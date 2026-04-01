Ronaldo a repris l'entraînement à plein temps avec Al-Nassr après s'être remis d'une blessure à la cuisse qui l'avait écarté des terrains pendant la trêve internationale. Le joueur de 41 ans a dissipé les inquiétudes concernant sa condition physique en bouclant la séance de mardi sans aucune restriction. Pour fêter son retour, le légendaire attaquant a fait le buzz en marquant un but audacieux d'un coup de talon lors d'un entraînement.
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VIDÉO : Cristiano Ronaldo réalise un superbe coup de talon lors d'un entraînement avec Al-Nassr avant son retour en Ligue professionnelle saoudienne
De retour en force à Riyad
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La course au titre décisive d'Al-Nassr
Le retour à la pleine forme de l'attaquant chevronné intervient à un moment crucial, alors qu'Al-Nassr cherche à consolider sa position en tête de la Saudi Pro League dans la dernière ligne droite de la saison. Une victoire ce vendredi contre Al-Najma permettrait au club de Riyad de conserver une avance confortable sur ses poursuivants, notamment ses rivaux pour le titre, Al-Hilal et Al-Ahli. Ronaldo devrait mener l'attaque d'Al-Nassr.
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Les yeux rivés sur la Coupe du monde 2026
Au-delà de ses ambitions immédiates avec son club, le légendaire attaquant gère méticuleusement sa charge de travail physique afin d’être au meilleur de sa forme pour la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Cette approche réfléchie de son programme de récupération et d’entraînement vise à trouver un équilibre entre sa domination sur le plan national et l’endurance nécessaire pour mener le Portugal en Amérique du Nord.