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VIDÉO : Coup dur pour Manchester United avec une blessure ! Bruno Fernandes aperçu en train de boiter après la victoire en Ligue des champions avant le derby crucial de Manchester contre Manchester City
Le derby pourrait virer au désastre pour Carrick
Le retour de Manchester United au plus haut niveau du football européen devait être une soirée de célébration pure, mais une possible blessure de Fernandes a laissé les supporters dans l’inquiétude. Malgré une large victoire 4-0 contre le club azerbaïdjanais du Sabah FK, l’image du capitaine du club en difficulté au moment de quitter Old Trafford a dominé les discussions d’après-match.
Le meneur de jeu portugais a été aperçu par des supporters particulièrement attentifs en train de quitter le stade aux côtés du staff médical de Manchester United, semblant se déplacer avec un inconfort important. Des images diffusées sur les réseaux sociaux sont rapidement devenues virales, montrant le joueur de 32 ans saluant les supporters tout en ménageant visiblement un côté de ses jambes.
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Carrick réagit à une impressionnante victoire européenne
Malgré l’ombre grandissante de la blessure de Fernandes, Carrick tenait à retenir le positif d’une soirée où son équipe s’est montrée tranchante devant le but. Manchester United a fait preuve d’un réalisme clinique, avec des buts de Matheus Cunha, Benjamin Sesko et Lisandro Martinez, ainsi que de Fernandes lui-même.
S’exprimant après la rencontre, Carrick a fait part de son désir de progresser en permanence, déclarant : « Nous cherchons toujours à faire plus. En termes de résultats, ce n’est pas le début que nous voulions. Nous voulions avoir plus de points en championnat, mais au niveau des performances, il y a beaucoup de choses que nous recherchions et dont nous avons été satisfaits. Et il y a clairement des choses à améliorer, vous savez. Je pense qu’un match sans encaisser de but ce soir était important pour nous. »
L’un des principaux enseignements de la victoire contre Sabah a été la solidité affichée par l’arrière-garde de United, quelque chose que Carrick estime vital pour les défis à venir. Le manager a souligné que l’effectif développe un profil tactique différent par rapport aux saisons précédentes, ce qui, selon lui, portera ses fruits à mesure que les matches s’enchaîneront.
Revenant sur l’effort défensif, Carrick a ajouté : « Il y a clairement des choses à améliorer, vous savez. Je pense qu’un match sans encaisser de but ce soir était important pour nous. Je pense que collectivement, en tant qu’équipe, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, et c’est pour cela que nous sommes en quelque sorte enthousiastes quant à ce que la saison nous réserve, sans trop nous emballer d’un match à l’autre. Nous voulons continuer à progresser au fil de la saison, nous voulons continuer à pousser.
« Il se passe maintenant dans l’équipe des choses légèrement différentes que nous n’avions probablement pas la saison dernière, dans le bon sens, que nous essayons d’obtenir des joueurs, et ils le montrent de belle manière, donc c’est vraiment encourageant pour moi. »
- AFP
Le regard se tourne vers le derby de Manchester
Toute l’attention se tourne désormais entièrement vers le choc blockbuster du week-end à Old Trafford, où la fierté locale et de précieux points en championnat sont en jeu. Fernandes a disputé l’intégralité des 90 minutes contre Sabah et ne semblait pas en difficulté pendant le match lui-même, ce qui offre une lueur d’espoir : sa boiterie pourrait n’être qu’un coup mineur plutôt qu’un problème de longue durée.
Manchester United n’a pris que quatre points lors de ses trois premiers matches de championnat, ce qui fait du derby un moment charnière de sa saison. Si Fernandes est absent, la responsabilité de la création reposera sur des joueurs comme Kobbie Mainoo et Youri Tielemans, qui ont tous deux impressionné lors de la rencontre de Ligue des champions.
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