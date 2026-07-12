VIDÉO : David Beckham entonne « Wonderwall » avec ses fils Romeo et Cruz, tandis que son ex-compagne des Spice Girls, Victoria, décline cette célébration thématique d’Oasis consécutive à la victoire « exceptionnelle » de l’Angleterre

L'ambiance à Miami a atteint son paroxysme lorsque l'Angleterre s'est imposée 2-1 face à la Norvège, se qualifiant ainsi pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami et ancienne icône de l'équipe d'Angleterre, était au cœur des célébrations dans les tribunes, profitant pleinement de l'ambiance de carnaval qui a suivi la sélection nationale à travers les États-Unis.

Depuis les loges de luxe du Hard Rock Stadium, l’homme de 51 ans a été vu levant le poing en signe de joie au coup de sifflet final. Les haut-parleurs du stade ont alors fait retentir le classique d’Oasis, « Wonderwall ». L’ancien capitaine, toujours prompt à afficher son patriotisme, a été photographié bras dessus bras dessous avec son fils Romeo, tous deux entonnant à plein poumons les paroles du tube. Pendant que Beckham se laissait emporter par cet hommage musical, son épouse Victoria demeurait plus discrète. Si l’ancienne Spice Girl a bien partagé l’euphorie initiale de la victoire aux côtés de son mari, elle a préféré ne pas se joindre à la chorale familiale, laissant à David et aux enfants le soin de pousser la voix.