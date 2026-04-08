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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vidéo : dernière répétition de Roshen... Al-Ittihad se prépare pour l'Elite asiatique après une défaite cuisante face à Neom En effet, le club d’Al-Ittihad a conclu sa série de matchs de préparation par une défaite d’un but à zéro contre Neom, nouvelle formation ambitieuse du championnat saoudien. Cette rencontre, qui servait de répétition générale avant le coup d’envoi de la Ligue des champions de l’AFC, a permis aux techniciens de peaufiner leurs automatismes offensifs et défensifs. Malgré la défaite, les dirigeants maintiennent leur confiance dans le projet sportif et rappellent que l’objectif principal reste une participation compétitive dans la plus prestigieuse des compétitions asiatiques. Les supporters, eux, attendent avec impatience le premier match officiel pour juger sur pièce les progrès réalisés durant l’intersaison

Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le suspense était à son comble pendant le match. Les observateurs retiennent leur souffle, car chaque action peut changer la donne. Dans un stade où l’électricité est palpable, joueurs et supporters vivent chaque seconde comme une mini-éternité. Les duels s’enchaînent, les occasions se multiplient, et la tension monte d’un cran à chaque montée de balle. Les entraîneurs, concentrés, ajustent leurs stratégies pour percer le verrou défensif adverse. Les gardiens, vigilants, repoussent les tentatives adverses et maintiennent l’incertitude. Le chronomètre défile, mais l’intensité ne faiblit pas : le public, debout, sait qu’un simple éclair peut soudainement libérer l’explosion de joie ou de regret. Ainsi, jusqu’au coup de sifflet final, l’issue reste ouverte, offrant une démonstration captivante de l’imprévisibilité du football.

Le club d’Al-Ittihad de Djeddah a conclu sa phase de groupes en championnat Roshen, juste avant le coup d’envoi des rencontres à élimination directe de la Ligue des champions de l’Asie, par une défaite aussi surprenante que cuisante face à Neom.

Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-4 au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Jeddah, dans le cadre de la 29^e journée de la Saudi Roshen League.

Neom a ouvert le score dès la 3^e minute par l’intermédiaire de Saïd Benrahma, avant que Luciano Rodríguez ne double la mise à la 16^e minute.

Youssef El-Nassiri a alors pris les choses en main : l’international marocain a réduit le score d’une tête puissante à la 38e minute, avant d’égaliser d’un coup franc somptueux juste avant la mi-temps (44e).

Bien que Houssam Aouar ait immédiatement redonné l’avantage à l’équipe de Jeddah d’une frappe précise dès la 49^e minute, Neom a refait surface grâce à Muhannad Al-Saad, auteur d’une tête victorieuse à la 55^e. Puis, alors que le match semblait se diriger vers un partage, Alaa Al-Hajji a profité d’un temps fort pour expédier une demi-volée sous la barre transversale dès la première minute du temps additionnel, offrant ainsi à Neom un succès précieux et plongeant l’Union dans une préparation européenne soudainement plus complexe. Cette défaite, aussi cruelle qu’inattendue, laisse aux hommes de Jeddah un goût d’inachevé à l’aube des épreuves continentales.

  • La neuvième défaite Avec ce revers, l’équipe encaisse ainsi sa neuvième défaite de la saison, un bilan qui interpelle tant les joueurs que les supporters. Sur le plan statistique, une telle série reste rare dans l’histoire du club et souligne une phase de doute collectif. Les entraîneurs doivent désormais analyser les causes techniques, tactiques et mentales afin de redresser la barre avant la prochaine rencontre. Au classement, la formation glisse dangereusement vers la zone de relégation, ce qui rend impérative une réaction rapide. Les observateurs attendent donc avec impatience les mesures correctives qui seront mises en œuvre pour transformer cette dynamique négative en opportunité de renouveau.

    Cette défaite, la neuvième concédée par Al-Ittihad dans le championnat Roshen, n’altère pas seulement sa série d’invincibilité ; elle cristallise aussi un total de 45 points qui, au soir de la journée concernée, le positionne au sixième rang du classement.

    De son côté, Neom a signé sa première victoire contre l’un des cadors du championnat saoudien, portant son total à 39 points et grimpant ainsi à la huitième place du classement.

