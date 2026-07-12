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VIDÉO : David Beckham entonne « Wonderwall » avec ses fils Romeo et Cruz, tandis que son ex-compagne des Spice Girls, Victoria, décline cette célébration thématique d’Oasis consécutive à la victoire « exceptionnelle » de l’Angleterre
Une légende des Three Lions savoure une fête à Miami.
L'ambiance à Miami a atteint son paroxysme lorsque l'Angleterre s'est imposée 2-1 face à la Norvège, se qualifiant ainsi pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami et ancienne icône de l'équipe d'Angleterre, était au cœur des célébrations dans les tribunes, profitant pleinement de l'ambiance de carnaval qui a suivi la sélection nationale à travers les États-Unis.
Depuis les loges de luxe du Hard Rock Stadium, l’homme de 51 ans a été vu levant le poing en signe de joie au coup de sifflet final. Les haut-parleurs du stade ont alors fait retentir le classique d’Oasis, « Wonderwall ». L’ancien capitaine, toujours prompt à afficher son patriotisme, a été photographié bras dessus bras dessous avec son fils Romeo, tous deux entonnant à plein poumons les paroles du tube. Pendant que Beckham se laissait emporter par cet hommage musical, son épouse Victoria demeurait plus discrète. Si l’ancienne Spice Girl a bien partagé l’euphorie initiale de la victoire aux côtés de son mari, elle a préféré ne pas se joindre à la chorale familiale, laissant à David et aux enfants le soin de pousser la voix.
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Une affaire de famille se joue aussi en tribunes.
Beckham a assisté au quart de finale en compagnie d’une bonne partie de sa famille. Romeo et Cruz, vêtus des maillots de l’Angleterre, ont été aperçus en train d’encourager les « Three Lions », tandis que la benjamine Harper, 15 ans, était également présente pour savourer cette victoire historique. Pour l’occasion, la famille avait sorti le grand jeu : David portait un costume bleu marine et une cravate assortie, tandis que Victoria avait choisi un haut doré et ses incontournables lunettes de soleil oversize.
« Quel moment incroyable à Miami ! Je suis tellement fier de l'équipe qui a atteint ce soir les demi-finales de la Coupe du monde, et c'était vraiment spécial de pouvoir célébrer cela avec ma famille... Merci à l'Angleterre d'offrir ces moments à notre pays », a écrit Beckham sur son compte Instagram.
- Getty Images Sport
La demi-finale promet d'être un véritable choc.
Tout est désormais en place pour le choc de mercredi soir, qui devrait tenir les deux nations en haleine. L’Angleterre se prépare pour une demi-finale historique face à l’Argentine de Lionel Messi, à Atlanta. C’est le match que tous les supporters attendaient, opposant les champions en titre à une équipe d’Angleterre déterminée à ramener le titre à la maison. Beckham, qui avait croisé l’Argentine en 1998 et 2002, suivra avec attention la nouvelle génération déterminée à rééditer l’exploit de 1966.
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