Cruzeiro Atletico Mineiro brawl 2026 TiteGetty/X
Chris Burton

Traduit par

VIDÉO : Chaos total au Brésil alors que les joueurs et le staff du Cruzeiro et de l'Atlético Mineiro s'affrontent violemment à coups de poings et de pieds dans des scènes honteuses sur le terrain, qui ont donné lieu à un nombre record de 23 cartons rouges

La victoire décisive du Cruzeiro sur son grand rival, l'Atletico Mineiro, a dégénéré en chaos lorsque des scènes déplaisantes ont éclaté pendant le match, entraînant les joueurs et le staff technique des deux équipes dans une bagarre peu glorieuse. La mèche a été allumée pendant le temps additionnel de la deuxième mi-temps, à la suite d'un accrochage entre Everson et Christian, déclenchant une bagarre générale où coups de pied et coups de poing ont fusé.

  • Cruzeiro remporte le titre de champion de l'État

    Ce match aurait dû être une fête pour Cruzeiro, qui a mis fin à sept ans d'attente pour remporter le Campeonato Mineiro, un titre qu'il n'avait plus décroché depuis 2019.

    Avec un enjeu aussi important, le match a naturellement été riche en émotions. Les tacles violents ont malheureusement été monnaie courante tout au long de la rencontre, avec un total de neuf cartons jaunes distribués. Un but unique de Kaio Jorge, joueur de la Juventus en difficulté, qui a été approché par les équipes de Premier League West Ham et Aston Villa, a fait la différence ce jour-là. Ce but a confirmé le sacre de Cruzeiro en tant que champion de l'État.

  • Regardez les joueurs et les entraîneurs du Cruzeiro et de l'Atletico Mineiro se battre

  • Pourquoi des scènes chaotiques ont éclaté en Amérique du Sud

    L'Atletico Mineiro n'était pas prêt à s'avouer vaincu sans se battre, littéralement, puisqu'il s'est battu jusqu'à la fin d'un match passionnant à Belo Horizonte. Son gardien, Everson, a déclenché les scènes chaotiques de la fin du match après avoir repoussé un tir et plongé aux pieds du milieu de terrain de Cruzeiro, Christian.

    Alors que les deux hommes se relevaient, Everson a effectué un tacle qui n'aurait pas déparé sur un terrain de rugby. Il s'est ensuite agenouillé sur son adversaire et lui a crié dans l'oreille. Sans surprise, les joueurs de Cruzeiro n'ont pas tardé à se précipiter pour défendre leur coéquipier, Everson étant poussé contre le poteau et le fond du filet.

    Des coups de poing ont été échangés lorsque les remplaçants et les membres du staff technique se sont joints à la bagarre, qui s'est rapidement propagée sur tout le terrain. L'ancien attaquant international brésilien Hulk, toujours en pleine forme à 39 ans, faisait partie de ceux qui cherchaient à imposer leur poids.

  • Cartons rouges rétrospectifs : 23 personnes menacées d'interdiction

    Selon le média brésilien Globo, Hulk fait partie des 23 joueurs à avoir reçu un carton rouge rétrospectif. Le média explique que l'arbitre Matheus Delgado Candancan n'avait pas pu confirmer officiellement les expulsions sur le moment en raison du chaos qui régnait sur le terrain.

    Son rapport de match aurait inclus la mention suivante concernant Everson : « Après avoir été victime d'une faute, il a renversé son adversaire, s'est précipité sur lui et l'a brutalement frappé au visage avec son genou. Je précise qu'après cet incident, une bagarre générale a éclaté, rendant impossible l'attribution d'un carton rouge. »

    Il a ajouté à propos de Christian : « Pour avoir frappé son adversaire, le numéro 22, à la tête avec son tibia, en utilisant une force excessive et une intensité élevée, alors que le ballon était déjà en possession du gardien de but. Je précise qu'après cet incident, une bagarre générale a éclaté, rendant impossible le carton rouge. »

    Candancan a poursuivi en parlant de ceux qui auraient dû recevoir un carton rouge : « Expulsé pour avoir frappé et donné des coups de pied à ses adversaires pendant la bagarre après la fin du match, et il n'a pas été possible de donner un carton rouge en raison du chaos. »

    Globo rapporte que 12 membres de l'équipe de Cruzeiro risquent une suspension, ainsi que 11 membres de l'Atletico Mineiro, parmi lesquels figure l'ancien arrière gauche de l'Atletico Madrid et de Nottingham Forest, Renan Lodi.

  • Tite célèbre la victoire tandis que Hulk s'excuse pour ces scènes déplaisantes

    Hulk a déclaré aux journalistes après coup : « C'est regrettable, je n'ai jamais vu une telle violence dans un match de football. Nous ne pouvons pas donner cet exemple, car cela finit par avoir des répercussions dans le monde entier. Nous avons la responsabilité de préserver notre image et celle de l'institution. »

    Alors que l'attaquant de l'Atlético-MG était d'humeur repentante, contraint de ruminer ce qui aurait pu être, l'ancien sélectionneur du Brésil, Tite, célébrait enfin un trophée tant attendu. Il a déclaré, à propos de cette victoire tangible pour des supporters passionnés : « Je tiens à transmettre aux supporters de Cruzeiro toute l'affection et le respect que je leur porte. Je manque peut-être parfois de compétence, mais le respect des supporters, le travail, la dignité, l'honnêteté, c'est ce qui compte. »

    Des mesures disciplinaires vont désormais être prises à l'encontre du Cruzeiro et de l'Atlético Mineiro, qui n'ont pas su contrôler leurs joueurs et leurs équipes techniques. Il appartiendra aux autorités sportives compétentes de déterminer le type de sanctions à appliquer.

