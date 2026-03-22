Les moments passés par Ronaldo avec sa famille ont été immortalisés dans une vidéo qui a fait le buzz, où l'on voit que ces vacances lui font le plus grand bien. On y voit Ronaldo rire de bon cœur en dévalant un toboggan gonflable. On le voit également conduire une voiture sur la mer. Mais ce n'est pas tout : on le voit aussi faire du jetfoil, une planche de surf qui vole au-dessus de l'eau.
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VIDÉO : Cristiano Ronaldo en mode vacances ! CR7 s'adonne aux sports nautiques avec Georgina Rodriguez et sa famille – notamment en pilotant une voiture de sport sur la mer
Activités nautiques pendant les vacances
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Le retour du fils prodigue à Funchal
Pour Ronaldo, retourner à Madère, c'est bien plus que de simples vacances : c'est un retour aux sources, dans le quartier de Santo António à Funchal où il a grandi. Malgré son statut de footballeur parmi les mieux payés au monde et son passage actuel en Arabie saoudite, l'attaquant n'a pas oublié les sacrifices qui ont marqué son enfance avant qu'il n'atteigne la renommée mondiale. Le footballeur lui-même a évoqué à plusieurs reprises les difficultés de sa jeunesse : « Nous n'avions pas d'argent, la vie n'était pas facile à l'époque à Madère. »
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Absent de la sélection portugaise pendant la trêve internationale
Ronaldo pourra passer du temps avec sa famille après avoir été écarté de la dernière sélection du Portugal, annoncée vendredi dernier en vue des prochains matchs amicaux contre le Mexique et les États-Unis dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde 2026. Le quintuple Ballon d'Or s'est blessé au tendon d'Achille lors du match de son club contre Al-Fayha en Saudi Pro League, le 28 février. Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, avait indiqué en début de semaine que Ronaldo souffrait d'une « blessure mineure », sans confirmer si le joueur de 41 ans manquerait la trêve internationale.