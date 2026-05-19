VIDÉO : C'est dans la poche ! Les joueurs d'Arsenal exultent après leur sacre en Premier League et adressent un clin d'œil malicieux à leurs détracteurs, tandis que Declan Rice met à jour son message : « C'est fait »

Les joueurs d’Arsenal ont explosé de joie en assistant aux dernières minutes du match nul 1-1 entre Manchester City et Bournemouth.

Ce partage dans le Dorset les a mathématiquement sacrés champions à une journée de la fin, déclenchant des scènes de liesse chez un groupe qui frappe depuis deux ans à la porte du trône national.

Des images ont immortalisé la scène : les joueurs sautant, s’étreignant et hurlant de joie dès l’annonce du titre. Pour un club qui n’avait plus connu la gloire en championnat depuis l’ère des « Invincibles » en 2004, la libération de la tension était palpable ; les stars venaient enfin de reconquérir le sommet du football anglais.