    Les coéquipiers de « L’Amir » devront rapidement retrouver leur équilibre avant d’entamer leur parcours en phase à élimination directe de la Ligue des champions de l’Asie, où ils affronteront Al-Wahda, club émirati, mardi prochain en huitièmes de finale. Cette nouvelle défaite pose question sur la dynamique des champions en titre, qui avaient brillé la saison passée mais peinent cette année à confirmer. Leur entraîneur devra trouver les ajustements tactiques et psychologiques pour redonner confiance à un groupe talentueux, mais visiblement moins serein depuis quelques semaines. De son côté, Al-Nayr est parvenu à débloquer son compteur face aux cadors du championnat, ce qui pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives dans la course aux places européennes. Avec un effectif jeune et ambitieux, le club de la région de Neom a démontré qu’il possédait les ressources pour bousculer l’ordre établi, à condition de maintenir cette intensité lors des prochaines journées. Au classement, rien n’est encore joué pour les deux formations : Al-Ittihad conserve mathématiquement une chance de revenir sur les places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des champions asiatiques, tandis qu’Al-Nayr, désormais huitième, se rapproche à quatre points du top 7, objectif affiché en début de saison. Reste à savoir si cette rencontre marquera un tournant pour l’un ou l’autre camp, ou si elle restera un simple épiphénomène dans la lutte acharnée que se livrent les formations saoudiennes pour atteindre leurs objectifs continentaux et nationaux. Une chose est sûre : la course aux points n’est pas terminée, et chaque match pourrait s’avérer décisif.

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  • Le club a officialisé ce lundi la nomination du nouveau « remplaçant de Diaby », une appellation concise qui résume la mission du joueur concerné : prendre le relais de l’international français en cas d’indisponibilité, de suspension ou de rotation stratégique. Pour répondre aux attentes, le staff technique a choisi un profil capable de reproduire les qualités athlétiques et techniques du titulaire tout en apportant sa propre valeur ajoutée. Âgé de 24 ans, formé au club et déjà auteur de plusieurs apparitions convaincantes avec l’équipe première, ce joueur polyvalent possède l’endurance nécessaire pour couvrir tout le couloir, la justesse de passe requise pour alimenter les attaquants et la solidité défensive indispensable pour bloquer les contre-attaques. Sa connaissance du système, son mental de compétiteur et sa capacité à s’intégrer rapidement dans le collectif constituent des atouts majeurs. En somme, si le nom de « remplaçant de Diaby » reste provisoire, le potentiel affiché laisse penser qu’il pourrait, à terme, prétendre à une place de titulaire à part entière.

    L’entraîneur portugais Sérgio Conceição, aux commandes d’Al-Ittihad de Djeddah, a tranché : son compatriote Roger Fernandes retrouvera le onze de départ pour compenser l’absence de l’ailier français Moussa Diaby.

    Le Français avait manqué la rencontre face à Neom après une suspension de deux matches, suite à son expulsion directe lors de la 27e journée du championnat Roshen contre Al-Hazm.

    Le stratège luso-algérien Houssem Aouar retrouve également le onze de départ, privant ainsi Ahmed Al-Ghamdi d’une place dans le groupe des titulaires et l’obligeant à commencer la rencontre sur le banc des remplaçants.

    Voici donc le onze de départ aligné par Al-Ittihad :

    Gardien : Dragoslav Rakovic

    En défense, Muhannad Al-Shankiti, Danilo Pereira, Carlo Simic et Hassan Kadash formeront le quatuor chargé de protéger les buts de Rakovic.

    Au milieu de terrain, Fabinho et Houssem Aouar, dont la créativité est attendue au tournant, seront épaulés par Faisal Al-Ghamdi, jeune talent appelé à confirmer son potentiel malgré la concurrence.

    Attaque : Roger Fernandes, Youssef El-Nassiri et Steven Bergwijn. Ce dispositif, équilibré et expérimenté, doit permettre aux Rouge et Noir de répondre aux attentes élevées placées en eux. Reste à voir comment les joueurs traduiront sur le terrain les choix de leur entraîneur, la rencontre s’annonçant déjà comme un rendez-vous clé pour la suite de leur saison.

  • Dans le jargon du football, on qualifie de « but précoce » une ouverture du score intervenant dès les premières minutes de la rencontre. Ce type d’événement influe considérablement sur la psychologie des deux équipes, obligeant souvent l’adversaire à courir après le score et permettant au camp auteur de l’ouverture de gérer son avantage avec plus de sérénité. Si la statistique précise de ce « but précoce » n’est pas fournie, les spécialistes s’accordent à dire qu’il s’agit généralement d’une réalisation intervenant avant la dixième minute, voire dès le coup d’envoi. Pour l’entraîneur, anticiper ce scénario est essentiel : il s’agit de motiver ses joueurs à rester concentrés dès l’entame, d’éviter les erreurs défensives et de convertir immédiatement les occasions pour imposer un rythme favorable. En somme, marquer tôt équivaut à prendre l’ascendant psychologique et tactique, même si le reste de la partie reste à écrire.

