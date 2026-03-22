VIDÉO : Cristiano Ronaldo en mode vacances ! CR7 s'adonne aux sports nautiques avec Georgina Rodriguez et sa famille – notamment en pilotant une voiture de sport sur la mer

Pour Ronaldo, retourner à Madère, c'est bien plus que de simples vacances : c'est un retour aux sources, dans le quartier de Santo António à Funchal où il a grandi. Malgré son statut de footballeur parmi les mieux payés au monde et son passage actuel en Arabie saoudite, l'attaquant n'a pas oublié les sacrifices qui ont marqué son enfance avant qu'il n'atteigne la renommée mondiale. Le footballeur lui-même a évoqué à plusieurs reprises les difficultés de sa jeunesse : « Nous n'avions pas d'argent, la vie n'était pas facile à l'époque à Madère. »