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VIDÉO : Aucun signe de blessure à la cheville pour Kylian Mbappé : la superstar française plaisante avec Thierry Henry et Michael Olise avant la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne
Mbappé minimise l'inquiétude autour de sa blessure
Les craintes concernant la participation de Mbappé à la Coupe du monde 2026, menacée par une blessure, se sont dissipées : l’attaquant a été aperçu en train de plaisanter avec la légende française Thierry Henry à l’hôtel de l’équipe. Âgé de 27 ans, il a ri aux côtés de Michael Olise et Jean-Philippe Mateta, sans manifester la moindre gêne à la cheville qui avait justifié son retrait tardif lors de la victoire contre le Maroc.
Cette bonne humeur, salutaire pour le sélectionneur Didier Deschamps, pourrait propulser les Bleus vers une troisième finale consécutive. En grande forme, Mbappé a déjà inscrit 20 buts en Coupe du monde.
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Deschamps explique son forfait en quarts de finale
L'inquiétude s'est d'abord manifestée lorsque Mbappé a été aperçu avec de la glace sur la cheville droite après avoir été remplacé à la 77e minute de la victoire 2-0 contre le Maroc. S'adressant aux médias après le match, Deschamps a fait le point sur la situation. « Kylian avait un léger problème à la cheville ; il ressentait une certaine douleur », a expliqué l’entraîneur au sujet de l’état physique de son capitaine. Selon Forbes, Mbappé a depuis déclaré aux journalistes qu’il avait effectivement subi une « blessure mineure à la cheville », mais a insisté sur le fait qu’il allait « parfaitement bien » alors qu’il se prépare pour la demi-finale à Dallas.
- Getty
L'histoire attend le capitaine de l'équipe de France
Alors que la France se prépare à affronter l'Espagne mardi, Kylian Mbappé est sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Il est déjà devenu le premier joueur de l'histoire du football français à avoir participé à 100 buts en sélection, avec 64 buts marqués et 36 passes décisives pour son pays. Ses huit buts inscrits lors de cette compétition le placent à égalité avec Lionel Messi dans la course au Soulier d'or.
En marge de ces performances, Thierry Henry, vainqueur de la Coupe du monde 1998, a rendu visite au groupe. Après avoir échangé quelques plaisanteries à l’hôtel, l’ancien buteur est entré dans le vestiaire aussitôt la victoire en quart de finale acquise. Il a salué l’engagement des Bleus tout en rappelant que la mission était loin d’être accomplie.
Il a déclaré aux joueurs : « Voir un tel enthousiasme est vraiment extraordinaire. Que cela dure longtemps. Ça fait vraiment chaud au cœur, surtout de voir une équipe comme celle-ci. Mais bon, on n’en est qu’aux demi-finales. C’est magnifique, ne vous méprenez pas ! Mais quand je dis « on n’en est qu’aux demi-finales », c’est parce qu’on veut aller jusqu’au bout. » Avec Mbappé, qui semble en pleine forme et au sommet de son art, le rêve d’une troisième finale consécutive reste plus que jamais d’actualité.
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