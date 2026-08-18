Vidéo : Barcelone présente Rodri comme « le maître de l'espace-temps » alors que l'ancien joueur de Manchester City entame son chapitre au Camp Nou

Le FC Barcelone a créé une onde de choc dans le monde du football en bouclant la signature du milieu de terrain espagnol Rodri en provenance de Manchester City. Le club blaugrana a officiellement annoncé l'opération mardi, accompagnant la nouvelle d'une vidéo de présentation marquante sur ses plateformes de réseaux sociaux.

Le club a salué son arrivée avec le slogan : « Le maître de l'espace-temps arrive à Barcelone », marquant la fin de l'un des feuilletons de transfert les plus attendus du mercato estival.

La poursuite de la star de Manchester City a été loin d'être simple, puisque Barcelone a dû naviguer dans une intense guerre des transferts avec son grand rival, le Real Madrid. Ce transfert représente un retour au pays pour le vainqueur de la Coupe du monde 2026, qui avait auparavant brillé dans la capitale avec l'Atlético de Madrid avant son départ pour la Premier League.