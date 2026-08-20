Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Philadelphia Union v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : chaos en MLS, Cavan Sullivan et Yannick Bright expulsés après une fin de match explosive lors du nul entre l’Inter Miami et le Philadelphia Union

Inter Miami CF
Philadelphia Union
C. Sullivan
Y. Bright
Philadelphia Union vs Inter Miami CF
Major League Soccer

Le prodige de Philadelphia Union Cavan Sullivan a reçu le premier carton rouge de sa carrière lors d’un nul chaotique 2-2 contre l’Inter Miami de Lionel Messi. Le joueur de 16 ans, promis à Manchester City, a été expulsé dans les toutes dernières secondes du temps additionnel après s’être précipité pour défendre son frère lors d’une bagarre générale au bord du terrain.

  • Sullivan voit rouge dans le chaos à Miami

    Le phénomène de Philadelphia Union Sullivan a atteint un cap de carrière peu enviable le mercredi 19 août. Le prodige de 16 ans a été expulsé dans les derniers instants d’un match nul 2-2 contre l’Inter Miami de Messi.

    La rencontre s’est terminée dans une atmosphère électrique, les esprits s’échauffant dans les ultimes secondes du temps additionnel. Sullivan a reçu un carton rouge direct après une altercation impliquant plusieurs joueurs, ce qui constitue la première expulsion de sa jeune carrière professionnelle.

    • Publicité

  • Regardez l’extrait


  • L’amour fraternel déclenche une bagarre dans le temps additionnel

    L’altercation a éclaté à la 12e minute du temps additionnel lorsque le grand frère de Cavan et coéquipier, Quinn Sullivan, est tombé dans la surface de réparation. Le défenseur de l’Inter Miami Ian Fray a semblé passer au-dessus puis marcher sur Quinn, qui n’a pas apprécié ce contact physique supplémentaire.

    Après que Quinn a plaqué Fray en réponse, Cavan est intervenu à proximité pour défendre son frère tandis que la situation dégénérait rapidement entre les deux équipes. Cavan et le milieu de l’Inter Miami Yannick Bright ont alors commencé à se pousser, pendant que leurs coéquipiers intervenaient.

    Une fois le calme revenu après les discussions avec l’arbitre, Cavan et Bright ont tous deux reçu un carton rouge, tandis que Quinn a écopé d’un carton jaune pour son rôle dans la bagarre.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1081362584.jpgIcon Sportswire

    Une suspension plane avant le déplacement à Austin

    À la suite de son expulsion contre l’Inter Miami, Sullivan doit désormais purger une suspension immédiate d’un match. Le milieu de terrain manquera la prochaine rencontre de MLS du Philadelphia Union à l’extérieur contre l’Austin FC, le dimanche 23 août. Cette absence forcée freinera temporairement son élan au cours d’une campagne par ailleurs brillante pour l’équipe de la Conférence Est.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Toronto FC crest
Toronto FC
TFC
Major League Soccer
Austin FC crest
Austin FC
AUS
Philadelphia Union crest
Philadelphia Union
PHI