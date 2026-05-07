VIDÉO : Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 100 buts en Ligue professionnelle saoudienne, tandis que João Félix signait un hat-trick, offrant à Al-Nassr un pas de géant vers le titre

À la 75^e minute, le légendaire attaquant a scellé le sort du match en inscrivant son 100^e but en championnat saoudien. D’une frappe chirurgicale du gauche, après un centre rasant de Sadio Mané, il a redonné deux buts d’avance à Al-Nassr (3-1) à un moment crucial.

Atteindre le cap des 100 buts en moins de quatre saisons atteste une nouvelle fois de l’efficacité redoutable et de l’impact considérable que le légendaire attaquant exerce en Arabie saoudite depuis son arrivée en décembre 2022. Ce 26e but de la saison, inscrit à 41 ans, rappelle qu’il demeure le pivot de l’attaque redoutable d’Al-Nassr.