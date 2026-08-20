L’altercation a éclaté à la 12e minute du temps additionnel lorsque le grand frère de Cavan et coéquipier, Quinn Sullivan, est tombé dans la surface de réparation. Le défenseur de l’Inter Miami Ian Fray a semblé passer au-dessus puis marcher sur Quinn, qui n’a pas apprécié ce contact physique supplémentaire.

Après que Quinn a plaqué Fray en réponse, Cavan est intervenu à proximité pour défendre son frère tandis que la situation dégénérait rapidement entre les deux équipes. Cavan et le milieu de l’Inter Miami Yannick Bright ont alors commencé à se pousser, pendant que leurs coéquipiers intervenaient.

Une fois le calme revenu après les discussions avec l’arbitre, Cavan et Bright ont tous deux reçu un carton rouge, tandis que Quinn a écopé d’un carton jaune pour son rôle dans la bagarre.