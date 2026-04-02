VIDÉO : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en vedettes ! Les prétendants au titre de « meilleur joueur de tous les temps » s'affrontent dans une nouvelle publicité LEGO pour la Coupe du monde, aux côtés des stars du Real Madrid Kylian Mbappé et Vinicius Jr

Le compte à rebours pour la Coupe du monde 2026 prend une tournure créative avec le partenariat officiel entre Lego et quatre des plus grandes icônes du football. Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinícius Júnior ont été transformés en figurines officielles pour incarner la nouvelle collection « Editions ». Cette collaboration fait suite au succès du trophée de la Coupe du monde LEGO, déplaçant l'attention des trophées vers les stars individuelles qui définissent ce sport. Les sets sont conçus pour célébrer la « culture créative du football », offrant aux fans un moyen d’interagir avec leurs idoles à travers des constructions techniques et des œuvres d’art prêtes à être exposées.

Le quatuor est à l'affiche de la nouvelle publicité, où ils s'affrontent pour assembler un trophée de la Coupe du monde LEGO sur une table, avant qu'un jeune garçon n'intervienne pour terminer le travail et placer sa propre figurine personnalisée au sommet. Ronaldo et Messi, prétendants au titre de « GOAT » (le plus grand de tous les temps), avaient déjà figuré côte à côte dans une célèbre campagne Louis Vuitton, jouant aux échecs sur l'une des valises à damier emblématiques de la marque.