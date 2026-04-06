La star de «The Football Factory» était aux anges alors que l'équipe de Nuno Espírito Santo réussissait un incroyable retour en fin de match grâce à des buts de Mateus Fernandes et Axel Disasi, égalisant ainsi le score à 2-2 et forçant la prolongation. Dyer a été filmé en train de chanter en chœur le chant de tribune explicite sur la relation de son gendre Bowen avec sa fille, Dani, alors que l'ambiance dans l'est de Londres atteignait son paroxysme. Cependant, la soirée s'est terminée dans la déception, Bowen ayant vu son tir au but décisif arrêté lors de la séance de tirs au but qui a finalement vu Leeds se qualifier.
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VIDÉO : Danny Dyer se joint à un chant de supporters de West Ham au contenu explicite à propos de sa fille Dani, avant de voir son gendre Jarrod Bowen rater un penalty lors de la défaite aux tirs au but contre Leeds en Coupe d'Angleterre
Les pitreries sur la terrasse précèdent la déception des tirs au but
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Dyer rend hommage au capitaine « humble » des Hammers
En dehors des projecteurs du terrain, Dyer entretient une relation très respectueuse et très étroite avec l'international anglais Bowen. Âgé de 48 ans, il a souvent fait part de son admiration pour le caractère terre-à-terre de Bowen, soulignant que l'attaquant échappe aux pièges stéréotypés de la célébrité dans le football moderne.
S'exprimant précédemment sur talkSPORT au sujet du caractère de son gendre, Dyer a déclaré : « C'est son humilité. Il ne regarde pas Match of the Day. Les footballeurs, ils ne peuvent évidemment pas se regarder à la télé et Match of the Day n'est diffusé qu'une fois par semaine, donc je pensais qu'il le regarderait, mais ce n'est pas le cas. J'adore le fait qu'il ne le regarde pas. Il joue son match, il va de l'avant, il n'aime pas vraiment en parler. On parle rarement de football. Je lui envoie un petit message de temps en temps après un match ou avant un match – parfois il m'ignore et c'est normal, mais il continue simplement son chemin et c'est ce que j'aime chez lui. Il n'y a rien chez lui qui corresponde au stéréotype du footballeur. »
- Getty Images Sport
West Ham se retrouve dans une lutte acharnée pour éviter la relégation
Actuellement relégués à la 18e place de la Premier League, à un point seulement de Tottenham, Bowen et West Ham doivent rapidement se ressaisir avant une série décisive de sept matchs, qui débutera en avril par des rencontres cruciales contre les Wolves, Crystal Palace et Everton. Cette lutte acharnée pour le maintien en Premier League s'achèvera en mai par une série de matchs redoutables contre Brentford, Arsenal, Newcastle et Leeds.