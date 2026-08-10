La vision d’Aaron Anselmino réconforté par ses coéquipiers alors qu’il quittait péniblement la pelouse en larmes hantera les supporters de Chelsea à l’approche de la nouvelle saison. Le défenseur central de 21 ans, qui a rejoint le club en 2024, semble avoir subi une blessure importante aux ischio-jambiers dès la 29e minute du match amical au Sultan Ibrahim Stadium.

Anselmino affichait visiblement sa frustration alors qu’il recevait des soins sur la pelouse, et sa réaction émotionnelle laisse penser à une peur profonde quant à la gravité de la blessure. L’ancien joueur prêté au Borussia Dortmund et à Strasbourg est en proie à des problèmes physiques similaires depuis son arrivée à Stamford Bridge, et ce nouveau contretemps compromet fortement ses chances de s’imposer dans les plans d’Alonso pour l’équipe première.



