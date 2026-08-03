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Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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VIDÉO : coup dur pour Arsenal ? Vinicius Jr de retour à l’entraînement du Real Madrid sur fond d’appel au transfert de Mikel Arteta

Mercato
Vinicius Junior
Arsenal
Real Madrid
LaLiga
Premier League
M. Arteta

La poursuite ambitieuse d’Arsenal pour Vinicius Jr a connu un sérieux retour à la réalité, la superstar brésilienne ayant officiellement repris le service au Real Madrid. Malgré de nombreuses spéculations autour d’un transfert retentissant vers le nord de Londres, l’attaquant semble concentré sur son avenir immédiat dans la capitale espagnole.

  • Vinicius de retour à Valdebebas

    Ce qui pourrait être perçu comme un contretemps pour les plans de recrutement estival d’Arsenal, Vinicius Jr a réintégré le groupe du Real Madrid après sa pause post-Coupe du monde. Alors que l’attaquant brésilien aurait été aperçu arrivant lundi matin au complexe de Valdebebas du club au volant d’une BMW noire, le Real Madrid a publié un communiqué officiel confirmant son retour, précisant qu’il « s’est rendu dans la matinée à l’Hospital Blua Sanitas Valdebebas pour sa visite médicale » avant de fouler la pelouse. Son retour traduit une intention claire de lancer les préparatifs de la saison 2026-2027 à venir sous l’œil attentif du nouvel entraîneur Jose Mourinho.

    La présence du joueur de 26 ans au centre d’entraînement intervient à un moment où son avenir à long terme au Santiago Bernabeu reste l’objet d’une attention toute particulière. Avec seulement 12 mois restants sur son contrat actuel, Vinicius n’a pas encore donné son accord pour un nouveau bail, ce qui alimente les suggestions selon lesquelles il pourrait être ouvert à un nouveau défi ailleurs.


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  • Arteta mène l’opération dans le nord de Londres

    L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, adopterait une approche très impliquée pour boucler ce qui serait la recrue la plus marquante de son mandat. Selon des informations venues d’Espagne, le coach des Gunners mène personnellement l’opération pour convaincre Vinicius de troquer la Liga contre la Premier League. Arteta aurait directement présenté son projet au joueur, en exposant une vision dans laquelle l’ensemble du projet d’Arsenal serait construit autour de ses talents uniques.


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  • ArtetaGetty

    Arsenal attend un changement de position

    Alors que Vinicius a désormais repris l’entraînement et prépare la nouvelle saison en Espagne, Arsenal reste vigilant et est prêt à passer à l’action si quelque chose change. Cette offensive souligne la nouvelle agressivité d’Arsenal sur le marché des transferts, le club ciblant les meilleurs joueurs du monde alors qu’il se prépare à sa campagne de défense de son titre de Premier League. Pour l’instant, Vinicius Jr reste un joueur du Real Madrid, concentré sur sa condition physique et sur ses premières rencontres avec Mourinho. Cependant, tant que ce contrat ne sera pas signé, les spéculations autour d’un transfert dans le nord de Londres continueront de couver.

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