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VIDÉO : C'est dans la poche ! Les joueurs d'Arsenal exultent après leur sacre en Premier League et adressent un clin d'œil malicieux à leurs détracteurs, tandis que Declan Rice met à jour son message : « C'est fait »
Les supporters d’Arsenal exultent tandis que Manchester City vacille.
Les joueurs d’Arsenal ont explosé de joie en assistant aux dernières minutes du match nul 1-1 entre Manchester City et Bournemouth.
Ce partage dans le Dorset les a mathématiquement sacrés champions à une journée de la fin, déclenchant des scènes de liesse chez un groupe qui frappe depuis deux ans à la porte du trône national.
Des images ont immortalisé la scène : les joueurs sautant, s’étreignant et hurlant de joie dès l’annonce du titre. Pour un club qui n’avait plus connu la gloire en championnat depuis l’ère des « Invincibles » en 2004, la libération de la tension était palpable ; les stars venaient enfin de reconquérir le sommet du football anglais.
- AFP
Rice répond aux sceptiques
Au cœur des célébrations, Declan Rice a pris la parole sur les réseaux sociaux pour répondre à ses détracteurs, qui avaient douté de son optimisme en début de compétition. Après une défaite cuisante contre Manchester City, on se souvient de sa phrase à Martin Odegaard sur la pelouse : « Rien n'est fini ». Aujourd'hui, les médailles d'or autour du cou, il a tenu à rappeler au monde sa prédiction.
Il a publié une photo aux côtés de ses coéquipiers Kai Havertz, Eberechi Eze, William Saliba, Myles Lewis-Skelly et Bukayo Saka, adressant ainsi un message clair à ses abonnés sur Instagram.
En légende de la photo, le milieu de terrain a écrit : « Je vous l’avais dit… c’est fait », agrémenté d’un cœur rouge et d’un trophée.
Arteta et Wenger saluent cet exploit historique
Arteta a rapidement félicité ses joueurs pour leur ténacité, d’autant plus après la déception d’avoir terminé deuxièmes les années précédentes. L’Espagnol, qui a profondément transformé la culture du club depuis son arrivée, a souligné l’importance de cet exploit alors que le club se prépare à soulever le trophée lors de la dernière journée à Selhurst Park.
« Nous avons de nouveau écrit l’histoire ensemble, je ne pourrais être plus heureux et plus fier de toutes les personnes impliquées dans ce club de football. Profitons de ce moment », a déclaré Arteta.
Le légendaire Arsène Wenger, à l’origine d’un montage vidéo spécial pour célébrer l’événement, a fait écho à ces sentiments. L’emblématique Français a adressé un message de sagesse à la nouvelle génération : « Vous l’avez fait. Les champions continuent quand les autres s’arrêtent. C’est votre heure. Maintenant, allez-y et profitez de chaque instant. »
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De nouveaux horizons se dessinent pour le club, promesse de ambitions renouvelées.
Si le titre de Premier League est désormais en poche, la saison d’Arsenal n’est pas terminée. Le club londonien a rendez-vous avec l’histoire à Budapest, où il affrontera le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Un doublé historique, à la fois national et continental, est donc à portée de main pour les hommes d’Arteta.
Les supporters sont déjà en liesse ; beaucoup ont versé des larmes de joie à mesure que la réalité du titre se concrétisait. Le groupe soulèvera officiellement le trophée face à Crystal Palace, mais la fête a déjà commencé en coulisses.
Libérés d’un poids, les Gunners aborderont le voyage en Hongrie avec la certitude d’être, déjà, la meilleure équipe anglaise.