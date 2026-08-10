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Chelsea FC Open Training SessionGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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VIDÉO : cauchemar pour Chelsea avec sa star qui quitte le terrain en larmes lors d'un match nul de pré-saison chaotique contre Johor Darul Ta'zim

Chelsea
Johor FC
A. Anselmino
Johor FC vs Chelsea
Jeux d'amitié des clubs
Premier League
M. Sarr

La préparation de pré-saison de Chelsea a sombré dans le chaos après un double coup dur dévastateur sur le plan des blessures lors de son match nul 3-3 contre Johor Darul Ta'zim. Chelsea a vu l’un de ses plus brillants espoirs défensifs quitter le terrain en larmes, laissant l’entraîneur Xabi Alonso face à un énorme casse-tête avant le début de la nouvelle saison de Premier League.

  • Anselmino ému après une blessure aux ischio-jambiers

    La vision d’Aaron Anselmino réconforté par ses coéquipiers alors qu’il quittait péniblement la pelouse en larmes hantera les supporters de Chelsea à l’approche de la nouvelle saison. Le défenseur central de 21 ans, qui a rejoint le club en 2024, semble avoir subi une blessure importante aux ischio-jambiers dès la 29e minute du match amical au Sultan Ibrahim Stadium.

    Anselmino affichait visiblement sa frustration alors qu’il recevait des soins sur la pelouse, et sa réaction émotionnelle laisse penser à une peur profonde quant à la gravité de la blessure. L’ancien joueur prêté au Borussia Dortmund et à Strasbourg est en proie à des problèmes physiques similaires depuis son arrivée à Stamford Bridge, et ce nouveau contretemps compromet fortement ses chances de s’imposer dans les plans d’Alonso pour l’équipe première.


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  • Sarr aggrave les problèmes défensifs d’Alonso

    Le calvaire d’Alonso a commencé avant même le coup d’envoi en Malaisie, puisque le défenseur central de 20 ans Mamadou Sarr a été contraint de renoncer à sa place dans le onze de départ. D’abord nommé dans le XI, l’international sénégalais s’est retiré pendant l’échauffement, laissant Chelsea à court de solutions en défense dès le début.

    Alors que les fonds alloués aux transferts s’amenuiseraient après un été marqué par de lourds investissements à d’autres postes, Alonso devait s’appuyer fortement sur la profondeur de son effectif en défense centrale. Perdre deux options jeunes et capables en un seul après-midi oblige le club à reconsidérer la gestion de son effectif.


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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Les esprits s’échauffent sur le bord du terrain en Malaisie

    La crise des blessures n’a pas été le seul épisode dramatique à se produire à Johor, puisque le match a aussi été entaché par une vive altercation sur le bord du terrain impliquant le nouveau staff de Chelsea. Le spécialiste des coups de pied arrêtés Austin MacPhee a dû être physiquement retenu par Alonso après un tacle dangereux sur Liam Delap, qui a déclenché une confrontation avec le banc adverse.

    Le match nul 3-3 a été une rencontre décousue qui a mis en lumière les lacunes tactiques qu’Alonso cherche actuellement à corriger. Si l’attaque a trouvé des solutions grâce aux penalties de Delap, les erreurs défensives ainsi que les pertes d’Anselmino et de Sarr ont éclipsé la performance.

    Alors que l’équipe se prépare à revenir à Stamford Bridge, toute l’attention va se porter sur l’infirmerie. Alonso a été chargé de ramener Chelsea aux places qualificatives pour la Ligue des champions, mais sa révolution fait déjà face à ses premiers grands tests dans l’adversité.

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