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Vidéo : Barcelone présente Rodri comme « le maître de l'espace-temps » alors que l'ancien joueur de Manchester City entame son chapitre au Camp Nou
Le Barça remporte la course pour le chef d’orchestre espagnol
Le FC Barcelone a créé une onde de choc dans le monde du football en bouclant la signature du milieu de terrain espagnol Rodri en provenance de Manchester City. Le club blaugrana a officiellement annoncé l'opération mardi, accompagnant la nouvelle d'une vidéo de présentation marquante sur ses plateformes de réseaux sociaux.
Le club a salué son arrivée avec le slogan : « Le maître de l'espace-temps arrive à Barcelone », marquant la fin de l'un des feuilletons de transfert les plus attendus du mercato estival.
La poursuite de la star de Manchester City a été loin d'être simple, puisque Barcelone a dû naviguer dans une intense guerre des transferts avec son grand rival, le Real Madrid. Ce transfert représente un retour au pays pour le vainqueur de la Coupe du monde 2026, qui avait auparavant brillé dans la capitale avec l'Atlético de Madrid avant son départ pour la Premier League.
Regardez la vidéo
Le FC Barcelone a officiellement dévoilé Rodri avec une élégante vidéo de 47 secondes présentant sa nouvelle recrue comme « le maître de l’espace-temps ». Cette vidéo raffinée montre Rodri vêtu d’un costume élégant, avec un maillot du FC Barcelone en dessous, tandis que son trophée du Ballon d’Or est lui aussi mis bien en évidence. Sur le plan final, le milieu de terrain apparaît ensuite en train de tenir un ballon arborant l’écusson du FC Barcelone.
La voix off reprend le thème de la vidéo en disant : « Chaque passe. Chaque pause. Chaque accélération. Commence par un choix. Le football ne se résume pas seulement à la vitesse. C’est une question de rythme. Savoir... quand attendre, quand bouger et quand un seul toucher de balle... change tout. Certains suivent le tempo. Un seul le dicte. »
Les détails financiers de ce transfert retentissant
Le montage financier nécessaire pour arracher Rodri à l’Etihad Stadium est conséquent, reflet de son statut de lauréat du Ballon d’Or. Selon les informations, l’accord total conclu entre City et Barcelone s’élève à 76,5 M€. La structure de l’opération comprend un montant fixe garanti de 60 M€, accepté après le rejet par le club anglais de deux précédentes offres inférieures.
L’accord avec Manchester City comprend un montant initial de 60 M€, plus 11,5 M€ de bonus que les deux clubs considèrent comme facilement atteignables. Un montant supplémentaire de 5 M€ est lié à des critères de performance individuelle et aux trophées collectifs remportés pendant son passage en Catalogne.
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Un héros au palmarès garni fait son retour en Liga
Rodri arrive à Barcelone avec un palmarès que peu de joueurs dans l’histoire du football peuvent égaler. Au-delà de ses succès en club en Angleterre, il a été la figure centrale d’une période de domination de l’équipe nationale espagnole. Après avoir remporté l’Euro 2024 puis le Ballon d’Or, il a atteint le sommet de son sport en soulevant la Coupe du monde 2026.
Ses performances sur la scène mondiale en Amérique du Nord ont été si impressionnantes qu’il a reçu le Ballon d’or en tant que meilleur joueur du tournoi, à la tête d’une équipe qui comptait huit de ses nouveaux coéquipiers à Barcelone.
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