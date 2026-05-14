VIDÉO : « Bukayo est l'un des nôtres, et c'est tout ce qui compte » - Saka réagit à une « magnifique » lettre écrite par un supporter d'Arsenal

La lettre affirme : « Bukayo Saka. Que puis-je dire qui n’ait déjà été dit ? Bukayo Saka n’est pas qu’un nom sur la feuille de match, c’est celui qui fait vibrer la North Bank. Sa feinte d’épaule, sa précision devant le but. L’espoir incarné dans un ailier.

C’est grâce à lui si, dans le nord de Londres, les enfants coupent vers l’intérieur sur leur pied gauche en y croyant dur comme fer. C’est lui, aussi, qui célèbre en riant près du drapeau de corner, comme un supporter sur la pelouse, quand nous menons 3-0 contre le Real Madrid. Bukayo Saka est l’un des nôtres.

Malgré les coups, la pression et les attentes, Bukayo incarne la joie, la résilience et l’espoir. Son parcours a un sens : il prouve aux jeunes que les rêves peuvent devenir réalité. Bukayo est l’un des nôtres, et pour un supporter d’Arsenal, c’est tout ce qui compte. »