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VIDÉO : David Beckham est médusé lorsque le public hue la légende anglaise après ses pronostics sur la finale de la Coupe du monde
Beckham joue la carte de la prudence à New York
Dans un contexte rare et tendu pour l’une des figures les plus populaires du football, Beckham a été hué par les supporters lors du Fanatics Fest à New York. Interrogé sur le dilemme que représente le choix entre les deux finalistes, l’ancien joueur de 51 ans a mis en avant ses liens profonds avec les deux équipes. Il a passé plusieurs saisons couronnées de succès en Liga avec le Real Madrid et a tissé des relations étroites, tant sur le plan personnel que professionnel, avec la figure emblématique de l’Argentine, Lionel Messi, depuis qu’il l’a fait venir en MLS.
« Je vais rester neutre. Je ne sais pas qui va gagner. Je souhaite que Lionel réalise un match incroyable, car c’est une personne et un joueur exceptionnels. Mais l’Espagne sera un adversaire coriace. Je ne vais pas dire qui, selon moi, va l’emporter. Je vais simplement rester neutre et profiter du match », a déclaré Beckham.
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Une explication diplomatique de cette position neutre
Avec philosophie, Beckham a d’abord ri des sifflets avant de reconnaître l’étrangeté de cette hostilité. Son explication n’a toutefois pas convaincu le public, qui espérait entendre le nom d’une équipe. « Ça faisait longtemps que je n’avais pas été hué. Je ne m’y attendais pas ici », a-t-il déclaré.
« J’ai joué en Espagne, j’ai donc une grande affection pour ce pays et, bien sûr, pour son équipe de football. Je pense qu’ils ont réalisé un parcours exceptionnel lors de cette Coupe du monde et qu’ils méritent d’être en finale », a expliqué Beckham.
« Quant à l’Argentine, elle compte Lionel dans ses rangs. C’est un joueur exceptionnel, une personne exceptionnelle dotée des bonnes valeurs, et il traite tout le monde comme il se doit. »
- (C)Getty Images
L’élimination de l’Angleterre de la Coupe du monde provoque une profonde déception.
La légende garde son sang-froid, peu après avoir été filmée en proie à une vive émotion lors de l’élimination de l’Angleterre par l’Argentine. Une séquence virale le montrait, abattu en tribune, tête baissée et larmes contenues, alors que les « Three Lions » échouaient en demi-finale.
Malgré la douleur de cette défaite, il est resté professionnel et a continué à soutenir les efforts de l’équipe nationale sur les réseaux sociaux. S’adressant à ses millions d’abonnés sur Instagram, Beckham a partagé ses sentiments sur ce parcours, déclarant : « C’est un véritable coup au cœur pour nous tous, mais ce sont des souvenirs qui inspirent et qui resteront à jamais… Merci à notre équipe, à nos supporters et à notre pays pour ce que vous nous avez apporté lors de cette Coupe du monde. »
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