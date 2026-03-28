Dans un match qui a connu des rebondissements dès le coup d'envoi, l'Allemagne s'est appuyée sur le génie individuel de Wirtz pour venir à bout d'une équipe suisse tenace. Les hôtes ont pris l'avantage dès le début grâce à Dan Ndoye, mais la riposte allemande a été orchestrée par Wirtz, dont une passe lobée a permis à Jonathan Tah de marquer.
Bien que Breel Embolo ait redonné l'avantage à la Suisse, Wirtz s'est à nouveau illustré en tant que passeur décisif dans le temps additionnel de la première mi-temps. Une passe sublime a trouvé Serge Gnabry, permettant à l'équipe de Julian Nagelsmann de regagner les vestiaires sur un score de 2-2 après une première période haletante.