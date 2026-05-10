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VIDÉO : Daizen Maeda inscrit un incroyable retourné acrobatique et permet au Celtic de battre les Rangers, relançant ainsi la course au titre en Premiership écossais
Le coup de génie de Maeda enflamme Parkhead
Le derby de Glasgow est généralement synonyme de combat et de tension, mais Maeda a inscrit cette édition dans les annales grâce à un geste technique pur.
Alors que la rencontre restait indécise, l’international japonais a été le plus prompt à reprendre un ballon lobé dans la surface, s’élevant dans les airs pour claquer une bicyclette parfaite qui a laissé le gardien des Rangers figé sur sa ligne.
Outre l’audace de la frappe, c’est la maîtrise avec laquelle il a exécuté ce geste sous haute pression qui a frappé les esprits, rappelant pourquoi Maeda est au cœur de l’identité offensive des Hoops.
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Une réponse ironique à un candidat au titre de « but de la saison »
Malgré la splendeur de son but, Maeda a gardé son habituelle modestie. « C’était juste de la chance », a-t-il confié à Sky Sports.
Interrogé sur son état d’esprit au moment de frapper, il a ajouté : « J’avais un bon pressentiment, alors je me suis dit : “Pourquoi ne pas tenter le coup ?” Heureusement, j’ai marqué. »
Le Japonais a inscrit six buts lors de ses quatre dernières sorties sous le maillot du Celtic, retrouvant ainsi sa meilleure forme au moment crucial de la saison.
« Je pense que c’est grâce aux supporters », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé la raison de son regain de forme en fin de saison. « Nous voulons leur rendre la pareille et travailler dur pour eux. C’est la raison, je pense. »
Le Celtic se rapproche des Hearts alors que la course au titre s'intensifie
Ce succès procure un formidable coup de fouet psychologique et mathématique à l’équipe de Martin O’Neill, déterminée à conserver son titre national. En battant son grand rival, le Celtic a consolidé sa deuxième place et réduit à un seul point l’écart avec le leader, les Hearts, tout en portant son avance sur les Rangers, troisièmes, à sept unités.
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Quelle est la prochaine étape pour le Celtic ?
Alors que les festivités s’estompent, le Celtic doit désormais s’attacher à maintenir son niveau de performance dans la dernière ligne droite de la saison. La voie vers le titre est désormais toute tracée : le Celtic affrontera Motherwell puis Hearts lors de ses deux prochains matchs.
Deux succès leur assureraient mathématiquement le titre de champion d’Écosse.