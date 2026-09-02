VIDÉO : chaos en Uruguay, où des supporters de Danubio envahissent le terrain pour attaquer leurs propres joueurs pendant une défaite en coupe

Des incidents ont éclaté dans la dernière minute lorsqu’un intrus masqué a fait irruption sur la pelouse et s’en est physiquement pris à plusieurs joueurs de Danubio. Les officiels du match ont interrompu le jeu pendant trois minutes avant de siffler prématurément la fin de la rencontre afin de garantir la sécurité des joueurs. Des images amateurs tournées depuis les tribunes ont capté une intervention policière nettement lente, tandis que les joueurs ont été laissés à se défendre eux-mêmes face à la foule qui avançait sur eux.