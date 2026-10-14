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Vidéo : Cheikh Ahmed Al-Youssef : Ronaldo franchira la barre des 1000 buts au Koweït

Al Ahli vs Al Nasr FC
Al Ahli
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Le cheikh Ahmad Al-Youssef Al-Sabah, président de la Fédération koweïtienne de football, a exprimé le souhait de voir la star portugaise Cristiano Ronaldo entrer dans l'histoire depuis les pelouses koweïtiennes, espérant que le capitaine d'Al-Nassr inscrive son 1000e but lors de la Supercoupe d'Arabie saoudite, prévue au Koweït en décembre prochain.

Lors de la cérémonie du tirage au sort de la compétition, ce mercredi, Al-Youssef a souhaité que le public koweïtien ait rendez-vous avec un moment exceptionnel de la carrière de Ronaldo, qui s'approche d'un record sans précédent dans le monde du football.

Le président de la Fédération koweïtienne a déclaré sur la chaîne saoudienne Thmanyah : « Si Dieu le veut, Ronaldo inscrira son 1000e but, et même son 1001e, au Koweït. »

La légende portugaise a atteint la barre des 981 buts en carrière après avoir fait trembler les filets lors de la victoire d'Al-Nassr face aux Ouzbeks du Neftchi (3-1), lundi dernier, en Ligue des champions d'Asie Élite, se retrouvant ainsi à 19 buts du cap des mille réalisations.

  • Renfort populaire pour le club d'Al-Nassr

    Il a affirmé son soutien au Royaume en déclarant : « En tant que peuple koweïtien, nous nous tenons unis derrière la direction du Royaume d'Arabie saoudite, sous l'autorité du Serviteur des deux Saintes Mosquées et de Son Altesse le prince héritier, ainsi que derrière le peuple saoudien, fidèle au peuple koweïtien. Tous les Koweïtiens sont fidèles au Royaume et à son peuple. »

    Et d'ajouter : « Je suis très heureux que la Supercoupe d'Arabie saoudite se déroule sur le sol koweïtien, et c'est pour moi l'une des compétitions les plus relevées qui se tiendront au Koweït. »

    Dans le même ordre d'idées, la participation d'Al-Nassr au tournoi suscite un véritable engouement populaire au Koweït. Al-Youssef a ainsi indiqué que les supporters du Qadsia koweïtien ne soutiennent pas nécessairement Al-Qadisiya saoudien, mais qu'ils ont plutôt tendance à soutenir Al-Nassr depuis que la légende du Qadsia et du football koweïtien, Bader Al-Mutawa, a porté le maillot du club.

  • Al-Nassr affronte Al-Khaleej en demi-finale de la Supercoupe

    Le tirage au sort de la Supercoupe d'Arabie saoudite pour la saison 2026-2027 a donné lieu à une confrontation entre Al Ahli et Al Qadisiya en demi-finale, tandis qu'Al Nassr affrontera Al Khaleej dans la seconde rencontre.

    Le Koweït accueillera les rencontres de la compétition du 19 au 23 décembre prochain, au stade international Jaber Al Ahmad, avec la participation de quatre équipes. Les deux demi-finales se dérouleront les 19 et 20 décembre, la finale étant programmée le 23 du même mois.

    Al Nassr dispute la compétition en tant que champion de la Saudi Pro League, tandis qu'Al Khaleej s'est qualifié en tant que finaliste de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées. Al Ahli y participe après avoir terminé à la troisième place du championnat, alors qu'Al Qadisiya a décroché son billet en achevant la compétition à la quatrième place.

    Entre l'ambition d'Al Nassr de remporter un nouveau titre et l'attente des supporters pour le chiffre historique de Ronaldo, les pelouses koweïtiennes pourraient se transformer en théâtre d'un moment exceptionnel dans la carrière du capitaine du club saoudien, s'il parvient à inscrire son millième but durant le tournoi.

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