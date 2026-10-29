Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Vidéo : dans un scénario digne d'Hollywood, un triplé de Ronaldo offre à Al-Nassr une victoire dramatique face à Al-Khaleej

Al Nasr FC vs Al Kholood
Al Nasr FC
Al Kholood
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Un triplé spectaculaire

Prochains matchs
PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 nov. 2026

ALN

ALN

ALK

ALK

Saudi Pro League

05 nov. 2026

ALK

ALK

Dans une soirée qui a tenu en haleine jusqu'à ses derniers instants, Al-Nassr a volé la vedette après avoir décroché une victoire palpitante face à Al-Khaleej sur le score de 5-3, jeudi soir, dans le cadre de la douzième journée du championnat saoudien Roshn de première division, lors d'une rencontre marquée par des rebondissements dramatiques et une performance remarquable du capitaine portugais Cristiano Ronaldo, auteur de trois buts.

Al-Nassr porte ainsi son total à 28 points et occupe la deuxième place à égalité avec Al-Qadisiyah, leader provisoire, devant Al-Hilal qui compte 27 points.

La rencontre n'a pas été facile pour Al-Alami, qui s'est retrouvé face à un adversaire coriace refusant d'abdiquer malgré les tentatives d'Al-Nassr d'imposer sa domination. Le match s'est alors transformé en une confrontation ouverte à toutes les issues, avant que les locaux ne scellent la victoire grâce à leur efficacité offensive et au brio de leurs stars dans les moments décisifs.

  • 5 buts enflamment la rencontre lors de la première mi-temps

    Le match s'est embrasé dès les premières minutes, après que Ronaldo a cru ouvrir le score à la dixième minute, mais l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu. Ensuite, Julian Dominguez a surpris Al-Nassr en inscrivant le but de l'avantage pour Al-Kholood à la 16e minute, avant que le Brésilien Angelo Gabriel ne réplique à la 24e minute, égalisant pour le club mondial.

    Al-Nassr a maintenu sa pression jusqu'à ce que le Sénégalais Sadio Mané parvienne à inscrire le deuxième but à la 38e minute, offrant l'avantage à son équipe, mais Al-Kholood a refusé de capituler, et Loïc Issomba a réussi à inscrire le but de l'égalisation dans le temps additionnel, le premier acte s'achevant sur le score de 2-2, dans un climat de grande tension et sur les protestations de Ronaldo après l'annulation d'un deuxième but pour hors-jeu.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ronaldo se révolte et signe un triplé

    En seconde période, Ronaldo est revenu pour sceller la rencontre grâce à son sens du but, inscrivant un but à la 66e minute après une passe magnifique de son compatriote João Félix, avant d'ajouter son deuxième but à la 72e minute d'une tête.

    Il a égalisé en inscrivant le troisième but à la 81e minute, profitant d'une passe précise de Sadio Mané, bouclant ainsi son triplé et menant Al-Nassr vers une victoire palpitante.

    Le triplé de Ronaldo a constitué la réponse décisive aux événements de la première période, après que l'arbitre lui a refusé deux buts pour hors-jeu. Le capitaine portugais est ainsi revenu en seconde mi-temps pour transformer ses occasions en buts validés, au milieu des célébrations des supporters d'Al-Nassr saluant le brio de leur vedette numéro un.

  • Al-Nassr poursuit sa chasse à la première place

    Avec cette victoire, Al-Nassr porte son total à 28 points et rejoint provisoirement Al-Qadsiah en tête du classement, tandis qu'Al-Hilal les suit avec 27 points, dans une course effrénée pour la première place de la Saudi Pro League.

    Ce succès offre à Al-Nassr un élan important dans son parcours en championnat, après avoir réussi à venir à bout de la résistance d'Al-Khaleej et à remporter une rencontre ouverte marquée par huit buts, tandis que Ronaldo s'est attiré tous les projecteurs avec son triplé, lors d'une soirée qui a débuté par des buts refusés et s'est terminée par une victoire dramatique des Nassris.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 nov. 2026

ALN

ALN

ALK

ALK

Saudi Pro League

05 nov. 2026

ALK

ALK