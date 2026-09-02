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Adhe Makayasa

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VIDÉO : chaos en Uruguay, où des supporters de Danubio envahissent le terrain pour attaquer leurs propres joueurs pendant une défaite en coupe

Danubio
Primera Division

Des scènes affligeantes ont entaché la Copa Uruguay mardi, lorsque des supporters furieux de Danubio ont envahi la pelouse pour s’en prendre à leurs joueurs lors d’une défaite 2-0 contre Montevideo City Torque. Plusieurs individus masqués ont forcé le dispositif de sécurité dans les dernières secondes pour aller confronter l’équipe, déclenchant de violents heurts avec le gardien Kevin Martinez avant que la police n’intervienne finalement.

  • Des supporters provoquent une invasion de terrain

    Des incidents ont éclaté dans la dernière minute lorsqu’un intrus masqué a fait irruption sur la pelouse et s’en est physiquement pris à plusieurs joueurs de Danubio. Les officiels du match ont interrompu le jeu pendant trois minutes avant de siffler prématurément la fin de la rencontre afin de garantir la sécurité des joueurs. Des images amateurs tournées depuis les tribunes ont capté une intervention policière nettement lente, tandis que les joueurs ont été laissés à se défendre eux-mêmes face à la foule qui avançait sur eux.

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  • La défaite en coupe aggrave la détresse

    Le doublé de Nahuel Da Silva en seconde période a condamné Danubio à une défaite 2-0, le laissant à la troisième place du groupe A de la Copa Uruguay avec trois points en deux matches. Ce violent accès de colère reflète la fureur grandissante des supporters au milieu d’une campagne désastreuse pour les quadruples champions de Primera Division, qui occupent la 11e place du classement national avec seulement 18 points en 15 rencontres. La pression monte sur l’effectif après des prestations décevantes, aussi bien en championnat qu’en coupe.

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  • FBL-SUDAMERICANA-DANUBIO-ZULIANOAFP

    Le test contre Peñarol se profile à l’horizon

    Le Danubio doit rapidement se remobiliser pour le championnat tout en se préparant à d’éventuelles sanctions disciplinaires de la Fédération uruguayenne de football. Un test redoutable l’attend le samedi 5 septembre, avec la réception du poids lourd national Penarol. Accueillir ce géant traditionnel constitue une occasion cruciale de restaurer un moral en miettes et d’enrayer une inquiétante chute de forme.

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