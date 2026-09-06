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Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

VIDÉO : Ben Chilwell envoie un brutal message « prends la défaite » à un supporter de Fulham qui a qualifié le buteur de Crystal Palace de « rejet de Chelsea »

B. Chilwell
Fulham vs Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier League

Ben Chilwell a eu un impact immédiat pour son retour à Crystal Palace, en inscrivant un spectaculaire but de la victoire en fin de match lors du succès 3-2 contre Fulham. L’ancien défenseur de Chelsea a ensuite été pris pour cible par un supporter de l’équipe à domicile qui l’a interpellé à la fin du match, mais il a rapidement fait taire la moquerie en affichant un geste malicieux pour célébrer ce succès dans le derby.

  • Le défenseur fait taire un chahuteur local

    Alors qu’il quittait la pelouse après le coup de sifflet final, un supporter de Fulham a lancé « rejeté par Chelsea » à Chilwell, à seulement quelques mètres. Le latéral gauche de 29 ans, qui a bouclé un retour à Palace le jour de la clôture du mercato, a immédiatement répliqué en formant un « L » avec ses doigts et en disant au provocateur de « prendre le L (la défaite) ». La réponse insolente du défenseur a conclu un après-midi mémorable pour Palace après avoir pris les trois points sur la pelouse de ses rivaux londoniens.

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  • Crystal Palace renverse la situation de façon spectaculaire

    Fulham, qui recevait, a mené à deux reprises grâce à une frappe déviée de Joshua King et au premier but de Cesar Palacios pour le club. Cependant, Crystal Palace a refusé de céder, Tyrick Mitchell livrant une prestation exceptionnelle pour inscrire deux égalisations cruciales à Craven Cottage. À peine trois minutes après avoir remplacé Mitchell, Chilwell a surgi sur un ballon mal dégagé pour décocher une volée tonitruante à la 77e minute et sceller une nette victoire renversante 3-2 pour l’équipe de Pierre Sage.

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  • imago-sport-1082405974.jpgEvery Second Media

    Un calendrier à domicile chargé se profile

    Les hommes de Sage se préparent désormais à une exigeante triple épreuve à Selhurst Park, qui débutera par un choc de Carabao Cup en milieu de semaine contre Middlesbrough. Crystal Palace enchaînera rapidement avec un retour en Premier League face à Ipswich Town avant de lancer sa phase de ligue de l’UEFA Europa League contre le géant polonais Lech Poznan. Devoir gérer en si peu de temps les enjeux à élimination directe de la coupe, la dynamique en championnat et les ambitions continentales mettra immédiatement à l’épreuve la profondeur d’effectif de Palace ainsi que ses recrues.

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