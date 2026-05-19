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VIDÉO : « C'est à nous tous » - Arsenal célèbre son titre de champion de Premier League dans un message réunissant Arsène Wenger, Mikel Arteta, Declan Rice et des supporters en fête
- AFP
Les Gunners mettent fin à 22 ans d’attente pour remporter un titre.
Arsenal est enfin de retour sur le trône du football anglais. Après trois secondes places consécutives, l’équipe de Mikel Arteta s’est octroyé une avance insurmontable en tête du classement. Le titre s’est joué lorsque Manchester City, alors deuxième, a buté sur un Bournemouth accrocheur au Vitality Stadium, laissant les Citizens à quatre points avec une seule journée à jouer.
Ce sacre représente le 14e titre de champion d’Angleterre d’Arsenal et le premier depuis la victoire emmenée par Patrick Vieira en 2004. Après plusieurs années de domination de Manchester City, le trophée revient donc à l’Emirates Stadium, et fait d’Arteta le premier ancien joueur de Premier League à remporter le championnat en tant qu’entraîneur.
Les comptes officiels du club ont immédiatement partagé l’émotion du moment avec un message simple et percutant : « C’est notre titre à tous ».
Wenger passe le flambeau
Au cœur de cette vidéo se trouve Wenger, l'homme qui a marqué l'ère moderne du club et dont l'ombre plane toujours sur l'Emirates Stadium depuis son départ en 2018.
Dans la séquence, l’ancien mentor adresse un message cinglant à la nouvelle génération de stars : « Vous l’avez fait. Les champions continuent quand les autres s’arrêtent. C’est votre heure. Allez-y, et savourez l’instant. » Il lève ensuite un verre de vin rouge à la caméra, geste symbolique envers celui qu’il avait recruté comme joueur, Arteta, qui vient d’égaler le plus grand exploit de son mentor.
Un message à l'attention des fans
Le club a diffusé sur les réseaux sociaux une annonce mettant en lumière l’esprit d’inclusion qui définit cette équipe du nord de Londres. La vidéo, où apparaissent Wenger et les joueurs, est accompagnée d’une légende simple et percutante : « Cela nous appartient à tous. » Un message qui résonne profondément auprès d’un public resté fidèle durant deux décennies de transition et de reconstruction.
La séquence montre les figures clés du groupe champion, notamment Declan Rice et le capitaine Martin Odegaard, ainsi que des images de supporters en liesse. Elle salue la culture du club que Wenger a mis 22 ans à bâtir – une culture qu’Arteta a minutieusement restaurée ces dernières années.
Le message est clair : ce trophée n’appartient pas seulement aux joueurs, mais à toutes les personnes liées au club.
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Le début d'une dynastie des Gunners ?
Les célébrations devraient encore durer plusieurs semaines, mais les propos de Wenger sur les champions qui « continuent là où les autres s’arrêtent » annoncent déjà l’avenir. Alors que l’ère Guardiola à Manchester City pourrait toucher à sa fin, un vide au sommet du classement pourrait se créer. Élève de Wenger puis de Guardiola, Arteta semble donc parfaitement armé pour entamer une période de domination avec son jeune effectif.
Son effectif, conçu pour la durabilité, aligne déjà des recordmen comme Max Dowman ainsi que des talents confirmés de calibre mondial à l’image de William Saliba et Bukayo Saka.
Pour Arsenal, le titre 2025-2026 n’est pas seulement une finalité : il pourrait marquer le début d’une nouvelle ère. Comme le rappelle Wenger, le défi sera de maintenir l’effort quand les rivaux fléchiront, afin que l’attente de 22 ans ne se reproduise plus.