    Dès la troisième minute de jeu, Neom a ouvert le score par l’intermédiaire de son attaquant algérien Saïd Benrahma, qui a transformé en but un centre adressé face à Al-Ittihad.

    Bien que le gardien bosnien Hadžikić ait repoussé le ballon dans un premier temps, sur une frappe initiale de l’Uruguayen Luciano Rodríguez suivie d’un rebond contrôlé par Benrahma, l’arbitre a finalement validé la réalisation après consultation de la vidéo, estimant que l’intégralité du ballon avait franchi la ligne de but. Cette ouverture du score précoce, intervenant alors que les deux équipes étaient encore en phase de mise en place tactique, a immédiatement mis sous pression le champion en titre. Elle a aussi permis à Neom de confirmer sa capacité à exploiter les moindres espaces, une stratégie travaillée tout au long de la préparation estivale. Pour Benrahma, auteur d’un début de saison prometteur malgré un transfert tardif en provenance d’Al-Hilal, ce but confirme son statut de joueur décisif dans les petits espaces. Son association avec Luciano Rodríguez, déjà auteur de plusieurs passes décisives depuis le coup d’envoi du championnat, offre à Neom une arme redoutable sur les contres-attaques. Reste à savoir si cette avance sera suffisante pour permettre à Neom de tenir tête à un Union déterminé à réagir. La suite de la rencontre dira si le collectif saoudien peut bâtir sur cette entame parfaite pour prétendre aux premières places du classement.

  • Spécialiste des actions offensives, Benrahma se distingue par la variété et la précision de ses tirs. Que ce soit des frappes enroulées du pied gauche, des tentatives lointaines ou des conclusions rapprochées dans la surface, l’international algérien possède une palette technique capable de débloquer les défenses les plus organisées. Ses tirs, souvent placés avec angle et effet, mettent en valeur sa capacité à se créer des angles de tir même dans les espaces restreints. Cette habileté, forgée au fil des années, constitue l’un de ses atouts majeurs sur le terrain et fait de lui un danger permanent pour les gardiens adverses.

    Saïd Benrahma a tiré une nouvelle fois au but de Raiković à la 8e minute, mais le ballon est passé à côté du poteau droit.

    À la 14e minute, l’international algérien a retenté sa chance sur coup franc, obligeant Rajković à un nouvel effort défensif ; le cuir a frôlé le même montant droit, privant ainsi son équipe d’un avantage mérité au tableau d’affichage.

  • Deuxième but L’attaquant vient de inscrire son deuxième but de la rencontre, un doublé qui confirme sa forme éclatante et met son équipe en position de force. Alors que la première période s’achevait sur un score équilibré, cette réalisation intervient au meilleur moment : dès la reprise, le joueur a profité d’une action construite sur le flanc gauche pour tromper le gardien d’une frappe placée. Statistiquement, ce deuxième but porte le total de l’équipe à trois unités et exerce une pression immédiate sur l’adversaire, contraint de réagir sous peine de subir une défaite difficile à remonter. Sur le plan tactique, l’entraîneur peut désormais envisager des ajustements pour conserver cet avantage ou, au contraire, lancer des contres pour creuser encore l’écart. Reste à savoir si la défense saura contenir les assauts adverses ou si l’attaquant, déjà auteur d’un doublé, trouvera l’ouverture pour un hat-trick qui enterrerait définitivement les espoirs adverses. En tout état de cause, ce deuxième but constitue un tournant majeur de la rencontre et annonce une fin de match à haute intensité.

    À la 16^e minute, Luciano Rodríguez a inscrit le deuxième but de l’équipe de Neom. L’attaquant uruguayen, lancé en profondeur, s’est retrouvé seul face au gardien Rajković sur le côté gauche de la surface. Avec sang-froid, il a placé un tir à ras de terre à gauche du gardien serbe, qui n’a pu que regarder le ballon entrer dans les filets. Ce second coup de canon, venu récompenser une action collective bien construite, a permis aux siens de prendre une avance confortable et de mettre la pression sur leurs adversaires. Rodríguez, déjà auteur d’une première mi-temps de haut niveau, a ainsi confirmé sa dangerosité dans les derniers mètres, tandis que Rajković, malgré plusieurs interventions de qualité, n’a pu empêcher la défaite de son équipe. Au final, ce but restera comme un moment clé du match, illustrant à la fois la maîtrise collective de Neom et l’efficacité de son avant-centre.

