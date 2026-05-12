À l’approche de la finale de la Ligue des champions à Budapest, le PSG peaufine chaque détail pour visera un deuxième sacre européen consécutif. Tenants du titre, les Parisiens avaient dominé l’Inter 5-0 l’an dernier et se préparent désormais à défier Arsenal, équipe devenue, sous la houlette de Mikel Arteta, experte des coups de pied arrêtés.

Pour contrer cette arme, Luis Enrique a donc imaginé un exercice d’entraînement « étrange » avec des boucliers de rugby.

Des images captées au centre d’entraînement du club montrent le staff technique utilisant ces boucliers rembourrés pour bousculer et gêner les gardiens dans leur tentative de capter les ballons aériens. L’objectif est clair : reproduire l’environnement physique et encombré de la surface de réparation que les Gunners exploitent avec tant d’efficacité.



