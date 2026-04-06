VIDÉO : Danny Dyer se joint à un chant de supporters de West Ham au contenu explicite à propos de sa fille Dani, avant de voir son gendre Jarrod Bowen rater un penalty lors de la défaite aux tirs au but contre Leeds en Coupe d'Angleterre

En dehors des projecteurs du terrain, Dyer entretient une relation très respectueuse et très étroite avec l'international anglais Bowen. Âgé de 48 ans, il a souvent fait part de son admiration pour le caractère terre-à-terre de Bowen, soulignant que l'attaquant échappe aux pièges stéréotypés de la célébrité dans le football moderne.

S'exprimant précédemment sur talkSPORT au sujet du caractère de son gendre, Dyer a déclaré : « C'est son humilité. Il ne regarde pas Match of the Day. Les footballeurs, ils ne peuvent évidemment pas se regarder à la télé et Match of the Day n'est diffusé qu'une fois par semaine, donc je pensais qu'il le regarderait, mais ce n'est pas le cas. J'adore le fait qu'il ne le regarde pas. Il joue son match, il va de l'avant, il n'aime pas vraiment en parler. On parle rarement de football. Je lui envoie un petit message de temps en temps après un match ou avant un match – parfois il m'ignore et c'est normal, mais il continue simplement son chemin et c'est ce que j'aime chez lui. Il n'y a rien chez lui qui corresponde au stéréotype du footballeur. »