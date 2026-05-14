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VIDÉO : « Bukayo est l'un des nôtres, et c'est tout ce qui compte » - Saka réagit à la « magnifique » lettre écrite par un supporter d'Arsenal

B. Saka
Arsenal
A. Akinfenwa
Premier League

Dès l’entame du dernier épisode du podcast « Beast Mode On », un moment émouvant voit Bukayo Saka invité à lire une lettre spéciale, directement signée par un fervent supporter d’Arsenal. L’ailier des Gunners exprime alors sa gratitude à l’égard de ce fan, la missive illustrant à quel point l’international anglais est précieux pour la base de supporters du club nord-londonien.

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    « Bukayo Saka est l’un des nôtres » – Un supporter adresse une lettre émouvante à la star d’Arsenal

    La lettre affirme avec autorité : « Bukayo Saka. Que puis-je encore ajouter qui n’ait déjà été dit ? Bukayo Saka n’est pas qu’un simple nom sur la feuille de match ; c’est lui qui fait vibrer la North Bank. Sa feinte d’épaule, sa efficacité devant le but incarnent l’espoir sous les traits d’un ailier.

    C’est grâce à lui si, dans le nord de Londres, les enfants croquent vers l’intérieur sur leur gauche en y croyant dur comme fer. C’est lui, aussi, qui exulte près du drapeau de corner, comme un supporter sur la pelouse, quand on mène 3-0 face au Real Madrid. Bukayo Saka est l’un des nôtres.

    Malgré les coups, la pression et les attentes, Bukayo incarne la joie, la résilience et l’espoir. Son parcours a un sens : il prouve aux jeunes que le rêve peut devenir réalité. Bukayo est l’un des nôtres, et pour un supporter d’Arsenal, c’est tout ce qui compte. »

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  • « Waouh » - Regardez Saka lire la lettre d'un supporter


  • Saka réagit après avoir « senti l'amour du public »

    Formé à Arsenal depuis l’âge de sept ans, Bukayo Saka a franchi toutes les étapes de la prestigieuse académie Hale End pour s’imposer comme titulaire indiscutable, leader technique et chouchou des fans. Invité sur le podcast « Beast Mode On » présenté par Adebayo Akinfenwa, le joueur de 24 ans a réagi en lisant la lettre d’un supporter : « Waouh. Merci. C’est magnifique. C’est un véritable supporter d’Arsenal, je le vois à certaines des choses qu’il dit.

    Je ne me souvenais pas de tous ces moments partagés, mais ils avaient clairement une grande importance pour lui. C’est très agréable de lire des messages comme ça, de sentir l’affection des gens. »

  • Regardez l’épisode complet du podcast « Beast Mode On », qui accueille le joueur Bukayo Saka.


    Retrouvez tous les épisodes du podcast « Beast Mode On » sur la chaîne YouTube officielle.

    Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.

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