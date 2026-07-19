Dans un contexte rare et tendu pour l’une des figures les plus populaires du football, Beckham a été hué par les supporters lors du Fanatics Fest à New York. Interrogé sur le dilemme que représente le choix entre les deux finalistes, l’ancien joueur de 51 ans a mis en avant ses liens profonds avec les deux équipes. Il a passé plusieurs saisons couronnées de succès en Liga avec le Real Madrid et a tissé des relations étroites, tant sur le plan personnel que professionnel, avec la figure emblématique de l’Argentine, Lionel Messi, depuis qu’il l’a fait venir en MLS.

« Je vais rester neutre. Je ne sais pas qui va gagner. Je souhaite que Lionel réalise un match incroyable, car c’est une personne et un joueur exceptionnels. Mais l’Espagne sera un adversaire coriace. Je ne vais pas dire qui, selon moi, va l’emporter. Je vais simplement rester neutre et profiter du match », a déclaré Beckham.