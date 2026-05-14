La lettre affirme avec autorité : « Bukayo Saka. Que puis-je encore ajouter qui n’ait déjà été dit ? Bukayo Saka n’est pas qu’un simple nom sur la feuille de match ; c’est lui qui fait vibrer la North Bank. Sa feinte d’épaule, sa efficacité devant le but incarnent l’espoir sous les traits d’un ailier.

C’est grâce à lui si, dans le nord de Londres, les enfants croquent vers l’intérieur sur leur gauche en y croyant dur comme fer. C’est lui, aussi, qui exulte près du drapeau de corner, comme un supporter sur la pelouse, quand on mène 3-0 face au Real Madrid. Bukayo Saka est l’un des nôtres.

Malgré les coups, la pression et les attentes, Bukayo incarne la joie, la résilience et l’espoir. Son parcours a un sens : il prouve aux jeunes que le rêve peut devenir réalité. Bukayo est l’un des nôtres, et pour un supporter d’Arsenal, c’est tout ce qui compte. »