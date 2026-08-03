Ce qui pourrait être perçu comme un contretemps pour les plans de recrutement estival d’Arsenal, Vinicius Jr a réintégré le groupe du Real Madrid après sa pause post-Coupe du monde. Alors que l’attaquant brésilien aurait été aperçu arrivant lundi matin au complexe de Valdebebas du club au volant d’une BMW noire, le Real Madrid a publié un communiqué officiel confirmant son retour, précisant qu’il « s’est rendu dans la matinée à l’Hospital Blua Sanitas Valdebebas pour sa visite médicale » avant de fouler la pelouse. Son retour traduit une intention claire de lancer les préparatifs de la saison 2026-2027 à venir sous l’œil attentif du nouvel entraîneur Jose Mourinho.

La présence du joueur de 26 ans au centre d’entraînement intervient à un moment où son avenir à long terme au Santiago Bernabeu reste l’objet d’une attention toute particulière. Avec seulement 12 mois restants sur son contrat actuel, Vinicius n’a pas encore donné son accord pour un nouveau bail, ce qui alimente les suggestions selon lesquelles il pourrait être ouvert à un nouveau défi ailleurs.



