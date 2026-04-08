Le club d’Al-Ittihad de Djeddah a conclu sa phase de groupes en championnat Roshen, juste avant le coup d’envoi des rencontres à élimination directe de la Ligue des champions de l’Asie, par une défaite aussi surprenante que cuisante face à Neom.

Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-4 au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Jeddah, dans le cadre de la 29^e journée de la Saudi Roshen League.

Neom a ouvert le score dès la 3^e minute par l’intermédiaire de Saïd Benrahma, avant que Luciano Rodríguez ne double la mise à la 16^e minute.

Youssef El-Nassiri a alors pris les choses en main : l’international marocain a réduit le score d’une tête puissante à la 38e minute, avant d’égaliser d’un coup franc somptueux juste avant la mi-temps (44e).

Bien que Houssam Aouar ait immédiatement redonné l’avantage à l’équipe de Jeddah d’une frappe précise dès la 49^e minute, Neom a refait surface grâce à Muhannad Al-Saad, auteur d’une tête victorieuse à la 55^e. Puis, alors que le match semblait se diriger vers un partage, Alaa Al-Hajji a profité d’un temps fort pour expédier une demi-volée sous la barre transversale dès la première minute du temps additionnel, offrant ainsi à Neom un succès précieux et plongeant l’Union dans une préparation européenne soudainement plus complexe. Cette défaite, aussi cruelle qu’inattendue, laisse aux hommes de Jeddah un goût d’inachevé à l’aube des épreuves continentales.