  • Changement précoce Dans le jargon du football, un « changement précoce » désigne la substitution d’un joueur par un autre peu après le coup d’envoi. Cette décision, souvent dictée par une blessure, une méforme ou une stratégie inefficace, permet à l’entraîneur de corriger rapidement son dispositif sans attendre la mi-temps. Bien que rare, car elle perturbe l’élan de l’équipe et consume un précieux temps de jeu, cette mesure peut s’avérer décisive lorsque le collectif peine à imposer son rythme. Les règlements actuels autorisent jusqu’à cinq remplacements par rencontre, ce qui offre aux techniciens une marge de manœuvre accrue pour ajuster leur tactique sans pénaliser la performance globale. En somme, le changement précoce, quand il est maîtrisé, illustre la capacité d’adaptation d’un staff technique et peut inverser le cours d’un match.

    À la 23^e minute, Consesao a décidé de procéder à un changement rapide, en faisant entrer l’ailier Abdelrahman Al-Aboud à la place de Faisal Al-Ghamdi, afin de tenter de revenir au score. Bien que le score ne soit pas précisé dans l’immédiat, cette substitution offensive indique que l’entraîneur portugais cherche à apporter plus de vivacité et de percussion sur le flanc droit de son équipe. Âgé de 27 ans, Al-Aboud est connu pour sa vitesse et sa capacité à créer des occasions en un contre un, des atouts qui pourraient s’avérer décisifs pour percer la défense adverse et redonner de l’espoir à ses coéquipiers. Reste à savoir si ce coup de poker suffira pour inverser la tendance et offrir à son club une issue favorable.

  • Le duo Al-Nusairi, souvent présenté comme le fer de lance de l’attaque du club, incarne à lui seul la puissance offensive de l’équipe. Composée de deux avant-postes complémentaires, cette paire d’attaquants a su imposer son entendement sur les pelouses, tant en championnat qu’en coupes continentales. Leur association, fondée sur une compréhension intuitive du jeu et une complémentarité des profils, leur permet de déstabiliser les défenses les plus organisées. D’un côté, la vitesse et la capacité à percer les lignes adverses font de l’un des deux hommes un redoutable finisseur. De l’autre, la force physique et la capacité à conserver le ballon dos au but offrent un point d’appui essentiel pour les transitions offensives. Ensemble, ils forment un tandem homogène capable de varier les modes d’action : contre-attaques éclair, combinaisons courtes dans les petits espaces ou frappes lointaines. Sur le plan statistique, leur contribution est majeure : plusieurs dizaines de buts et d’assistances combinés chaque saison, un ratio qui atteste de leur influence décisive sur les résultats de l’équipe. Leur entente, forgée au fil des entraînements et des matchs, se traduit par une complicité visible sur le terrain, où un simple regard suffit souvent à anticiper la passe décisive. Pour les entraîneurs adverses, neutraliser le duo Al-Nusairi constitue un véritable casse-tête tactique. Faut-il doubler la marque pour limiter leur liberté d’action ? Opter pour une défense haute afin de réduire les espaces ? Les solutions ne manquent pas, mais aucune n’est totalement infaillible, tant la créativité des deux hommes s’adapte aux contraintes du moment. À long terme, le club mise sur la pérennité de ce binôme pour asseoir ses ambitions nationales et internationales. Entourés de jeunes talents et soutenus par une structure sportive moderne, les deux attaquants disposent de tous les moyens nécessaires pour franchir de nouveaux paliers. Leur complicité, déjà évidente sur le terrain, pourrait ainsi s’inscrire dans la durée et marquer de son empreinte l’histoire du club.

    Youssef El-Nassiri a réduit l’écart pour l’Ittihad à la 38^e minute, après s’être présenté seul face au gardien de Niom et avoir logé le ballon dans les filets avec sang-froid.

    Juste avant la mi-temps, l’avant-centre a remis les compteurs à zéro en transformant un face-à-face avec le gardien depuis l’intérieur de la surface de réparation, portant ainsi le score à 2-2 et offrant à son équipe un précieux égaliseur juste avant le retour aux vestiaires.

  • But d’Aouar ! Le milieu de terrain marocain, auteur d’une action conclue par une frappe puissante du pied gauche, inscrit ainsi son premier but de la saison et offre à son équipe un avantage précieux dans cette rencontre cruciale. Formé à l’Académie Mohammed VI, le joueur de 24 ans confirme son talent et sa capacité à se projeter vers l’avant avec justesse. Ce goal, intervenant à un moment clé du match, illustre parfaitement sa vision du jeu, sa technique affûtée et sa capacité à rester calme devant le gardien. Les supporters, déjà conquis, saluent déjà cette réalisation comme un moment fort de la rencontre. Pour l’entraîneur, ce but valide également le choix tactique d’aligner Aouar dans un rôle plus offensif, décision payante qui pourrait redessiner les équilibres de l’équipe. Reste désormais à transformer cet éclat individuel en dynamique collective, afin que ce but devienne le point de départ d’une série de victoires.

