VIDÉO : « C'est à nous tous » - Arsenal célèbre son titre de champion de Premier League dans un message réunissant Arsène Wenger, Mikel Arteta, Declan Rice et des supporters en fête

Arsenal est enfin de retour sur le trône du football anglais. Après trois secondes places consécutives, l’équipe de Mikel Arteta s’est octroyé une avance insurmontable en tête du classement. Le titre s’est joué lorsque Manchester City, alors deuxième, a buté sur un Bournemouth accrocheur au Vitality Stadium, laissant les Citizens à quatre points avec une seule journée à jouer.

Ce sacre représente le 14e titre de champion d’Angleterre d’Arsenal et le premier depuis la victoire emmenée par Patrick Vieira en 2004. Après plusieurs années de domination de Manchester City, le trophée revient donc à l’Emirates Stadium, et fait d’Arteta le premier ancien joueur de Premier League à remporter le championnat en tant qu’entraîneur.

Les comptes officiels du club ont immédiatement partagé l’émotion du moment avec un message simple et percutant : « C’est notre titre à tous ».