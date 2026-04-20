VIDÉO : Cristiano Ronaldo répond aux chants en faveur de Lionel Messi lancés par les supporters adverses par un geste de défi, tandis qu'Al-Nassr se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions de l'AFC

Le capitaine d’Al-Nassr a ouvert le score à la 11e minute de leur quart de finale contre Al Wasl au stade Zabeel de Dubaï. En convertissant un centre précis de Boushal, Ronaldo a inscrit son 970e but en carrière, se rapprochant ainsi un peu plus du cap historique des 1 000 buts. Malgré sa nette domination sur le terrain, le joueur de 41 ans a été la cible des habituels chants adverses « Messi, Messi » lancés depuis les tribunes. Ronaldo a alors répondu par deux gestes provocateurs, immédiatement devenus viraux sur les réseaux sociaux. L’attaquant légendaire a d’abord posé son doigt sur ses lèvres pour réclamer le silence, puis il a enchaîné avec un signe de « calma » invitant les supporters à se détendre, alors qu’il poursuivait sa domination sur la rencontre.