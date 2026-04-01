VIDÉO : Cristiano Ronaldo réalise un superbe coup de talon lors d'un entraînement avec Al-Nassr avant son retour en Ligue professionnelle saoudienne

Au-delà de ses ambitions immédiates avec son club, le légendaire attaquant gère méticuleusement sa charge de travail physique afin d’être au meilleur de sa forme pour la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Cette approche réfléchie de son programme de récupération et d’entraînement vise à trouver un équilibre entre sa domination sur le plan national et l’endurance nécessaire pour mener le Portugal en Amérique du Nord.