Dans une soirée qui a tenu en haleine jusqu'à ses derniers instants, Al-Nassr a volé la vedette après avoir décroché une victoire palpitante face à Al-Khaleej sur le score de 5-3, jeudi soir, dans le cadre de la douzième journée du championnat saoudien Roshn de première division, lors d'une rencontre marquée par des rebondissements dramatiques et une performance remarquable du capitaine portugais Cristiano Ronaldo, auteur de trois buts.

Al-Nassr porte ainsi son total à 28 points et occupe la deuxième place à égalité avec Al-Qadisiyah, leader provisoire, devant Al-Hilal qui compte 27 points.

La rencontre n'a pas été facile pour Al-Alami, qui s'est retrouvé face à un adversaire coriace refusant d'abdiquer malgré les tentatives d'Al-Nassr d'imposer sa domination. Le match s'est alors transformé en une confrontation ouverte à toutes les issues, avant que les locaux ne scellent la victoire grâce à leur efficacité offensive et au brio de leurs stars dans les moments décisifs.