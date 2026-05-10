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Celtic v Rangers - William Hill PremiershipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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VIDÉO : Daizen Maeda inscrit un incroyable retourné acrobatique et permet au Celtic de battre les Rangers, relançant ainsi la course au titre en Premiership écossais

D. Maeda
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La star du Celtic, Daizen Maeda, a offert un moment de pure magie pour sceller le dernier derby de l'Old Firm, mettant Parkhead en ébullition grâce à un superbe coup de pied retourné. Ce magnifique exploit acrobatique a permis aux Hoops de remporter une victoire cruciale 3-1 face aux Rangers, les rapprochant ainsi à un point des Hearts, leaders du championnat d'Écosse.

  • Le coup de génie de Maeda enflamme Parkhead

    Le derby de Glasgow est généralement synonyme de combat et de tension, mais Maeda a inscrit cette édition dans les annales grâce à un geste technique pur.

    Alors que la rencontre restait indécise, l’international japonais a été le plus prompt à reprendre un ballon lobé dans la surface, s’élevant dans les airs pour claquer une bicyclette parfaite qui a laissé le gardien des Rangers figé sur sa ligne.

    Outre l’audace de la frappe, c’est la maîtrise avec laquelle il a exécuté ce geste sous haute pression qui a frappé les esprits, rappelant pourquoi Maeda est au cœur de l’identité offensive des Hoops.


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    Une réponse ironique à un candidat au titre de « but de la saison »

    Malgré la splendeur de son but, Maeda a gardé son habituelle modestie. « C’était juste de la chance », a-t-il confié à Sky Sports.

    Interrogé sur son état d’esprit au moment de frapper, il a ajouté : « J’avais un bon pressentiment, alors je me suis dit : “Pourquoi ne pas tenter le coup ?” Heureusement, j’ai marqué. »

    Le Japonais a inscrit six buts lors de ses quatre dernières sorties sous le maillot du Celtic, retrouvant ainsi sa meilleure forme au moment crucial de la saison.

    « Je pense que c’est grâce aux supporters », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé la raison de son regain de forme en fin de saison. « Nous voulons leur rendre la pareille et travailler dur pour eux. C’est la raison, je pense. »

  • Le Celtic se rapproche des Hearts alors que la course au titre s'intensifie

    Ce succès procure un formidable coup de fouet psychologique et mathématique à l’équipe de Martin O’Neill, déterminée à conserver son titre national. En battant son grand rival, le Celtic a consolidé sa deuxième place et réduit à un seul point l’écart avec le leader, les Hearts, tout en portant son avance sur les Rangers, troisièmes, à sept unités.


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    Quelle est la prochaine étape pour le Celtic ?

    Alors que les festivités s’estompent, le Celtic doit désormais s’attacher à maintenir son niveau de performance dans la dernière ligne droite de la saison. La voie vers le titre est désormais toute tracée : le Celtic affrontera Motherwell puis Hearts lors de ses deux prochains matchs.

    Deux succès leur assureraient mathématiquement le titre de champion d’Écosse.


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