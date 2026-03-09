Goal.com
En direct
FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

VIDÉO : Coup de pouce énorme pour le Bayern Munich alors qu'Harry Kane s'entraîne avant son probable retour de blessure pour le match de Ligue des champions contre l'Atalanta

Le Bayern Munich a reçu un énorme coup de pouce sur le plan physique avant son match crucial de phase à élimination directe de la Ligue des champions contre l'Atalanta. Harry Kane, qui était absent en raison d'un problème au mollet, a été aperçu sur le terrain lundi alors que le géant allemand terminait ses derniers préparatifs. L'attaquant de 32 ans a participé à l'intégralité de la séance avec le reste de l'équipe, se déplaçant librement et ne montrant aucun signe de la blessure qui l'avait récemment écarté des terrains nationaux.

  • Kane semblait en pleine forme et en pleine forme physique.

    Le capitaine anglais avait été contraint de déclarer forfait vendredi pour le match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach après avoir reçu un coup au mollet. Si son absence a suscité des inquiétudes parmi les fidèles de l'Allianz Arena, sa présence à la dernière séance d'entraînement suggère qu'il est prêt à mener l'attaque en Italie. Pour Vincent Kompany, le fait de pouvoir compter sur son numéro neuf, qui bat tous les records, change la donne alors que la compétition touche à sa fin. Selon le Bild, Kane s'est entraîné sans aucun problème et semblait en grande forme lors de la séance, ce qui laisse penser qu'il sera définitivement disponible mardi soir.

    • Publicité

  • Regardez le clip

  • L'attente énigmatique de Kompany touche à sa fin

    Kompany a refusé de garantir le retour de Kane pour le déplacement à Bergame, adoptant un ton prudent qui contrastait avec son évaluation précédente selon laquelle « rien de grave » ne s'était produit. S'adressant aux médias après la victoire du week-end, Kompany a déclaré : « Espérons que [Kane reviendra]. S'il y parvient, tant mieux. Sinon, nous ferons avec les joueurs dont nous disposons. » Le retour de l'ancien attaquant de Tottenham offre aux leaders de la Bundesliga leur arme la plus puissante alors qu'ils cherchent à prolonger leur série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues.

  • Harry KaneGetty Images

    Gestion de la charge de travail

    Si le retour à l'entraînement de Kane fait la une des journaux, Kompany doit décider s'il va réintégrer son talisman directement dans le onze de départ ou le faire entrer en cours de match. Nicolas Jackson, prêté par Chelsea, l'a remplacé avec brio ce week-end, marquant un but qui prouve que l'équipe dispose d'un effectif solide, mais la Ligue des champions exige un niveau de finition différent. Le staff médical examinera probablement la réaction de Kane à la séance de lundi avant de soumettre la composition définitive de l'équipe à Bergame.

Ligue des Champions
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
0