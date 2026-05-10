Le derby de Glasgow est généralement synonyme de combat et de tension, mais Maeda a inscrit cette édition dans les annales grâce à un geste technique pur.

Alors que la rencontre restait indécise, l’international japonais a été le plus prompt à reprendre un ballon lobé dans la surface, s’élevant dans les airs pour claquer une bicyclette parfaite qui a laissé le gardien des Rangers figé sur sa ligne.

Outre l’audace de la frappe, c’est la maîtrise avec laquelle il a exécuté ce geste sous haute pression qui a frappé les esprits, rappelant pourquoi Maeda est au cœur de l’identité offensive des Hoops.



