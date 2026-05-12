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VIDÉO : Comment se préparer à un déluge de tirs d’Arsenal ? Les gardiens du PSG ont été filmés à l’entraînement en utilisant des boucliers de plaquage de rugby, une méthode peu conventionnelle mais réfléchie, à quelques jours de la finale de la Ligue des champions
Enrique opte pour des tactiques inattendues
À l’approche de la finale de la Ligue des champions à Budapest, le PSG peaufine chaque détail pour visera un deuxième sacre européen consécutif. Tenants du titre, les Parisiens avaient dominé l’Inter 5-0 l’an dernier et se préparent désormais à défier Arsenal, équipe devenue, sous la houlette de Mikel Arteta, experte des coups de pied arrêtés.
Pour contrer cette arme, Luis Enrique a donc imaginé un exercice d’entraînement « étrange » avec des boucliers de rugby.
Des images captées au centre d’entraînement du club montrent le staff technique utilisant ces boucliers rembourrés pour bousculer et gêner les gardiens dans leur tentative de capter les ballons aériens. L’objectif est clair : reproduire l’environnement physique et encombré de la surface de réparation que les Gunners exploitent avec tant d’efficacité.
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La maîtrise d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés
Arsenal s'est forgé une réputation d'équipe la plus redoutable du football mondial sur les coups de pied arrêtés. Les hommes d'Arteta ont mis à profit ces schémas de jeu à haute pression pour se hisser en tête de la Premier League et se frayer un chemin semé d'embûches jusqu'à la finale du 30 mai. Leur capacité à « bombarder » le gardien adverse de têtes puissantes a semé le doute chez de nombreux défenseurs et gardiens de haut niveau.
Conscient de cette menace, le PSG refuse de se laisser intimider. Après avoir éliminé le Bayern Munich de Vincent Kompany en demi-finale grâce à une réalisation décisive d’Ousmane Dembélé à l’Allianz Arena, le club français se concentre désormais sur la neutralisation des armes aériennes que les Gunners comptent déployer à la Puskas Arena.
- AFP
Le parcours des tenants du titre vers Budapest
Les deux géants européens s’affronteront le 30 mai, sous les yeux du monde entier à Budapest. Pour le PSG, l’objectif est simple : devenir la première équipe depuis le Real Madrid à remporter deux fois consécutives la Ligue des champions moderne.
Pour Arsenal, il s’agit d’une chance de conquérir enfin le plus grand trophée du football continental en s’appuyant sur son style unique et calculé de « chaos » dans la surface de réparation.