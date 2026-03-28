La seconde mi-temps a été marquée par le joueur de Liverpool, qui est passé du rôle de passeur à celui de buteur pour offrir à l'Allemagne son premier avantage de la soirée. Alors que la Suisse a mis du temps à réagir à un corner court, le joueur de 22 ans s'est emparé du ballon à l'entrée de la surface et a envoyé un superbe tir enroulé du pied droit dans le coin opposé.

La Suisse a refusé de baisser les bras devant son public et a réussi à égaliser. Joel Monteiro a trouvé un espace à 20 mètres du but et a décoché une frappe chirurgicale qui a battu Oliver Baumann.

Cependant, l'élan est revenu du côté des visiteurs dans les dernières minutes. À seulement cinq minutes de la fin, Wirtz a scellé la victoire en inscrivant son deuxième but de la soirée. L'Allemagne a rapidement fait circuler le ballon sur le flanc droit, trouvant le milieu de terrain démarqué, qui a calmement choisi son angle pour envoyer un tir enroulé qui a scellé la victoire 4-3.