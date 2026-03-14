Lors de l'interview accordée à GOAL dans le cadre des London Football Awards, organisés en partenariat avec la Willow Foundation, Cole s'est vu proposer une sélection de défenseurs qu'il devait faire passer au tour suivant ou éliminer dans un tournoi à élimination directe. Lorsque son propre nom a été tiré au sort face à celui d'Andy Robertson, Cole a choisi le joueur de Liverpool, tandis qu'il a préféré Walker à l'ancien défenseur de Manchester United Gary Neville. Des joueurs tels que Patrice Evra, John Arne Riise et Branislav Ivanovic figuraient également parmi les participants, et c'est finalement Walker qui a été sacré vainqueur.
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VIDÉO : Ashley Cole désigne Kyle Walker comme l'un des meilleurs arrières latéraux de l'histoire de la Premier League, tandis que la légende de Chelsea affirme humblement qu'Andy Robertson est meilleur que lui ne l'était
Cole estime que Robertson est meilleur que lui
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Une aubaine pour Burnley
Walker a pris la décision de mettre un terme à sa carrière avec les Three Lions, qu’il termine avec 96 sélections à son actif. Alors que le monde du football dans son ensemble célèbre son héritage, l’entraîneur de Burnley, Scott Parker, doit encore digérer la nouvelle du départ de son défenseur vedette de l’équipe nationale. Parker n’a pas tardé à souligner l’impact qu’a eu Walker sur la scène internationale, notant que son absence marquera un tournant important pour le pays. « Sa contribution à la Premier League est toujours d’actualité », a déclaré Parker, cité par leBurnley Express. « Mais ce qu’il a apporté à l’Angleterre est tout simplement remarquable. Le nombre de sélections qu’il a accumulées, le niveau de qualité de son jeu, les tournois auxquels il a participé… il a vraiment été un pilier majeur pour notre nation. »
Le manager des Clarets estime que cette décision pourrait bien s’avérer être une bénédiction déguisée pour les espoirs de maintien de Burnley, car elle permet à Walker de préserver son énergie pendant les périodes de sélection internationales, particulièrement éprouvantes. Évoquant le choix du joueur de prendre du recul, Parker a ajouté : « Nous avons pu constater ses qualités pendant de très nombreuses années, mais il a manifestement décidé de prendre cette décision et il le fait avec notre entière bénédiction. Il a estimé que c'était la décision qu'il souhaitait prendre et cela lui donne évidemment un peu de temps pendant les trêves internationales, ce qui, espérons-le, pourra également nous aider. »
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L'avenir de Walker reste incertain
Le contrat de Walker à Turf Moor court jusqu'à l'été 2027, ce qui signifie qu'il a encore de beaux jours devant lui pour aider le club à surmonter les difficultés actuelles. Alors que les spéculations vont bon train sur ce qui pourrait se passer si Burnley ne parvenait pas à éviter la relégation, Parker affirme qu'il « aurait pensé » que l'ancien arrière latéral de Tottenham resterait en poste, même en cas de relégation.