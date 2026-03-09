VIDÉO : Coup de pouce énorme pour le Bayern Munich alors qu'Harry Kane s'entraîne avant son probable retour de blessure pour le match de Ligue des champions contre l'Atalanta

Le capitaine anglais avait été contraint de déclarer forfait vendredi pour le match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach après avoir reçu un coup au mollet. Si son absence a suscité des inquiétudes parmi les fidèles de l'Allianz Arena, sa présence à la dernière séance d'entraînement suggère qu'il est prêt à mener l'attaque en Italie. Pour Vincent Kompany, le fait de pouvoir compter sur son numéro neuf, qui bat tous les records, change la donne alors que la compétition touche à sa fin. Selon le Bild, Kane s'est entraîné sans aucun problème et semblait en grande forme lors de la séance, ce qui laisse penser qu'il sera définitivement disponible mardi soir.