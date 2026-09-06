Alors qu’il quittait la pelouse après le coup de sifflet final, un supporter de Fulham a lancé « rejeté par Chelsea » à Chilwell, à seulement quelques mètres. Le latéral gauche de 29 ans, qui a bouclé un retour à Palace le jour de la clôture du mercato, a immédiatement répliqué en formant un « L » avec ses doigts et en disant au provocateur de « prendre le L (la défaite) ». La réponse insolente du défenseur a conclu un après-midi mémorable pour Palace après avoir pris les trois points sur la pelouse de ses rivaux londoniens.