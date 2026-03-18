VIDÉO : Des héros du demi-siècle ! Harry Kane et Mo Salah ont tous deux atteint la barre des 50 buts en Ligue des champions, tandis que les stars du Bayern et de Liverpool consolident leur héritage européen

Pour Kane, ce cap symbolique a été franchi lors du match décisif des huitièmes de finale opposant le Bayern Munich à l'Atalanta. Il a ouvert le score en première mi-temps en transformant un penalty, portant ainsi son total en Ligue des champions à 49 buts. Il a ensuite démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du football mondial, faisant preuve d'un instinct de buteur hors pair. Après avoir reçu le ballon dans une surface de réparation bondée, Kane a exécuté un pivot brillant et fulgurant qui a complètement déstabilisé la défense de l'Atalanta. Avant même que le gardien n'ait eu le temps de se positionner, l'attaquant a décoché un tir dévastateur et imparable au fond des filets, inscrivant ainsi son 50e but en Ligue des champions de manière spectaculaire.

Lennart Karl et Luis Diaz ont ensuite marqué plus tard dans la rencontre, offrant au Bayern une victoire 4-1 ce soir-là et un score cumulé de 10-2. Les hommes de Vincent Kompany affronteront ensuite en quarts de finale le Real Madrid, qui vient d'éliminer Manchester City.