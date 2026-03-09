Le capitaine anglais avait été contraint de déclarer forfait vendredi pour le match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach après avoir reçu un coup au mollet. Si son absence a suscité des inquiétudes parmi les fidèles de l'Allianz Arena, sa présence à la dernière séance d'entraînement suggère qu'il est prêt à mener l'attaque en Italie. Pour Vincent Kompany, le fait de pouvoir compter sur son numéro neuf, qui bat tous les records, change la donne alors que la compétition touche à sa fin. Selon le Bild, Kane s'est entraîné sans aucun problème et semblait en grande forme lors de la séance, ce qui laisse penser qu'il sera définitivement disponible mardi soir.
VIDÉO : Coup de pouce énorme pour le Bayern Munich alors qu'Harry Kane s'entraîne avant son probable retour de blessure pour le match de Ligue des champions contre l'Atalanta
Kane semblait en pleine forme et en pleine forme physique.
L'attente énigmatique de Kompany touche à sa fin
Kompany a refusé de garantir le retour de Kane pour le déplacement à Bergame, adoptant un ton prudent qui contrastait avec son évaluation précédente selon laquelle « rien de grave » ne s'était produit. S'adressant aux médias après la victoire du week-end, Kompany a déclaré : « Espérons que [Kane reviendra]. S'il y parvient, tant mieux. Sinon, nous ferons avec les joueurs dont nous disposons. » Le retour de l'ancien attaquant de Tottenham offre aux leaders de la Bundesliga leur arme la plus puissante alors qu'ils cherchent à prolonger leur série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues.
- Getty Images
Gestion de la charge de travail
Si le retour à l'entraînement de Kane fait la une des journaux, Kompany doit décider s'il va réintégrer son talisman directement dans le onze de départ ou le faire entrer en cours de match. Nicolas Jackson, prêté par Chelsea, l'a remplacé avec brio ce week-end, marquant un but qui prouve que l'équipe dispose d'un effectif solide, mais la Ligue des champions exige un niveau de finition différent. Le staff médical examinera probablement la réaction de Kane à la séance de lundi avant de soumettre la composition définitive de l'équipe à Bergame.