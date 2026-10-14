Vidéo : Cheikh Ahmed Al-Youssef : Ronaldo franchira la barre des 1000 buts au Koweït

Le cheikh Ahmad Al-Youssef Al-Sabah, président de la Fédération koweïtienne de football, a exprimé le souhait de voir la star portugaise Cristiano Ronaldo entrer dans l'histoire depuis les pelouses koweïtiennes, espérant que le capitaine d'Al-Nassr inscrive son 1000e but lors de la Supercoupe d'Arabie saoudite, prévue au Koweït en décembre prochain.

Lors de la cérémonie du tirage au sort de la compétition, ce mercredi, Al-Youssef a souhaité que le public koweïtien ait rendez-vous avec un moment exceptionnel de la carrière de Ronaldo, qui s'approche d'un record sans précédent dans le monde du football.

Le président de la Fédération koweïtienne a déclaré sur la chaîne saoudienne Thmanyah : « Si Dieu le veut, Ronaldo inscrira son 1000e but, et même son 1001e, au Koweït. »

La légende portugaise a atteint la barre des 981 buts en carrière après avoir fait trembler les filets lors de la victoire d'Al-Nassr face aux Ouzbeks du Neftchi (3-1), lundi dernier, en Ligue des champions d'Asie Élite, se retrouvant ainsi à 19 buts du cap des mille réalisations.