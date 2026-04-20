Le capitaine d’Al-Nassr a ouvert le score à la 11e minute de leur quart de finale contre Al Wasl au stade Zabeel de Dubaï. En convertissant un centre précis de Boushal, Ronaldo a inscrit son 970e but en carrière, se rapprochant ainsi un peu plus du cap historique des 1 000 buts. Malgré sa nette domination sur le terrain, le joueur de 41 ans a été la cible des habituels chants adverses « Messi, Messi » lancés depuis les tribunes. Ronaldo a alors répondu par deux gestes provocateurs, immédiatement devenus viraux sur les réseaux sociaux. L’attaquant légendaire a d’abord posé son doigt sur ses lèvres pour réclamer le silence, puis il a enchaîné avec un signe de « calma » invitant les supporters à se détendre, alors qu’il poursuivait sa domination sur la rencontre.
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VIDÉO : Cristiano Ronaldo répond aux chants en faveur de Lionel Messi lancés par les supporters adverses par un geste de défi, tandis qu'Al-Nassr se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions de l'AFC
Ronaldo fait taire les provocateurs du « Messi »
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Les choix de remplacement se basent sur les performances cliniques.
Al-Nassr a été trop fort pour ses adversaires, s’imposant 4-0. Après l’ouverture du score de Ronaldo, Inigo Martínez a doublé la mise à la 24^e minute, immédiatement imité par Abdulelah Al-Amri deux minutes plus tard. L’ancienne star de Liverpool, Sadio Mané, a mis la cerise sur le gâteau en inscrivant le quatrième but à la 80^e minute. Ronaldo a cédé sa place à Abdullah Al-Hamdan à la 67e minute, après avoir largement contribué à la cause de son équipe. Pendant son temps de jeu, il a totalisé 24 touches de balle et trois tirs, confirmant son statut de pivot d’une attaque nassrienne de plus en plus redoutable sur la scène continentale.
- AFP
Tous les regards sont désormais tournés vers la demi-finale.
Initialement programmés entre le 3 et le 10 mars, les quarts de finale de la zone Ouest ont été reportés par l’AFC en raison des répercussions de la guerre en Iran. Les rencontres ont alors été réorganisées sous forme d’élimination directe, dans des sites centralisés. Qualifié, Al-Nassr défiera mercredi l’Al Ahli SC du Qatar en demi-finale. Le vainqueur de cette rencontre affrontera ensuite le club japonais Gamba Osaka, déjà qualifié pour la finale.