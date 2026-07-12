VIDÉO : Aucun signe de blessure à la cheville pour Kylian Mbappé : la superstar française plaisante avec Thierry Henry et Michael Olise avant la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne

Alors que la France se prépare à affronter l'Espagne mardi, Kylian Mbappé est sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Il est déjà devenu le premier joueur de l'histoire du football français à avoir participé à 100 buts en sélection, avec 64 buts marqués et 36 passes décisives pour son pays. Ses huit buts inscrits lors de cette compétition le placent à égalité avec Lionel Messi dans la course au Soulier d'or.

En marge de ces performances, Thierry Henry, vainqueur de la Coupe du monde 1998, a rendu visite au groupe. Après avoir échangé quelques plaisanteries à l’hôtel, l’ancien buteur est entré dans le vestiaire aussitôt la victoire en quart de finale acquise. Il a salué l’engagement des Bleus tout en rappelant que la mission était loin d’être accomplie.

Il a déclaré aux joueurs : « Voir un tel enthousiasme est vraiment extraordinaire. Que cela dure longtemps. Ça fait vraiment chaud au cœur, surtout de voir une équipe comme celle-ci. Mais bon, on n’en est qu’aux demi-finales. C’est magnifique, ne vous méprenez pas ! Mais quand je dis « on n’en est qu’aux demi-finales », c’est parce qu’on veut aller jusqu’au bout. » Avec Mbappé, qui semble en pleine forme et au sommet de son art, le rêve d’une troisième finale consécutive reste plus que jamais d’actualité.