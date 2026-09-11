Après le triomphe 4-0 de Manchester United contre Sabah en Ligue des champions à Old Trafford, les tensions sont montées à l'extérieur du stade. Le fait que les joueurs de l'équipe première aient contourné les supporters qui attendaient près des bus de l'équipe a provoqué une réaction de colère d'une partie du public.

Un individu aurait allegedly proféré des insultes à l'encontre du groupe qui quittait les lieux en raison de son refus de s'arrêter. Cela a poussé Fletcher, l'actuel entraîneur principal des moins de 18 ans du club et auteur de 342 apparitions avec Manchester United, à intervenir et à répondre directement à cette hostilité.