VIDÉO : Coup dur pour Manchester United avec une blessure ! Bruno Fernandes aperçu en train de boiter après la victoire en Ligue des champions avant le derby crucial de Manchester contre Manchester City

Malgré l’ombre grandissante de la blessure de Fernandes, Carrick tenait à retenir le positif d’une soirée où son équipe s’est montrée tranchante devant le but. Manchester United a fait preuve d’un réalisme clinique, avec des buts de Matheus Cunha, Benjamin Sesko et Lisandro Martinez, ainsi que de Fernandes lui-même.

S’exprimant après la rencontre, Carrick a fait part de son désir de progresser en permanence, déclarant : « Nous cherchons toujours à faire plus. En termes de résultats, ce n’est pas le début que nous voulions. Nous voulions avoir plus de points en championnat, mais au niveau des performances, il y a beaucoup de choses que nous recherchions et dont nous avons été satisfaits. Et il y a clairement des choses à améliorer, vous savez. Je pense qu’un match sans encaisser de but ce soir était important pour nous. »

L’un des principaux enseignements de la victoire contre Sabah a été la solidité affichée par l’arrière-garde de United, quelque chose que Carrick estime vital pour les défis à venir. Le manager a souligné que l’effectif développe un profil tactique différent par rapport aux saisons précédentes, ce qui, selon lui, portera ses fruits à mesure que les matches s’enchaîneront.

Revenant sur l’effort défensif, Carrick a ajouté : « Il y a clairement des choses à améliorer, vous savez. Je pense qu’un match sans encaisser de but ce soir était important pour nous. Je pense que collectivement, en tant qu’équipe, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, et c’est pour cela que nous sommes en quelque sorte enthousiastes quant à ce que la saison nous réserve, sans trop nous emballer d’un match à l’autre. Nous voulons continuer à progresser au fil de la saison, nous voulons continuer à pousser.

« Il se passe maintenant dans l’équipe des choses légèrement différentes que nous n’avions probablement pas la saison dernière, dans le bon sens, que nous essayons d’obtenir des joueurs, et ils le montrent de belle manière, donc c’est vraiment encourageant pour moi. »