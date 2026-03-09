VIDÉO : Chaos total au Brésil alors que les joueurs et le personnel du Cruzeiro et de l'Atlético Mineiro s'affrontent violemment à coups de poings et de pieds dans des scènes honteuses sur le terrain

L'Atletico Mineiro n'était pas prêt à s'avouer vaincu sans se battre, littéralement, puisqu'il s'est battu jusqu'à la fin d'un match passionnant à Belo Horizonte. Son gardien, Everson, a déclenché les scènes chaotiques de la fin du match après avoir repoussé un tir et plongé aux pieds du milieu de terrain de Cruzeiro, Christian.

Alors que les deux hommes se relevaient, Everson a effectué un tacle qui n'aurait pas déparé sur un terrain de rugby. Il s'est ensuite agenouillé sur son adversaire et lui a crié dans l'oreille. Sans surprise, les joueurs de Cruzeiro n'ont pas tardé à se précipiter pour défendre leur coéquipier, Everson étant poussé contre le poteau et le fond du filet.

Des coups de poing ont été échangés lorsque les remplaçants et les membres du staff technique se sont joints à la bagarre, qui s'est rapidement propagée sur tout le terrain. L'ancien attaquant international brésilien Hulk, toujours en pleine forme à 39 ans, faisait partie de ceux qui cherchaient à imposer leur poids.