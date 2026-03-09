VIDÉO : Chaos total au Brésil alors que les joueurs et le staff du Cruzeiro et de l'Atlético Mineiro s'affrontent violemment à coups de poings et de pieds dans des scènes honteuses sur le terrain, qui ont donné lieu à un nombre record de 23 cartons rouges

Selon le média brésilien Globo, Hulk fait partie des 23 joueurs à avoir reçu un carton rouge rétrospectif. Le média explique que l'arbitre Matheus Delgado Candancan n'avait pas pu confirmer officiellement les expulsions sur le moment en raison du chaos qui régnait sur le terrain.

Son rapport de match aurait inclus la mention suivante concernant Everson : « Après avoir été victime d'une faute, il a renversé son adversaire, s'est précipité sur lui et l'a brutalement frappé au visage avec son genou. Je précise qu'après cet incident, une bagarre générale a éclaté, rendant impossible l'attribution d'un carton rouge. »

Il a ajouté à propos de Christian : « Pour avoir frappé son adversaire, le numéro 22, à la tête avec son tibia, en utilisant une force excessive et une intensité élevée, alors que le ballon était déjà en possession du gardien de but. Je précise qu'après cet incident, une bagarre générale a éclaté, rendant impossible le carton rouge. »

Candancan a poursuivi en parlant de ceux qui auraient dû recevoir un carton rouge : « Expulsé pour avoir frappé et donné des coups de pied à ses adversaires pendant la bagarre après la fin du match, et il n'a pas été possible de donner un carton rouge en raison du chaos. »

Globo rapporte que 12 membres de l'équipe de Cruzeiro risquent une suspension, ainsi que 11 membres de l'Atletico Mineiro, parmi lesquels figure l'ancien arrière gauche de l'Atletico Madrid et de Nottingham Forest, Renan Lodi.