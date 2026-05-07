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VIDÉO : Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 100 buts en Ligue professionnelle saoudienne, tandis que João Félix signait un hat-trick, offrant à Al-Nassr un pas de géant vers le titre
CR7 franchit le cap des 100 buts en Arabie saoudite
À la 75^e minute, le légendaire attaquant a scellé le sort du match en inscrivant son 100^e but en championnat saoudien. D’une frappe chirurgicale du gauche, après un centre rasant de Sadio Mané, il a redonné deux buts d’avance à Al-Nassr (3-1) à un moment crucial.
Atteindre le cap des 100 buts en moins de quatre saisons atteste une nouvelle fois de l’efficacité redoutable et de l’impact considérable que le légendaire attaquant exerce en Arabie saoudite depuis son arrivée en décembre 2022. Ce 26e but de la saison, inscrit à 41 ans, rappelle qu’il demeure le pivot de l’attaque redoutable d’Al-Nassr.
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Félix vole la vedette avec un hat-trick
Si Ronaldo a attiré les projecteurs avec son exploit historique, c’est Félix qui a imposé le tempo dès l’entame de la rencontre. L’ancien joueur de Chelsea et de l’Atlético de Madrid a d’abord ouvert le score dès la 3^e minute, avant de doubler la mise sept minutes plus tard, servi par une passe lumineuse d’Abdulrahman Ghareeb. Tout au long de la rencontre, il est resté au cœur de chaque action dangereuse du collectif de Jorge Jesus.
Il a finalement scellé le sort de la rencontre dans le temps additionnel, signant un triplé en transformant un penalty avec sang-froid à la 98^e minute pour porter le score final à 4-2. Sa créativité a été tout aussi impressionnante, puisqu’il a adressé une longue passe à Mané qui a finalement conduit au but historique de Ronaldo, son 100^e, plus tôt en deuxième mi-temps.
La rencontre cruciale face à Al-Hilal se profile
Yannick Carrasco a réduit le score pour Al-Shabab à la 30e minute d’une magnifique action solitaire, redonnant temporairement espoir aux siens et contraignant les leaders du championnat à rester concentrés défensivement durant une période centrale du match très disputée. Après que Cristiano Ronaldo a redonné deux buts d’avance à Al-Nassr, Ali Al-Bulaihi a de nouveau réduit le score pour les locaux à la 80e minute, installant un doute palpable dans le camp des leaders. Mais les champions en titre ont alors fait preuve de la résilience des grands équipes et ont tenu bon jusqu’à ce que le penalty tardif de Félix scelle le score à 4-2.
Grâce à ce succès crucial, Al-Nassr totalise 82 points en 32 journées et compte désormais cinq unités d’avance sur Al-Hilal, qui a toutefois un match en moins, juste avant un choc décisif face au deuxième du classement. Sous la houlette de Jesus, le club semble bien parti pour le titre, d’autant que Ronaldo a, de manière remarquable, marqué contre chacune des équipes du championnat cette saison.