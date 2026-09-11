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Muhammad Zaki

Traduit par

VIDÉO : « C’est à cause de gens comme toi que les gens ne signent pas ! » - la légende de Manchester United Darren Fletcher répond à un supporter « insultant » après une victoire en Ligue des champions

Manchester United
D. Fletcher
Ligue des Champions
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Premier League

L’entraîneur de Manchester United, Darren Fletcher, a été contraint de prendre les choses en main après avoir vu une partie des supporters du club devenir toxique à la suite de leur triomphe en Ligue des champions. L’ancien milieu de terrain de Manchester United a confronté un groupe de supporters qui auraient adressé des propos injurieux aux joueurs pour ne pas s’être arrêtés afin de signer des autographes sur des souvenirs.

  • Fletcher intervient après l’hostilité d’après-match

    Après le triomphe 4-0 de Manchester United contre Sabah en Ligue des champions à Old Trafford, les tensions sont montées à l'extérieur du stade. Le fait que les joueurs de l'équipe première aient contourné les supporters qui attendaient près des bus de l'équipe a provoqué une réaction de colère d'une partie du public.

    Un individu aurait allegedly proféré des insultes à l'encontre du groupe qui quittait les lieux en raison de son refus de s'arrêter. Cela a poussé Fletcher, l'actuel entraîneur principal des moins de 18 ans du club et auteur de 342 apparitions avec Manchester United, à intervenir et à répondre directement à cette hostilité.

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  • « Tu es la raison pour laquelle les gens ne signent pas »

    Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré le joueur de 42 ans se diriger vers le supporter fautif pour condamner son comportement. « Hé, écoute, peu importe, tu ne peux pas parler comme ça », a lancé l'Écossais à l'individu.

    En pointant directement le fan du doigt, Fletcher a ajouté : « C'est à cause de toi que les gens ne signent pas, c'est à cause de toi que les gens ne signent pas. »

    La prise de position ferme de l'ancien milieu de terrain a immédiatement été soutenue par d'autres supporters présents à proximité. Alors que Fletcher s'éloignait, la foule autour de lui a éclaté en acclamations et a scandé « légende, légende » pour saluer son intervention.

  • Le pillage d’autographes à l’échelle industrielle suscite l’inquiétude

    Si l’ancien défenseur Patrice Evra avait déjà révélé par le passé que Sir Alex Ferguson avait célèbrement remonté les bretelles à son groupe pour avoir ignoré les supporters lors d’une tournée de présaison, le paysage actuel a changé. Les chasseurs d’autographes professionnels sont devenus une nuisance grandissante à Old Trafford ces dernières années.

    Le club serait de plus en plus agacé par l’ampleur industrielle de cette collecte d’autographes, où des individus harcèlent les joueurs dans le seul but de vendre des souvenirs dédicacés à des fins lucratives. Ce problème persistant a logiquement rendu les stars actuelles plus réticentes à aller au contact de la foule après les matches.

    Sur le terrain, United a réussi un retour parfait sur la scène européenne. Des buts en première période de Matheus Cunha, Bruno Fernandes et Benjamin Sesko, puis une réalisation de Lisandro Martinez, ont assuré une victoire tranquille face aux nouveaux venus azerbaïdjanais.

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