    L’Union a entamé la seconde période avec intensité et a immédiatement mis sous pression la défense adverse. À la 49^e minute, Hossam Aouar a inscrit le troisième but de la rencontre. Sur un corner tiré depuis la droite, Danilo Pereira a dévié le ballon de la tête au point de penalty. L’international algérien, seul face au cadre ouvert, n’a eu plus qu’à pousser la sphère au fond des filets pour offrir à son équipe un avantage confortable. Cette réalisation, intervenant tôt dans le second acte, a permis aux siens de gérer sereinement la fin de rencontre et de confirmer leur supériorité au tableau d’affichage.

  • Match nul pour Neom. La rencontre s’est conclue sur un partage logique, aucun des deux équipes n’ayant réussi à prendre l’avantage au score. Les observateurs retiendront une rencontre équilibrée, ponctuée de rares occasions cadres et d’une solide organisation défensive de part et d’autre. Ce résultat, bien que conforme aux attentes au vu de la physionomie du jeu, ne permet pas aux locaux de grimper au classement et laisse le suspense intact pour la suite du championnat. Les statistiques confirment cette tendance : possession partagée, nombre d’ corners limité et une seule frappe cadrée de chaque côté. Les entraîneurs auront donc à travailler sur la finition avant les prochaines échéances, tandis que les supporters, eux, garderont en mémoire une rencontre disputée dans un bon esprit et sans cartons rouges.

    À la 54e minute, le gardien Dominik Raiković a maintenu son équipe dans le match en repoussant un tir à ras de terre de Luciano Rodríguez, qui visait son deuxième but personnel et le troisième de son club.

    Mais c’est justement sur ce corner, frappé avec précision une minute plus tard, que Neom a égalisé : Muhannad Al Saad a repris le centre au premier poteau d’une tête puissante qui a fini au fond des filets, battant un Raïković impuissant et offrant à son équipe un précieux point au classement.

  • Dans l’univers du football, où chaque action peut changer le cours d’un match, le « but décisif » occupe une place à part. Ce terme, souvent synonyme de victoire, désigne la réalisation qui, en inscrivant un écart définitif au score, offre à une équipe la victoire ou lui permet d’éviter une défaite. Pour le chroniqueur sportif, qualifier une action de « but décisif » implique une rigueur terminologique : il ne s’agit pas seulement d’un goal marqué dans les arrêts de jeu, mais bien d’une frappe qui, au regard du scénario de la rencontre, s’avère incontournable dans l’analyse finale. Ce type d’événement, généralement gravé dans la mémoire des supporters, illustre à lui seul la notion de clutch performance, c’est-à-dire la capacité d’un joueur à répondre présent dans les moments cruciaux. Sur le plan statistique, le « but décisif » se distingue du simple « but marqué » par son impact direct sur le classement ou la qualification. Les observateurs notent ainsi qu’un seul tir au but peut valoir à une équipe trois points précieux en championnat ou un ticket pour le tour suivant en coupe. C’est pourquoi les entraîneurs insistent tant sur la gestion du temps et la concentration en fin de rencontre : un « but décisif » peut surgir à tout moment et récompenser l’équipe la plus audacieuse. En conclusion, si le football se nourrit de gestes techniques et de stratégies collectives, c’est souvent l’individu, au travers d’un « but décisif », qui inscrit son nom dans l’histoire d’un club. Les amateurs retiennent les noms de ceux qui ont su transformer une simple occasion en moment d’éternité, confirmant ainsi que, dans le sport comme ailleurs, l’instant présent peut parfois redéfinir l’avenir.

    Dans un scénario digne des plus grands rendez-vous, Neom a frappé un grand coup en inscrivant le but de la victoire dès la première minute du temps additionnel, concluant une action collective de haute volée.

    Saïd Benrahma se présente alors seul face au gardien Rajko Raiković, déclenche sa frappe, mais le ballon heurte le poteau avant de revenir dans les pieds d’Alaa Al-Hajji, qui, avec sang-froid, le propulse au fond des filets. Cette conclusion spectaculaire vient couronner une fin de match riche en intensité et confirme la capacité des joueurs de New York à rester concentrés jusqu’à la dernière seconde. Grâce à ce scénario improbable, l’équipe empoche trois points précieux et grimpe au classement général, tandis que les supporters, encore sous le choc de l’événement, saluent une victoire aussi belle qu’inattendue.

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