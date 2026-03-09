Goal.com
Cruzeiro Atletico Mineiro brawl 2026 TiteGetty/X
VIDÉO : Chaos total au Brésil alors que les joueurs et le personnel du Cruzeiro et de l'Atlético Mineiro s'affrontent violemment à coups de poings et de pieds dans des scènes honteuses sur le terrain

La victoire décisive du Cruzeiro sur son grand rival, l'Atletico Mineiro, a dégénéré en chaos lorsque des scènes déplaisantes ont éclaté pendant le match, entraînant les joueurs et le staff technique des deux équipes dans une bagarre peu glorieuse. La mèche a été allumée pendant le temps additionnel de la deuxième mi-temps, à la suite d'un accrochage entre Everson et Christian, déclenchant une bagarre générale où coups de pied et coups de poing ont fusé.

  • Cruzeiro remporte le titre de champion de l'État

    Ce match aurait dû être une fête pour Cruzeiro, qui a mis fin à sept ans d'attente pour remporter le Campeonato Mineiro, un titre qu'il n'avait plus décroché depuis 2019.

    Avec un enjeu aussi important, le match a naturellement été riche en émotions. Les tacles violents ont malheureusement été monnaie courante tout au long de la rencontre, avec un total de neuf cartons jaunes distribués. Un but unique de Kaio Jorge, joueur de la Juventus en difficulté, qui a été approché par les équipes de Premier League West Ham et Aston Villa, a fait la différence ce jour-là. Ce but a confirmé le sacre de Cruzeiro en tant que champion de l'État.

  • Regardez les joueurs et les entraîneurs du Cruzeiro et de l'Atletico Mineiro se battre

  • Pourquoi des scènes chaotiques ont éclaté en Amérique du Sud

    L'Atletico Mineiro n'était pas prêt à s'avouer vaincu sans se battre, littéralement, puisqu'il s'est battu jusqu'à la fin d'un match passionnant à Belo Horizonte. Son gardien, Everson, a déclenché les scènes chaotiques de la fin du match après avoir repoussé un tir et plongé aux pieds du milieu de terrain de Cruzeiro, Christian.

    Alors que les deux hommes se relevaient, Everson a effectué un tacle qui n'aurait pas déparé sur un terrain de rugby. Il s'est ensuite agenouillé sur son adversaire et lui a crié dans l'oreille. Sans surprise, les joueurs de Cruzeiro n'ont pas tardé à se précipiter pour défendre leur coéquipier, Everson étant poussé contre le poteau et le fond du filet.

    Des coups de poing ont été échangés lorsque les remplaçants et les membres du staff technique se sont joints à la bagarre, qui s'est rapidement propagée sur tout le terrain. L'ancien attaquant international brésilien Hulk, toujours en pleine forme à 39 ans, faisait partie de ceux qui cherchaient à imposer leur poids.

  • Tite célèbre la victoire tandis que Hulk s'excuse pour ces scènes déplaisantes

    L'attaquant de l'Atletico-MG a déclaré aux journalistes après le match : « C'est regrettable, je n'ai jamais vu une telle violence dans un match de football. Nous ne pouvons pas donner cet exemple, car cela finit par avoir des répercussions dans le monde entier. Nous avons la responsabilité de préserver notre image et celle de l'institution. »

    Alors que Hulk était d'humeur repentante, ruminant ce qui aurait pu être, l'ancien sélectionneur du Brésil, Tite, célébrait un trophée tant attendu. Il a déclaré, à propos du succès tangible remporté pour des supporters passionnés : « Je tiens à transmettre aux supporters du Cruzeiro l'affection et le respect que je leur porte. Je manque peut-être parfois de compétence, mais le respect des supporters, le travail, la dignité, l'honnêteté, voilà ce qui compte. »

    Des mesures disciplinaires pourraient être prises à l'encontre du Cruzeiro et de l'Atlético Mineiro, qui n'ont pas su contrôler leurs joueurs et leurs équipes techniques. Il appartiendra aux autorités sportives compétentes de déterminer si des sanctions doivent être appliquées.

