VIDÉO : Chaos total au Brésil alors que les joueurs et le personnel du Cruzeiro et de l'Atlético Mineiro s'affrontent violemment à coups de poings et de pieds dans des scènes honteuses sur le terrain

Ce match aurait dû être une fête pour Cruzeiro, qui a mis fin à sept ans d'attente pour remporter le Campeonato Mineiro, un titre qu'il n'avait plus décroché depuis 2019.
Avec un enjeu aussi important, le match a naturellement été riche en émotions. Les tacles violents ont malheureusement été monnaie courante tout au long de la rencontre, avec un total de neuf cartons jaunes distribués. Un but unique de Kaio Jorge, joueur de la Juventus en difficulté, qui a été approché par les équipes de Premier League West Ham et Aston Villa, a fait la différence ce jour-là. Ce but a confirmé le sacre de Cruzeiro en tant que champion de l'État.