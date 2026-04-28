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Alexander-Arnold - CarvajalGetty/GOAL
Yosua Arya

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VIDÉO : Dani Carvajal semble se moquer de Trent Alexander-Arnold par un geste depuis le banc lors du match nul du Real Madrid contre le Real Betis

T. Alexander-Arnold
D. Carvajal
Real Madrid
Bétis Séville vs Real Madrid
LaLiga

Dani Carvajal a suscité la polémique après avoir été filmé en train de se moquer, semble-t-il, de son coéquipier Trent Alexander-Arnold lors du match nul du Real Madrid contre le Real Betis. Le défenseur droit chevronné, dont le temps de jeu a été considérablement réduit sous les ordres d’Álvaro Arbeloa, semblait critiquer depuis le banc l’engagement défensif de l’Anglais.

  • Le geste de « marche » adressé à Alexander-Arnold

    Lors de la seconde période du match contre le Betis, les caméras ont capté un moment révélateur sur le banc madrilène. Alors qu’Alexander-Arnold, désormais devant Carvajal dans la hiérarchie, échouait à couvrir un attaquant lors d’une contre-attaque dangereuse, le vétéran espagnol a été filmé en train de mimer une marche nonchalante avec ses mains, semblant ainsi railler le rythme trop lent de l’Anglais.

    Le défenseur vétéran a alors mimé une marche avec ses mains, semblant ironiser sur le rythme trop tranquille de l’Anglais tandis que l’adversaire se projetait. Subtil mais éloquent, ce geste a été interprété comme une critique directe de celui qui lui a ravi sa place, alimentant les spéculations sur l’ambiance au sein du groupe madrilène.

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  • Les frustrations de Carvajal

    Cette saison, l’attention portée à Carvajal s’est détournée de ses exploits passés pour se concentrer sur son rôle de plus en plus marginal au Real Madrid. Autrefois titulaire indiscutable, l’expérimenté arrière droit se retrouve sur la touche sous les ordres d’Arbeloa, semblant peiner face à un manque de temps de jeu considérable depuis le début de la saison.

    Sa dernière titularisation remonte au match nul 1-1 contre Gérone, le 7 avril. Depuis, il s’est contenté d’une brève apparition contre Alavés et est resté sur le banc lors du récent partage contre le Real Betis, une situation qui frustre visiblement cette légende du club.

  • Carvajal(C)Getty Images

    Un avenir incertain pour le défenseur chevronné

    Sous contrat jusqu’en juin, Carvajal n’a pas encore obtenu de prolongation. Après plus de dix ans au club, le latéral de 34 ans pourrait donc vivre ses derniers mois au Santiago Bernabéu.

    Alors que les dernières journées de Liga se profilent, l’incertitude demeure : le latéral droit disputera-t-il un ultime match d’adieu ou finira-t-il par céder définitivement sa place à Alexander-Arnold ?

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