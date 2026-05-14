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VIDÉO : « Bukayo est l'un des nôtres, et c'est tout ce qui compte » - Saka réagit à une « magnifique » lettre écrite par un supporter d'Arsenal

B. Saka
Arsenal
A. Akinfenwa
Premier League

Dès l’introduction du dernier épisode du podcast « Beast Mode On », un moment émouvant voit Bukayo Saka invité à lire une lettre spéciale, écrite par un supporter passionné d’Arsenal. L’ailier des Gunners exprime alors sa gratitude avec sincérité ; ce message témoignant de l’importance de l’international anglais pour la fanbase du club nord-londonien.

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    « Bukayo Saka est l’un des nôtres » – Un supporter adresse une lettre émouvante à la star d’Arsenal

    La lettre affirme : « Bukayo Saka. Que puis-je dire qui n’ait déjà été dit ? Bukayo Saka n’est pas qu’un nom sur la feuille de match, c’est celui qui fait vibrer la North Bank. Sa feinte d’épaule, sa précision devant le but. L’espoir incarné dans un ailier.

    C’est grâce à lui si, dans le nord de Londres, les enfants coupent vers l’intérieur sur leur pied gauche en y croyant dur comme fer. C’est lui, aussi, qui célèbre en riant près du drapeau de corner, comme un supporter sur la pelouse, quand nous menons 3-0 contre le Real Madrid. Bukayo Saka est l’un des nôtres.

    Malgré les coups, la pression et les attentes, Bukayo incarne la joie, la résilience et l’espoir. Son parcours a un sens : il prouve aux jeunes que les rêves peuvent devenir réalité. Bukayo est l’un des nôtres, et pour un supporter d’Arsenal, c’est tout ce qui compte. »

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  • « Waouh » - Regardez Saka lire la lettre d'un supporter


  • Saka réagit après avoir « senti l'amour du public »

    Formé à Arsenal depuis l’âge de sept ans, Bukayo Saka a franchi toutes les étapes de la prestigieuse académie Hale End pour devenir un titulaire indiscutable, un véritable leader et la coqueluche des fans. Invité sur le podcast « Beast Mode On » animé par Adebayo Akinfenwa, le joueur de 24 ans a confié sa réaction en découvrant la lettre d’un supporter : « Waouh. Merci. C’est magnifique. C’est un véritable supporter d’Arsenal, je le vois à certaines des choses qu’il dit.

    « Je ne me souvenais pas de certains des moments que nous avons partagés ensemble, mais c’est clair que pour lui, ça comptait beaucoup. Pour moi, c’est sympa. C’est magnifique de lire des choses comme ça, de recevoir l’amour des gens. »

  • Regardez l’épisode complet du podcast « Beast Mode On », qui accueille le joueur Bukayo Saka.


    Retrouvez tous les épisodes du podcast « Beast Mode On » sur la chaîne YouTube officielle.

    Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.

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