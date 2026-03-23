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Pep Guardiola Rayan Cherki Man City Arsenal Carabao Cup 2026X/Getty Images

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VIDÉO : Des images inédites semblent montrer que Pep Guardiola a changé d'avis au sujet du jonglage controversé de Rayan Cherki lors de la victoire de Manchester City contre Arsenal en finale de la Carabao Cup

Une nouvelle vidéo montre Pep Guardiola en train d'étreindre Rayan Cherki après que l'attaquant a été remplacé vers la fin de la finale de la Carabao Cup remportée par Manchester City face à Arsenal dimanche après-midi. L'international français a été critiqué par certains pour avoir jonglé avec le ballon alors que son équipe menait 2-0, et on a pu voir l'entraîneur Guardiola secouer la tête en réaction à cette fantaisie.

  • Cherki critiqué pour avoir jonglé avec le ballon lors de la victoire de City

    Arsenal partait favori avant la finale de dimanche, fort d'une large avance en tête du classement de la Premier League. Cependant, l'attente d'un premier titre depuis leur victoire en FA Cup en 2020 se prolonge pour l'instant, après leur défaite 2-0 face à City au stade de Wembley, Nico O'Reilly ayant inscrit un doublé de la tête en seconde période.

    Si leur performance méritait la victoire, tout le monde n'a pas été impressionné par tous les aspects du jeu des Cityzens. Cherki s'est retrouvé sous les feux de la rampe lorsqu'il a contrôlé une passe de la poitrine avant de la jongler trois fois avec ses pieds. Cette prouesse technique a suscité des cris d'approbation de la part des supporters de City, mais l'entraîneur Guardiola semblait moins impressionné sur le moment, secouant la tête depuis la ligne de touche. Le défenseur d'Arsenal Ben White n'a pas non plus trouvé cela drôle, puisqu'il a rapidement saisi l'occasion de bousculer l'ancienne star lyonnaise.

    Cependant, une nouvelle vidéo montre que l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich n'en a pas voulu longtemps à l'attaquant fantasque, les deux hommes s'étant embrassés chaleureusement lorsque Cherki a quitté le terrain.

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  • Cherki rejoint la liste des stars critiquées pour leur « comportement antisportif »

    Cherki n'est pas le seul joueur à avoir été critiqué pour avoir jonglé avec le ballon. Des joueurs tels que Richarlison, Antony et Neymar se sont déjà livrés à des jongles lors de matchs où leur équipe était en bonne voie de remporter la victoire, et ont été critiqués pour cela ; certains arbitres ont d'ailleurs déjà distribué des cartons jaunes pour ce genre de comportement, le considérant comme un acte antisportif qui manque de respect envers le jeu.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Cherki prêt pour les matchs amicaux de la France avant la Coupe du monde 2026

    Après avoir remporté son premier titre depuis son arrivée à Manchester City l'été dernier, Cherki ne se souciera sans doute guère de l'agitation suscitée par son numéro de jonglage. Il s'apprête en effet à s'envoler pour les États-Unis afin de rejoindre la sélection française pour les prochains matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie, prévus pendant la trêve internationale.

    Le joueur de 22 ans a été retenu dans la sélection finale des Bleus de Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026 et aura à cœur de faire bonne impression pour s'assurer d'être à nouveau dans l'avion pour l'Amérique du Nord cet été.

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