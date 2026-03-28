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Yosua Arya

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VIDÉO : Découvrez les deux superbes buts de Florian Wirtz avec l'Allemagne : le milieu de terrain de Liverpool s'illustre lors d'un match haletant (7-0) contre la Suisse

F. Wirtz
Allemagne
Suisse vs Allemagne
Suisse
Matchs Amicaux
Liverpool
Premier League

Florian Wirtz a livré une prestation magistrale pour mener l'Allemagne à une victoire spectaculaire 4-3 face à la Suisse. Le meneur de jeu de Liverpool a été au cœur de tous les moments décisifs, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives lors de ce match amical international très disputé.

  • Wirtz tire les ficelles à Bâle

    Dans un match qui a connu des rebondissements dès le coup d'envoi, l'Allemagne s'est appuyée sur le génie individuel de Wirtz pour venir à bout d'une équipe suisse tenace. Les hôtes ont pris l'avantage dès le début grâce à Dan Ndoye, mais la riposte allemande a été orchestrée par Wirtz, dont une passe lobée a permis à Jonathan Tah de marquer.

    Bien que Breel Embolo ait redonné l'avantage à la Suisse, Wirtz s'est à nouveau illustré en tant que passeur décisif dans le temps additionnel de la première mi-temps. Une passe sublime a trouvé Serge Gnabry, permettant à l'équipe de Julian Nagelsmann de regagner les vestiaires sur un score de 2-2 après une première période haletante.

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  • De la magie depuis la ligne de touche

    La seconde mi-temps a été marquée par le joueur de Liverpool, qui est passé du rôle de passeur à celui de buteur pour offrir à l'Allemagne son premier avantage de la soirée. Alors que la Suisse a mis du temps à réagir à un corner court, le joueur de 22 ans s'est emparé du ballon à l'entrée de la surface et a envoyé un superbe tir enroulé du pied droit dans le coin opposé.

    La Suisse a refusé de baisser les bras devant son public et a réussi à égaliser. Joel Monteiro a trouvé un espace à 20 mètres du but et a décoché une frappe chirurgicale qui a battu Oliver Baumann.

    Cependant, l'élan est revenu du côté des visiteurs dans les dernières minutes. À seulement cinq minutes de la fin, Wirtz a scellé la victoire en inscrivant son deuxième but de la soirée. L'Allemagne a fait circuler le ballon rapidement sur le flanc droit, trouvant le milieu de terrain dans l'espace, et celui-ci a calmement choisi son angle pour envoyer un tir enroulé qui a scellé la victoire 4-3.

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    Et maintenant ?

    Après ce match, l'Allemagne se concentrera sur la rencontre de lundi contre le Ghana. Wirtz cherchera une nouvelle fois à faire la différence pour son pays. Lors de la Coupe du monde 2026, l'Allemagne évoluera dans le groupe E aux côtés de Curaçao, de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur.