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VIDÉO : Des héros du demi-siècle ! Harry Kane et Mo Salah ont tous deux atteint la barre des 50 buts en Ligue des champions, tandis que les stars du Bayern et de Liverpool consolident leur héritage européen
Kane mène le Bayern à une victoire facile contre l'Atalanta
Pour Kane, ce cap symbolique a été franchi lors du match décisif des huitièmes de finale opposant le Bayern Munich à l'Atalanta. Il a ouvert le score en première mi-temps en transformant un penalty, portant ainsi son total en Ligue des champions à 49 buts. Il a ensuite démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du football mondial, faisant preuve d'un instinct de buteur hors pair. Après avoir reçu le ballon dans une surface de réparation bondée, Kane a exécuté un pivot brillant et fulgurant qui a complètement déstabilisé la défense de l'Atalanta. Avant même que le gardien n'ait eu le temps de se positionner, l'attaquant a décoché un tir dévastateur et imparable au fond des filets, inscrivant ainsi son 50e but en Ligue des champions de manière spectaculaire.
Lennart Karl et Luis Diaz ont ensuite marqué plus tard dans la rencontre, offrant au Bayern une victoire 4-1 ce soir-là et un score cumulé de 10-2. Les hommes de Vincent Kompany affronteront ensuite en quarts de finale le Real Madrid, qui vient d'éliminer Manchester City.
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Salah franchit une étape importante lors du match à Anfield
À Anfield, Salah a veillé à ne pas passer inaperçu, atteignant son cinquantième but avec un coup de génie typique face à Galatasaray. À la 61e minute, alors que Liverpool menait largement 4-1 au score cumulé, le « roi égyptien » a pris les choses en main. Après avoir reçu le ballon à l'entrée de la surface de réparation, Salah s'est immédiatement élancé vers la défense turque en retrait. D'un rapide mouvement d'épaule, il a fait passer le ballon sur son pied gauche, a parfaitement modifié l'angle et a envoyé un magnifique tir enroulé, imparable, dans le coin opposé.
C'était une finition typique de Salah qui a compensé son penalty manqué plus tôt, alors que Liverpool cherchait à prendre le contrôle de la double confrontation après avoir perdu le match aller. Le but de Salah a couronné la soirée pour l'équipe d'Anfield, qui s'est imposée 4-1 au total des deux matchs pour se qualifier pour les quarts de finale contre le PSG.
Kane et Salah figurent dans le top 10
Ayant désormais franchi la barre des 50 buts, Kane et Salah tenteront tous deux de grimper encore plus haut dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions. Ils occupent actuellement la 10e place ex æquo dans ce classement, à égalité avec Thierry Henry. Ruud van Nistelrooy, avec 56 buts, les devance, tandis que Thomas Müller et Erling Haaland en comptent 57.
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