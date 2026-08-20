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VIDÉO : chaos en MLS, Cavan Sullivan et Yannick Bright expulsés après une fin de match explosive lors du nul entre l’Inter Miami et le Philadelphia Union
Sullivan voit rouge dans le chaos à Miami
Le phénomène de Philadelphia Union Sullivan a atteint un cap de carrière peu enviable le mercredi 19 août. Le prodige de 16 ans a été expulsé dans les derniers instants d’un match nul 2-2 contre l’Inter Miami de Messi.
La rencontre s’est terminée dans une atmosphère électrique, les esprits s’échauffant dans les ultimes secondes du temps additionnel. Sullivan a reçu un carton rouge direct après une altercation impliquant plusieurs joueurs, ce qui constitue la première expulsion de sa jeune carrière professionnelle.
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L’amour fraternel déclenche une bagarre dans le temps additionnel
L’altercation a éclaté à la 12e minute du temps additionnel lorsque le grand frère de Cavan et coéquipier, Quinn Sullivan, est tombé dans la surface de réparation. Le défenseur de l’Inter Miami Ian Fray a semblé passer au-dessus puis marcher sur Quinn, qui n’a pas apprécié ce contact physique supplémentaire.
Après que Quinn a plaqué Fray en réponse, Cavan est intervenu à proximité pour défendre son frère tandis que la situation dégénérait rapidement entre les deux équipes. Cavan et le milieu de l’Inter Miami Yannick Bright ont alors commencé à se pousser, pendant que leurs coéquipiers intervenaient.
Une fois le calme revenu après les discussions avec l’arbitre, Cavan et Bright ont tous deux reçu un carton rouge, tandis que Quinn a écopé d’un carton jaune pour son rôle dans la bagarre.
- Icon Sportswire
Une suspension plane avant le déplacement à Austin
À la suite de son expulsion contre l’Inter Miami, Sullivan doit désormais purger une suspension immédiate d’un match. Le milieu de terrain manquera la prochaine rencontre de MLS du Philadelphia Union à l’extérieur contre l’Austin FC, le dimanche 23 août. Cette absence forcée freinera temporairement son élan au cours d’une campagne par ailleurs brillante pour l’équipe de la Conférence Est.
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