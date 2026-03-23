VIDÉO : Des images inédites semblent montrer que Pep Guardiola a changé d'avis au sujet du jonglage controversé de Rayan Cherki lors de la victoire de Manchester City contre Arsenal en finale de la Carabao Cup

Arsenal partait favori avant la finale de dimanche, fort d'une large avance en tête du classement de la Premier League. Cependant, l'attente d'un premier titre depuis leur victoire en FA Cup en 2020 se prolonge pour l'instant, après leur défaite 2-0 face à City au stade de Wembley, Nico O'Reilly ayant inscrit un doublé de la tête en seconde période.

Si leur performance méritait la victoire, tout le monde n'a pas été impressionné par tous les aspects du jeu des Cityzens. Cherki s'est retrouvé sous les feux de la rampe lorsqu'il a contrôlé une passe de la poitrine avant de la jongler trois fois avec ses pieds. Cette prouesse technique a suscité des cris d'approbation de la part des supporters de City, mais l'entraîneur Guardiola semblait moins impressionné sur le moment, secouant la tête depuis la ligne de touche. Le défenseur d'Arsenal Ben White n'a pas non plus trouvé cela drôle, puisqu'il a rapidement saisi l'occasion de bousculer l'ancienne star lyonnaise.

Cependant, une nouvelle vidéo montre que l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich n'en a pas voulu longtemps à l'attaquant fantasque, les deux hommes s'étant embrassés chaleureusement lorsque Cherki a quitté le terrain.