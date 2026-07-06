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VIDÉO : Comment Jordan Henderson s'est blessé au bras alors que l'Angleterre fêtait sa victoire contre le Mexique en Coupe du monde – le milieu de terrain de Brentford a été évacué du terrain sur une civière et transporté à l'hôpital
Un accident bizarre vient gâcher la joie des Aztecas
Ce qui aurait dû être une soirée de pure liesse pour les Three Lions s'est rapidement transformée en source d'inquiétude lorsque le personnel médical est intervenu sur la pelouse bien après le coup de sifflet final. L'Angleterre venait de décrocher une victoire au forceps (3-2) lui ouvrant les portes des quarts de finale, principalement grâce à Jude Bellingham, auteur d'un doublé lors d'une première période dominée par les siens.
Alors que l’équipe célébrait son succès devant ses supporters, Jordan Henderson a tenté de sauter par-dessus les panneaux publicitaires. Le drame s’est produit : le milieu de terrain a glissé en redescendant, atterrissant maladroitement sur son coude et son poignet. Le vétéran a aussitôt été entouré par ses coéquipiers inquiets, qui l’ont protégé des regards pendant qu’on apportait une civière.
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Tuchel confirme son hospitalisation tandis que ses coéquipiers se mobilisent pour soutenir le vétéran.
Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a confirmé que la blessure de Jordan Henderson semblait sérieuse, tempérant l’euphorie après que son équipe a surmonté l’exclusion de Jarell Quansah pour finalement l’emporter. Tuchel a révélé que le milieu de terrain avait reçu de l’oxygène sur le terrain avant d’être transporté vers un centre médical local.
« Il ne va pas bien. Ce n’est pas bon. Il s’est blessé au poignet et ça a l’air vraiment grave », a déclaré Tuchel à BBC Sport. « C’est une soirée très spéciale pour nous. J’ai des sentiments mitigés, car je suis épuisé et ému, mais aussi triste parce que Jordan s’est blessé ; il s’est blessé au poignet et se trouve à l’hôpital en ce moment. C’est une blessure assez grave et le fait que Jordan ne soit plus parmi nous aujourd’hui ne cadre pas avec cette soirée. Je ne connais pas encore les détails, je viens juste de donner la conférence de presse et le médecin m’a dit qu’il était à l’hôpital. »
Le capitaine Harry Kane, qui avait auparavant préservé ses chances de remporter le Soulier d’or en transformant un penalty en seconde période, a brièvement fait le point sur la situation. « Jordan vient de tomber là-bas. Je pense qu’il va bien, c’est juste un problème au bras », a noté le capitaine.
Le milieu de terrain star Bellingham, désigné homme du match, a salué la réactivité du staff médical. « Il souffre un peu, mais l’équipe médicale a tout sous contrôle. Je préfère ne pas m’étendre sur les détails car je ne connais pas encore la nature exacte de la blessure, mais tout le monde était là pour le soutenir et c’était déjà très beau à voir », a-t-il conclu.
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Les préparatifs des quarts de finale ont été éclipsés.
Cette blessure porte un coup dur au moral de l'équipe, à la veille de son départ pour Miami et du quart de finale contre la Norvège, samedi. Même si Henderson a pris un rôle de soutien sous les ordres de Tuchel, le leadership et l'expérience de ce joueur de 36 ans demeurent essentiels aux « Three Lions » en coulisses.
Des examens médicaux complémentaires sont prévus dans les 24 heures pour évaluer précisément l’étendue des lésions au bras et au poignet du milieu de terrain. Alors que la compétition entre dans sa phase décisive, l’Angleterre s’inquiète déjà de la condition physique de plusieurs de ses joueurs ; la nature imprévisible de cette blessure a en effet créé un véritable choc au sein du camp anglais, alors que celui-ci devrait être en pleine préparation pour son heure de gloire.
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