VIDÉO : Comment Jordan Henderson s'est blessé au bras alors que l'Angleterre fêtait sa victoire contre le Mexique en Coupe du monde – le milieu de terrain de Brentford a été évacué du terrain sur une civière et transporté à l'hôpital

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a confirmé que la blessure de Jordan Henderson semblait sérieuse, tempérant l’euphorie après que son équipe a surmonté l’exclusion de Jarell Quansah pour finalement l’emporter. Tuchel a révélé que le milieu de terrain avait reçu de l’oxygène sur le terrain avant d’être transporté vers un centre médical local.

« Il ne va pas bien. Ce n’est pas bon. Il s’est blessé au poignet et ça a l’air vraiment grave », a déclaré Tuchel à BBC Sport. « C’est une soirée très spéciale pour nous. J’ai des sentiments mitigés, car je suis épuisé et ému, mais aussi triste parce que Jordan s’est blessé ; il s’est blessé au poignet et se trouve à l’hôpital en ce moment. C’est une blessure assez grave et le fait que Jordan ne soit plus parmi nous aujourd’hui ne cadre pas avec cette soirée. Je ne connais pas encore les détails, je viens juste de donner la conférence de presse et le médecin m’a dit qu’il était à l’hôpital. »

Le capitaine Harry Kane, qui avait auparavant préservé ses chances de remporter le Soulier d’or en transformant un penalty en seconde période, a brièvement fait le point sur la situation. « Jordan vient de tomber là-bas. Je pense qu’il va bien, c’est juste un problème au bras », a noté le capitaine.

Le milieu de terrain star Bellingham, désigné homme du match, a salué la réactivité du staff médical. « Il souffre un peu, mais l’équipe médicale a tout sous contrôle. Je préfère ne pas m’étendre sur les détails car je ne connais pas encore la nature exacte de la blessure, mais tout le monde était là pour le soutenir et c’était déjà très beau à voir », a-t-il conclu.



