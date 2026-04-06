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Danny DyerGetty
Adhe Makayasa

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VIDÉO : Danny Dyer se joint à un chant de supporters de West Ham au contenu explicite à propos de sa fille Dani, avant de voir son gendre Jarrod Bowen rater un penalty lors de la défaite aux tirs au but contre Leeds en Coupe d'Angleterre

J. Bowen
West Ham
Premier League
West Ham vs Leeds
Leeds
FA Cup

Danny Dyer, grand supporter de West Ham, a vécu une soirée riche en émotions au London Stadium dimanche, lors de l'élimination dramatique de son équipe en quarts de finale de la FA Cup face à Leeds. L'acteur a été filmé en train de se joindre à un chant de supporters un peu grossier à l'égard de son gendre Jarrod Bowen et de sa fille Dani, peu avant de voir le capitaine des Hammers rater un penalty décisif.

  • Les pitreries sur la terrasse précèdent la déception des tirs au but

    La star de «The Football Factory» était aux anges alors que l'équipe de Nuno Espírito Santo réussissait un incroyable retour en fin de match grâce à des buts de Mateus Fernandes et Axel Disasi, égalisant ainsi le score à 2-2 et forçant la prolongation. Dyer a été filmé en train de chanter en chœur le chant de tribune explicite sur la relation de son gendre Bowen avec sa fille, Dani, alors que l'ambiance dans l'est de Londres atteignait son paroxysme. Cependant, la soirée s'est terminée dans la déception, Bowen ayant vu son tir au but décisif arrêté lors de la séance de tirs au but qui a finalement vu Leeds se qualifier.

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  • Dyer rend hommage au capitaine « humble » des Hammers

    En dehors des projecteurs du terrain, Dyer entretient une relation très respectueuse et très étroite avec l'international anglais Bowen. Âgé de 48 ans, il a souvent fait part de son admiration pour le caractère terre-à-terre de Bowen, soulignant que l'attaquant échappe aux pièges stéréotypés de la célébrité dans le football moderne.

    S'exprimant précédemment sur talkSPORT au sujet du caractère de son gendre, Dyer a déclaré : « C'est son humilité. Il ne regarde pas Match of the Day. Les footballeurs, ils ne peuvent évidemment pas se regarder à la télé et Match of the Day n'est diffusé qu'une fois par semaine, donc je pensais qu'il le regarderait, mais ce n'est pas le cas. J'adore le fait qu'il ne le regarde pas. Il joue son match, il va de l'avant, il n'aime pas vraiment en parler. On parle rarement de football. Je lui envoie un petit message de temps en temps après un match ou avant un match – parfois il m'ignore et c'est normal, mais il continue simplement son chemin et c'est ce que j'aime chez lui. Il n'y a rien chez lui qui corresponde au stéréotype du footballeur. »

  • Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    West Ham se retrouve dans une lutte acharnée pour éviter la relégation

    Actuellement relégués à la 18e place de la Premier League, à un point seulement de Tottenham, Bowen et West Ham doivent rapidement se ressaisir avant une série décisive de sept matchs, qui débutera en avril par des rencontres cruciales contre les Wolves, Crystal Palace et Everton. Cette lutte acharnée pour le maintien en Premier League s'achèvera en mai par une série de matchs redoutables contre Brentford, Arsenal, Newcastle et Leeds.

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