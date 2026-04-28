VIDÉO : Dani Carvajal semble se moquer de Trent Alexander-Arnold par un geste depuis le banc lors du match nul du Real Madrid contre le Real Betis

Lors de la seconde période du match contre le Betis, les caméras ont capté un moment révélateur sur le banc madrilène. Alors qu’Alexander-Arnold, désormais devant Carvajal dans la hiérarchie, échouait à couvrir un attaquant lors d’une contre-attaque dangereuse, le vétéran espagnol a été filmé en train de mimer une marche nonchalante avec ses mains, semblant ainsi railler le rythme trop lent de l’Anglais.

Le défenseur vétéran a alors mimé une marche avec ses mains, semblant ironiser sur le rythme trop tranquille de l’Anglais tandis que l’adversaire se projetait. Subtil mais éloquent, ce geste a été interprété comme une critique directe de celui qui lui a ravi sa place, alimentant les spéculations sur l’ambiance au sein du groupe madrilène.