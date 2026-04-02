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Yosua Arya

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VIDÉO : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en vedettes ! Les prétendants au titre de « meilleur joueur de tous les temps » s'affrontent dans une nouvelle publicité LEGO pour la Coupe du monde, aux côtés des stars du Real Madrid Kylian Mbappé et Vinicius Jr

Coupe du monde
C. Ronaldo
L. Messi
Kylian Mbappé
Vinicius Junior

La route vers la Coupe du monde 2026 a officiellement pris une tournure « LEGO », puisque les plus grandes icônes du football ont été transformées en figurines LEGO. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont à la tête d’un casting de stars qui comprend le duo du Real Madrid, Kylian Mbappé et Vinicius Jr, dans une nouvelle publicité qui ne manquera pas de faire le buzz sur Internet.

  • Les fondements de la grandeur

    Le compte à rebours pour la Coupe du monde 2026 prend une tournure créative avec le partenariat officiel entre Lego et quatre des plus grandes icônes du football. Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinícius Júnior ont été transformés en figurines officielles pour incarner la nouvelle collection « Editions ». Cette collaboration fait suite au succès du trophée de la Coupe du monde LEGO, déplaçant l'attention des trophées vers les stars individuelles qui définissent ce sport. Les sets sont conçus pour célébrer la « culture créative du football », offrant aux fans un moyen d’interagir avec leurs idoles à travers des constructions techniques et des œuvres d’art prêtes à être exposées.

    Le quatuor est à l'affiche de la nouvelle publicité, où ils s'affrontent pour assembler un trophée de la Coupe du monde LEGO sur une table, avant qu'un jeune garçon n'intervienne pour terminer le travail et placer sa propre figurine personnalisée au sommet. Ronaldo et Messi, prétendants au titre de « GOAT » (le plus grand de tous les temps), avaient déjà figuré côte à côte dans une célèbre campagne Louis Vuitton, jouant aux échecs sur l'une des valises à damier emblématiques de la marque.

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  • Des icônes s'expriment

    Cette édition comprend des sets de collection qui retracent leur parcours unique, leur style caractéristique et des clins d’œil cachés que les fans pourront découvrir. Des constructions cinématiques « Football Highlights » aux sets « Football Legend » à plus grande échelle représentant Ronaldo et Messi, la collection invite les fans de tous âges à construire, exposer et célébrer leur amour du football chez eux. Le set CR7 se compose d’une base sculpturale en briques en forme de R arborant les couleurs du Portugal et le CR7 emblématique de Ronaldo. À l’intérieur du modèle, les fans peuvent découvrir des clins d’œil détaillés retraçant le parcours de Ronaldo, ainsi qu’une figurine LEGO de Ronaldo et une plaque de collection. Le set de Messi permet aux fans de recréer un moment de magie de Messi sur une base en briques en forme de M arborant les couleurs nationales de l’Argentine et un « 10 » bien visible comme numéro de maillot.

    Quant au set de Vini Jr, il est un véritable concentré d’énergie brésilienne, construit autour d’une base en briques en forme de V arborant les couleurs nationales du Brésil et le numéro 7 emblématique de Vini Jr. Enfin, le set de Mbappé, empreint de vitesse, de précision et de style français, repose sur une élégante base en briques en forme de M aux couleurs nationales de la France, sur laquelle se détache le numéro 10, représentant son numéro de maillot. 

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    Et maintenant ?

    À l'approche de la Coupe du monde, ces quatre stars restent au centre de l'attention du monde du football. Messi continue de mener l'Inter Miami en MLS, tandis que Ronaldo reste prolifique en Saudi Pro League avec Al-Nassr. De leur côté, Mbappé et Vinicius sont actuellement en quête de titres avec le Real Madrid en Liga et en Ligue des champions. Et dans moins de trois mois, ils s'affronteront sous les couleurs de leurs pays respectifs pour remporter le trophée suprême.