage avec un ballon, vêtue d’un mini-bikini rose fluo. La séquence allie maîtrise technique et décor de rêve. Cette publication aux côtés de McKenzie rappelle sa capacité à rester sous les feux des projecteurs même en hors-saison, associant son amour du ballon à un art de vivre luxueux dans l’un des plus beaux cadres du monde.
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VIDÉO : Des jongles de ballon sur la plage ! Alisha Lehmann et son compagnon Montel McKenzie exhibent leurs talents de jongleurs durant des vacances romantiques dans un paradis jamaïcain
Séance de jongles au paradis avec McKenzie
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Match amical : une escapade romantique en Jamaïque
Le couple a profité du sable blanc et des eaux turquoise tout en démontrant, ballon au pied, que le football reste leur priorité même en dehors des terrains. Leur technique de haut niveau, notamment lors de séances de jongles sur le sable, a récolté les éloges des fans et renforcé la réputation de Lehmann, joueuse qui vit et respire football 24 heures sur 24.
Présente sur tous les terrains numériques, la joueuse alimente régulièrement ses réseaux avec des publications qui génèrent, à chaque fois, des vagues d’engagement parmi ses millions de followers.
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Déterminés à revenir plus forts que jamais
Son avenir au King Power Stadium semblant assuré en vue de la prochaine lutte pour la montée, Lehmann profite de son séjour en Jamaïque pour recharger ses batteries, tant mentalement que physiquement, après une saison difficile. En raison de blessures à répétition, l’attaquante n’a disputé que neuf matches avec l’équipe première de Leicester City.
« Cette saison a été l’une des plus éprouvantes de ma carrière », a-t-elle récemment reconnu. « J’ai dû relever beaucoup de défis, encaisser des revers, gérer des blessures et affronter des situations difficiles, sur le terrain et en dehors. »
« Il est temps de me reposer, de récupérer et de partager des moments avec mes proches », ajoute Lehmann. « Mais c’est aussi l’occasion de travailler, de rester concentrée, de m’entraîner dur et de faire tout ce que je peux pour revenir plus forte que jamais. »